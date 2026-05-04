പിണറായി വിജയന് രാജി സമര്പ്പിച്ചു, സംസ്ഥാനത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചത് ശക്തമായ നിശബ്ദ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം
10 വര്ഷം തുടര്ച്ചയായി ഭരിച്ച ഇടതു മുന്നണി കേവലം 35 സീറ്റില് ഒതുങ്ങി.105 സീറ്റുകളില് ഇടതു വിരുദ്ധര് ജയിച്ചു.
Published : May 4, 2026 at 7:47 PM IST
ജയന് കോമത്ത്
അതി ശക്തമായ നിശ്ശബ്ദ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അലയടിച്ചത്.തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടികാ പരിഷ്കരണത്തിനു ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തിലെ ജനവിധി യുഡിഎഫിന് അനുകൂലം. 102 സീറ്റുകളില് യുഡി എഫ് മൂന്ന് സീറ്റുകളില് ബിജെപി. 10 വര്ഷം തുടര്ച്ചയായി ഭരിച്ച ഇടതു മുന്നണി കേവലം 35 സീറ്റില് ഒതുങ്ങി.105 സീറ്റുകളില് ഇടതു വിരുദ്ധര് ജയിച്ചു വന്നു. ജനവിധി എതിരായതോടെ പിണറായി വിജയന് രാജി വച്ചു. ഗവര്ണര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി സ്വീകരിച്ചു.
ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വോട്ടര്പ്പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശക്തമായ ത്രികോണ മല്സരമാണ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നടന്നത്. എന്നാല് ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്ത് യുഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളേറെയും ജയിച്ചു കയറിയത് വന് ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടേയും ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടേയും ഭൂരിപക്ഷം മിക്കയിടത്തും വളരെ നേര്ത്തതായിരുന്നു.രണ്ടായിരത്തില് താഴെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച 10 മണ്ഡലങ്ങളില് അഞ്ചെണ്ണവും സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടേതായിരുന്നു.
30000 ത്തിനു മേല് ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച 26 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് ഒറ്റയാള് പോലും ഇടതു മുന്നണിയില് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചേലക്കരയില് നിന്ന് ജയിച്ച യു ആര് പ്രദീപ് നേടിയ 29286 വോട്ടായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം. കഴിഞ്ഞതവണ 60963 വോട്ടിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തില് കെകെ ശൈലജ ടീച്ചര് വിജയിച്ച മട്ടന്നൂരില് ഇത്തവണ എല്ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വികെ സനോജ് ജയിച്ചത് 14168 വോട്ടിനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഏറ്റവുമുയര്ന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂരിപക്ഷമായ 50123 നേടിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ധര്മ്മടത്ത് ഇത്തവണ ജയിച്ചത് 19247 വോട്ടിനാണ്. മല്സരിച്ച 20 മന്ത്രിമാരില് 13 പേരും തോറ്റു. ഇടതു മുന്നണി കണ്വീനറും പരാജയപ്പെട്ടു.
അയ്യായിരത്തില് താഴെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച 22 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിലുള്ളത്.ഇതില് എട്ടിടത്ത് യുഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും മൂന്നിടത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുമാണ് വിജയിച്ചത്. ബാക്കി വരുന്ന 11 സീറ്റുകളിലും ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് അയ്യായിരത്തില് താഴെ വോട്ടിനാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2021 ല് അയ്യായിരത്തില് താഴെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ജനവിധി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 25 മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തില്. അതില് 16 ഇടത്ത് ഇടതു മുന്നണിയും 9 ഇടത്ത് യുഡി എഫുമായിരുന്നു ജയിച്ചത്.
സിപിഐ എം വിട്ട് യുഡി എഫിനൊപ്പം ചേര്ന്ന് മല്സരിച്ച 5 പേരില് മൂന്ന് പേര് വന് വിജയമാണ് നേടിയത്. അമ്പലപ്പുഴയില് സ്വതന്ത്രനായി മല്സരിച്ച മുന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന് 27935 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ജയിച്ചു. തളിപ്പറമ്പില് ടികെ ഗോവിന്ദന് 12627 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിലും പയ്യന്നൂരില് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് 7487 വോട്ടിനും വിജയിച്ചു. മൂന്നു പേരും മിന്നും ജയം നേടിയത് സിപിഐ എം ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് . സിപിഎം വിട്ട് കൊട്ടാരക്കരയില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ ഐഷ പോറ്റിയും ഒറ്റപ്പാലത്തെ പികെ ശശിയും പരാജയപ്പെട്ടു. ബേപ്പൂരില് യുഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ മുന് എം എല്എ പിവി അന്വറും പരാജയപ്പെട്ടു. ബിജെപി വിട്ട് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ സന്ദീപ് വാര്യര് തൃക്കരിപ്പൂരില് 4431 വോട്ടിന് ജയിച്ചു.
തുടര്ഭരണത്തില് ജനങ്ങള്ക്ക് മടുപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇടതു മുന്നണി നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ഇത്രയും തീവ്രമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഇടതു നിരീക്ഷകന് എം ജയചന്ദ്രന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സിറ്റിങ്ങ് എം എല്എമാരെത്തന്നെ വീണ്ടും മല്സരത്തിനിറക്കി അവരുടെ ജനപ്രീതിയിലൂടെ വിരുദ്ധ വികാരത്തെ മറികടന്ന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്ത്താം എന്നായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണിയുടെ കണക്കു കൂട്ടല്. ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇത്തവണ വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായി. മറു വശത്ത് 10 വര്ഷമായി ഭരണത്തിനു പുറത്തായിരുന്ന യുഡി എഫ് ജയിച്ചേ തീരൂ എന്ന വാശിയില് നന്നായി ഗൃഹപാഠം ചെയ്താണ് ഇത്തവണ സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയമടക്കം നടത്തിയത്. ഒന്നിലേറെത്തവണ ആഭ്യന്തര സര്വേ നടത്തിയാണ് യു ഡി എഫ് ജയസാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങള് കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് ജയസാധ്യത മാത്രം മാന ദണ്ഡമാക്കിയായിരുന്നു സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയവും. 97 സീറ്റില് മല്സരിച്ച കോണ്ഗ്രസ് 63 സീറ്റില് വിജയിച്ചു. 27 സീറ്റില് മല്സരിച്ച മുസ്ലീം ലീഗ് 22 സീറ്റിലും ജയിച്ചു. ആകെ 11 വനിതകള് ജയിച്ചു വന്നു. കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് 7 വനിതകളും മുസ്ലീം ലീഗില് നിന്ന് ഒരാളും ജയിച്ചു വന്നു. സിപിഎമ്മില് നിന്നും സിപിഐയില് നിന്നും ഓരോ വനിതകളും ജയിച്ചു വന്നു. വടകരയില് നിന്ന് ആര്എം പിയിലെ കെകെ രമയും ജയിച്ചു. 2001 ലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് കോണ്ഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമുണ്ടായത്. അന്ന് 88 സീറ്റില് മല്സരിച്ച കോണ്ഗ്രസ് 62 സീറ്റില് ജയിച്ചിരുന്നു. 21 സീറ്റില് മല്സരിച്ച മുസ്ലീം ലീഗിന് ജയിക്കാനായത് 16 സീറ്റുകളിലായിരുന്നു. 11 സീറ്റില് മല്സരിച്ച കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് മാണി 9 സീറ്റിലും ജയിച്ചു. ആര് എസ് പി കേരളാ ബേബിജോണ് വിഭാഗം 4 സീറ്റില് മല്സരിച്ച് 2 സീറ്റില് ജയിച്ചു. കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പും സിഎംപിയും കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള ഗ്രൂപ്പും ഓരോ സീറ്റിലും ജയിച്ചു കയറി.
ഇതാദ്യമായി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് 3 ബിജെപി അംഗങ്ങള് എത്തുകയാണ്. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് നിന്ന് മല്സരിച്ച് വിജയിച്ചത്.നേമത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് 4978 വോട്ടിനും കഴക്കൂട്ടത്ത് വി മുരളീധരന് 428 വോട്ടിനും വിജയിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂരില് ബിബി ഗോപകുമാര് 4398 വോട്ടിനും വിജയിച്ചു. ബിജെപി നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ തിരുവല്ലയില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രമേഷ് ചെന്നിത്തല ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തില് 23377 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിലും വിഡി സതീശന് പറവൂരില് 20600 വോട്ടിനും വിജയിച്ചു. മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി 85327 വോട്ടിന്റെ വമ്പന് ഭൂരിപക്ഷത്തില് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ചു. കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അപു ജോണ് ജോസഫ് തൊടുപുഴയില് 44291 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ചു.
കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞായറാഴ്ച തീരുമാനിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ഹൈക്കമാണ്ടുമായി ചര്ച്ചകള്ക്ക് ഡല്ഹിക്ക് തിരിക്കും.