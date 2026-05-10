ETV Bharat / state

മാതൃദിനത്തിൽ നബീസയുടെ ചോദ്യം; എട്ട് വർഷമായിട്ടും ആനുകൂല്യമില്ല, സുരക്ഷിതമായൊരു വീട് എപ്പോൾ

പ്രളയത്തിലും ചെട്ടിയൻ പാറ ഉരുൾപൊട്ടലിലും തകർന്ന വീട്, എട്ട് വർഷമായിട്ടും ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചില്ല, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ പെട്ട നബീസ.

80 YEAR OLD NABEESAS STRUGGLE 2018 FLOOD IMPACTS MALAPPURAM MOTHERS DAY
80-Year-Old Nabeesa's Struggle Amid Flood and Rock Slide Devastation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 10, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: ലോക മാതൃദിനത്തിൽ സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത കഥയാണ് ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിയേൽ ആനക്കുളത്ത് താമസിക്കുന്ന 80 കാരിയായ ആനക്കല്ലൻ നബീസയുടേത്. 2018ലെ പ്രളയത്തിലും ചെട്ടിയൻ പാറ ഉരുൾപൊട്ടലിലും തകർന്ന വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ഭയത്തോടെയാണ് നബീസയും മകൾ സുബൈദയും കഴിയുന്നത്.

ഹൃദ്രോഗിയായ നബീസ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ്. മകൾ സുബൈദ കൂലിപ്പണിക്കായി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഏത് സമയത്തും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന, ചുമരുകൾ പിളർന്ന ഈ വീട്ടിലാണ് വയോധികയുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2018ൽ നബീസയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ചെട്ടിയൻ പാറയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ആറു പേർ മരിച്ചിരുന്നു. നബീസയുടെ വീടിന് വെറും 150 മീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നബീസയുടെ വീടിനും വലിയ രീതിയിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വീട് താമസയോഗ്യമല്ലാതായതോടെ സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾ വാടക വീടുകളിലേക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും മാറി. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നബീസക്കും മകൾക്കും അതിന് കഴിയാതെ പോയി.

എട്ട് വർഷമായിട്ടും ആനുകൂല്യമില്ലെന്ന് നബീസ (ETV Bharat)

പ്രളയത്തിനു പിന്നാലെ അധികൃതർ പുനരധിവാസം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും എട്ട് വർഷമായിട്ടും നബീസയുടെ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗികമായി തകർന്ന ആറു വീടുകളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് മാത്രമാണ് വീടിനും സ്ഥലത്തിനുമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചത്. ബാക്കി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പിലാണ്. മകൾ സുബൈദയുടെ പേരിലുള്ള വീടായതിനാൽ സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കാതെ പോയെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി.

മഴക്കാലം എത്തുമ്പോൾ നബീസക്കും മകൾക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ്. മഴ പെയ്‌താൽ വീട് മുഴുവൻ നനയും. വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നത്. കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഫോർവീൽ ജീപ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ എത്താനാകൂ. പ്രളയത്തിനു പിന്നാലെ വീട് സന്ദർശിച്ച റവന്യൂ, ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മഴക്കാലത്ത് ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ് തങ്ങളുടെ ദുരിതജീവിതത്തിന് കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

പിന്നീട് പി കെ ബഷീർ എംഎൽഎയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയ ജിയോളജി സംഘം ഇവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരധിവാസം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നബീസയും മറ്റ് കുടുംബങ്ങളും. ഇതിനിടെ മാതൃദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അകമ്പാടം വനം സ്റ്റേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസർ വി കെ മുഹസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനപാലകർ നബീസയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു.

അധികൃതർ ഇടപെടും വരെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തകർന്ന വീട് താൽക്കാലികമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി നൽകാനാണ് തീരുമാനം. വനപാലകരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതവും കാരുണ്യമനസുകളുടെ സഹായവും ചേർത്താണ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. “ഈ മഴക്കാലം നനയാതെ നബീസക്ക് കഴിയാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം” എന്നാണ് ഡെപ്യൂട്ടി റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കിയത്. മാതൃദിനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായൊരു വീടിനായുള്ള നബീസയുടെ കാത്തിരിപ്പിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇനി അധികൃതരാണ്.

Also Read:വടകരയിൽ കുലകുലയായി മഞ്ഞ ബർഹി; വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഈന്തപ്പഴ വസന്തം

TAGGED:

80 YEAR OLD NABEESAS STRUGGLE
2018 FLOOD IMPACTS
MALAPPURAM
MOTHERS DAY
REHABILITATION OF NABEEZA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.