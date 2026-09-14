'തേറ്റമലയിലെ തൊഴിലാളികളെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കിയ ഗ്രന്ഥാശാല'; ഗ്രാമം നിറയെ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും
ഒരു കാലത്ത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളി ജീവിതത്തിൻ്റെയും കഥ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ മണ്ണിന് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കഥയാണ്.
Published : September 14, 2026 at 8:29 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വയനാട്ടിലെ തേറ്റമല ഗ്രാമം ഇന്ന് പുതിയൊരു ചരിത്രം കൂടി എഴുതുകയാണ്. 75-ഓളം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രൊഫഷണലുകൾ. വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവതലമുറയുടെ കരുത്തായി മാറിയൊരു നാട്. ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ അല്ല; ഒരു ചെറിയ വായനശാലയുടെ വലിയ ഇച്ഛാശക്തിയാണ്.
ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ കാലം മുതൽ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നാട്... തേറ്റമല. ഒരു കാലത്ത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളി ജീവിതത്തിൻ്റെയും കഥ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ മണ്ണിന് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കഥയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും സർക്കാർ ജോലിയിലൂടെയും പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിലൂടെയും മുന്നേറിയ ഒരു തലമുറയുടെ കഥ. ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് 2006-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സംഘചേതന ഗ്രന്ഥശാല.
യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി. പിഎസ്സി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശവും നൽകി. പിന്നാലെ ഓരോ വിജയങ്ങൾ. ഓരോ നിയമനങ്ങൾ. ഒരാളിൽ തുടങ്ങി വളർന്ന ആ വിജയകഥ ഇന്ന് എത്തിനിൽക്കുന്നത് 75-ഓളം സർക്കാർ ജീവനക്കാരിലാണ്. ഡോക്ടർമാർ, എൻജിനീയർമാർ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾ വേറെയും. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്.
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ഇവരിൽ പലരുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ കൂട്ടായ്മകളും പിഎസ്സി പരിശീലനവും മറ്റുമാണ്. സ്വന്തമായി കെട്ടിടം പോലുമില്ല. വാടകമുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വായനശാല. പക്ഷേ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നില്ല.
"കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഈ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിഎസ്സി പരീശീലനം നൽകുന്നതോടെ നാട്ടിലുള്ള 75ഓളം പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നേടി കൊടുക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തേറ്റമല സ്കൂളിലും മറ്റും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയും നിരവധി പേരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാക്കാനും സാധിച്ചുവെന്ന്" ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി അൻവർ പറഞ്ഞു.
ഇന്നും കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിലും യുവാക്കൾക്ക് പിഎസ്സി പരിശീലനം നൽകുന്നതിലും ഗ്രന്ഥശാല സജീവമാണ്. തേറ്റമലയിലെ യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശക്തി. നാട്ടിലേക്ക് മരുമക്കളായി എത്തിയ യുവാക്കളിൽ പലരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായതോടെ ചെറിയ നാടിൻ്റെ സാമൂഹിക ഘടനയിലും വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു തലമുറയുടെ വിജയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ കഥ.
അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കുകയാണ് സംഘചേതന ഗ്രന്ഥശാല. പുസ്തകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളല്ല ഒരു നാടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം. ലക്ഷ്യബോധമുള്ള മനുഷ്യരും അവരെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന കൂട്ടായ്മയുമാണ്. തേറ്റമലയുടെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഇനി തേയിലയുടെ കഥയ്ക്കൊപ്പം വിജയിച്ചൊരു തലമുറയുടെ പേരുകളും എഴുതിച്ചേർക്കാം. 75-ഓളം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും നിരവധി പ്രൊഫഷണലുകളും. ഒരു ചെറിയ വായനശാലയുടെ വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ. ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ഒരു സമൂഹം ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ, ഒരു നാടിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാനാകുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് തേറ്റമലയിലെ സംഘചേതന ഗ്രന്ഥശാല.
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