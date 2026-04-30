പൂക്കും, പക്ഷേ കായ്ക്കില്ല; തൃച്ചംബരത്തപ്പന്റെ തിരുനടയിലെ ഇലഞ്ഞി, വിശ്വാസവും കൗതുകവും ഉണർത്തി വൃക്ഷമുത്തശ്ശി
സമീപത്തെ ക്ഷേത്ര പറമ്പുകളിലെ ഇലഞ്ഞി മരങ്ങളെല്ലാം പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണെങ്കിലും ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തില് കായ്ക്കള് ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ.
Published : April 30, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 8:18 PM IST
കണ്ണൂര്: പൂത്താൽ കായ്ക്കാത്ത ഇലഞ്ഞി മരമുണ്ടോ?. ഉത്തരം ഉണ്ടെന്നാണ്. ആരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരമൊരു ഇലഞ്ഞിമരം കേരളത്തിലെ അതിപ്രാചീനമായ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര തിരുനടയിൽ അങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്.
സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും ഉദ്യാനങ്ങളിലും നട്ടുവളര്ത്തി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇലഞ്ഞി. ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളില് സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന നിത്യ ഹരിത വൃക്ഷം. വനങ്ങളില് 20 മീറ്ററിലേറെ ഉയരത്തില് പടര്ന്ന് വളരും.
സ്പാനിഷ് ചെറി അഥവാ ബുള്ളറ്റ് വുഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലഞ്ഞി ദക്ഷിണേഷ്യ, തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യ, വടക്കന് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളില് ഉഷ്ണമേഖല വനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മിമുസോപ്സ് ഇലങ്കി എന്നാണ്. എരണി, എലഞ്ഞി എന്നീ പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.
കാഴ്ചയില് മനോഹരമായ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇലഞ്ഞി. പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട. പിന്നാലെ കായകളും. ഇലഞ്ഞിയുടെ ശിഖരങ്ങള് പച്ചപ്പുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും ആകര്ഷകവുമാണ്. അതിനാല് മികച്ച തണല് മരമായ ഇലഞ്ഞിക്ക് തറ കെട്ടി വിശ്രമ സങ്കേതങ്ങള് ഒരുക്കാറുണ്ട്. പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കാനുള്ള അലങ്കാര വൃക്ഷമായും ഇലഞ്ഞി നട്ടു വളര്ത്തുന്നവരും ഉണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ.
ഇലഞ്ഞിയുടെ പൂക്കള് സുഗന്ധം പരത്തുന്നവയാണ്. ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളില് നിന്ന് രണ്ട് സെൻ്റീമീറ്റര് നീളത്തില് കായകള് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മഞ്ഞയോ ചുവപ്പോ നിറങ്ങളിലുള്ള പഴുത്ത കായകള്. കായകൾ പാകമാകാന് ആറ് മുതല് എട്ട് മാസം വരെ സമയമെടുക്കും. പഴം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. ചവര്പ്പും മധുരവും കലര്ന്ന രുചിയാണ് ഈ പഴത്തിന് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകത. എത്ര പൂത്താലും കായ്ക്കാത്ത ഒരു ഇലഞ്ഞി മരത്തെ നാട്ടുക്കാരും ഭക്തരും ചേർന്ന് പരിപാലിച്ച് വരുന്നത്. സമയാസമയം പുഷ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഈ ഇലഞ്ഞിമരം കായ്ക്കാറില്ല.
ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 15 വർഷം പിന്നിട്ടു. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൽ ഇതുവരെയും കായകൾ ഉണ്ടായി കണ്ടട്ടില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് മാറി ഒരു ഇലഞ്ഞി മരമുണ്ട്. അവയിലാകട്ടെ മറ്റ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെ ആദ്യം പൂക്കും പിന്നെ കായകൾ ഉണ്ടാകുകും ചെയ്യുമെന്ന് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരനായ രഞ്ജിത്ത് എവി പറയുന്നു.
ഇതിന് പിന്നിലാകട്ടെ ഒരു ഐതിഹ്യകഥയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. കണ്ണൂര്-തളിപ്പറമ്പിലെ തൃച്ഛംബരം ക്ഷേത്ര മുറ്റത്താണ് ഈ വേറിട്ട കാഴ്ചയുള്ളത്. വര്ഷം തോറും സുഗന്ധപൂരിതമായി പൂക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് കായ്കള് ഉണ്ടാവാറില്ല. സമീപത്തെ ക്ഷേത്ര പറമ്പുകളിലെ ഇലഞ്ഞി മരങ്ങളെല്ലാം പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണെങ്കിലും ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് കായ്കള് ഉണ്ടാവാറില്ല.
പൂക്കളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് പതിവ്. ഇതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇലഞ്ഞിത്തറയില് ദേവസ്വത്തിന്റേതായി ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലഞ്ഞി മരം പുഷ്പ്പിക്കുമെങ്കിലും കായ്ക്കാറില്ല. കഥ ഇങ്ങനെയാണ്.
ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയില് എടപ്പാളിനടുത്ത് ആലങ്കോട് ദേശത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുമുക്ക് അത്യാശ്രമി ഗുരുവായൂര് ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് തൃച്ചംബരത്ത് എത്തിച്ചേര്ന്നു. ത്വക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് അവശനായ അദ്ദേഹത്തിന് ഇലഞ്ഞിക്കായ ദേഹത്ത് വീണ് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു.
തൻ്റെ ഭക്തനെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തൃച്ചബരത്തപ്പന് ഇത് മനപ്രയാസത്തിന് കാരണമായി. അതോടെ തൃച്ചംബരത്തപ്പന് ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് മേലാല് കായകള് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചുവത്രേ. അന്ന് മുതല് നൂറ്റാണ്ടുകള് പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തില് പൂക്കള് വിരിയുമെങ്കിലും അതില് നിന്നും കായകള് ഉണ്ടാവാറില്ല.
