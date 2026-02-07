'തോറ്റുപോയ മനുഷ്യൻ ദൈവമായ കഥ'; നിറഞ്ഞാടി കതിവന്നൂര് വീരന് തെയ്യം, അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മന്ദപ്പൻ്റെ കഥ
പയറ്റുമുറകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് കതിവനൂർ വീരൻ. തിടങ്ങല് തോറ്റം, വലിയ തോറ്റം, തെയ്യം എന്നിങ്ങനെ അവതരണത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്.
Published : February 7, 2026 at 2:49 PM IST
കണ്ണൂര്: പടക്കളത്തില് മൃത്യുവരിച്ച രണധീരനായ പോരാളിയാണ് കതിവന്നൂര് വീരന്. പഴയ കാലത്ത് ധീരന്മാരായ പോരാളികള് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരാധനാ മൂര്ത്തികളായി മാറിയിരുന്നു. വീര മൃത്യുവിലൂടെ അവരെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചും പോന്നിരുന്നു. ഉത്തര കേരളത്തില് വീരാരാധനക്ക് പാത്രമായ തെയ്യങ്ങളില് അഗ്രഗണ്യനാണ് കതിവന്നൂര് വീരന്.
കെട്ടിയാടുന്ന കാവുകളില് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ ധീരനെ ദര്ശിക്കാന് ജാതിമതഭേദമെന്യേ ആളുകളെത്തുന്നു. വിശ്വാസികള് ദൈവമായും മറ്റുളളവര് യുദ്ധമുറയും ചെറുത്തു നില്പുമൊക്കെ ദര്ശിക്കാനാണ് കതിവന്നൂര് വീരനെ കെട്ടിയാടുന്ന കാവുകളില് എത്തുന്നത്. കണ്ണൂരിനടുത്ത തിലാന്നൂരിലെ മന്നപ്പന് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കതിവന്നൂര് വീരന് സകലമാന പ്രൗഢിയോടും കൂടി കെട്ടിയാടുന്നത്.
പുലര്ച്ചേ അഞ്ച് മണിയോടെ 36 തിരിയിട്ട ചെമ്മരത്തിതറക്കു മുന്നില് ചുരികയും വാളുമേന്തി കതിവന്നൂര് വീരൻ്റെ കളിയാട്ടം ഭക്തജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നു. പയറ്റുമുറകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് കതിവനൂർ വീരൻ. തിടങ്ങല് തോറ്റം, വലിയ തോറ്റം, തെയ്യം എന്നിങ്ങനെ അവതരണത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. മന്ദപ്പന്റെ എരിയുന്ന ചിതയിലേക്ക് ഭാര്യ ചെമ്മരത്തി എടുത്തു ചാടി. ഇതിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരുക്കുന്ന ചെമ്മരത്തി തറയ്ക്കു മുന്നിൽ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുകയാണ് കതിവന്നൂർ വീരൻ തെയ്യം.
പെറ്റമ്മക്ക് എന്നും ആധിയാണുണ്ടാവുക മക്കളെ ഓർത്ത്. സ്നേഹമുള്ള പെറ്റമ്മയോളം മറ്റൊന്നും വരില്ല. ആദ്യത്തെ ദൈവം അമ്മയാണ്. പെറ്റമ്മയാണ് പിതാവിനെ കാട്ടികൊടുക്കുക, സത്യമുള്ള ബന്ധത്തിനകത്ത്. മാതൃ പിതൃ ബന്ധം അതിലുപരി ഫലം ഇല്ലല്ലോ. വിദ്യാസമ്പന്നഫലങ്ങളെന്ന് കല്പ്പിച്ച് കൊണ്ട് നാളേക്ക് നാളേക്ക് ഉയർന്ന ഫലം. അതിനുവേണ്ടുന്ന പ്രയ്തനം നീ ചെയ്തോളിൻ മൂല്യമായ ഫലകൊണ്ട് മാർഗതടസങ്ങളെ ഭേദിച്ച് തീവ്രവേദി നിനക്ക് സഞ്ചിരിക്കേണ്ടതായ പാത നിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിതരും - തെയ്യം (അനുഗ്രഹിക്കുന്നു).
കഥ ഇങ്ങനെ
കണ്ണൂര് മാങ്ങാട് ദേശത്തെ മേതളി ഇല്ലത്ത് കുമരച്ഛൻ്റെയും പരക്ക ഇല്ലത്ത് ചക്കിയുടേയും ഏക മകനായിരുന്നു മന്ദപ്പന്. മകം നക്ഷത്രത്തില് ജനിച്ചതിനാല് മന്ദപ്പന് എന്ന പേരിട്ടു. എന്നാല് മകന് വളര്ന്നു വരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വികൃതിത്തരവും നിഷേധവും കൂടി. വീട്ടില് അനുസരണയില്ലാത്തവനായി. ഒടുവില് പണിയെടുക്കാതെ ചോറ് തരില്ലെന്ന് പ്രമാണിയായ അച്ഛന് കല്പിച്ചു.
എന്നാല് ചക്കി മകന് പാലും ചോറും കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് വന്ന കുമരച്ഛന് മകൻ്റെ വില്ല് ചവിട്ടി തകര്ത്തു. അതോടെ മന്ദപ്പന് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് കുടകിലേക്ക് കടന്നു. കുടകിലെ കദനൂരില് അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. നടന്ന കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞതോടെ അമ്മാവന് തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പാതി മന്ദപ്പന് നല്കുകയും കൃഷിയിറക്കാന് നിര്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. മന്ദപ്പന് കുടകിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കര്ഷകനായി മാറിയതോടെ കുടകര്ക്ക് അസൂയ ഏറി. ഇതിനിടെ മന്ദപ്പന് ചെമ്മരത്തി എന്ന യുവതിയെ വിവാഹവും കഴിച്ചു.
കൃഷിയിടത്തില് കനകം വിളയിച്ച മലയാളിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാന് തന്നെ കുടകര് തീരുമാനിച്ചു. കുടകരുമായുള്ള പോരില് ജയിച്ചെങ്കിലും ചെറുവിരലും മോതിരവും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ വീണ്ടും പോരാട്ട ഭൂമിയിലെത്തി. അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനിടെ മന്ദപ്പനെ കുടകര് വെട്ടി നുറുക്കി. ചതിയില് മന്ദപ്പന് മരിച്ചു വീണു. കുടകിലെ കദനൂരില് മന്ദപ്പൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിക്കവേ അമ്മാവൻ്റെ മകനായ അണ്ണൂക്കനില് ദൈവം പ്രവേശിച്ചു. ഉരിയാട്ടം തുടങ്ങിയതോടെ താന് ദൈവമായെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നാണ് കഥ.
അതോടെ മലയാളികള്ക്കും കുടകര്ക്കും കദനൂര് വീരന് ദൈവമായി കെട്ടിയാട്ടം ആരംഭിച്ചു. കളരിയില് അസാധാരണ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ് കതിവന്നൂര് വീരൻ്റെ കോലധാരിയാവുക. ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ കളിയാട്ടത്തിന് യുദ്ധമുറകളും ചെറുത്തു നില്പ്പുമാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ഉത്തര കേരളത്തില് നിന്നും കുടകെന്ന സ്വപ്നഭൂമിയില് കൃഷിചെയ്യാനും തൊഴിലിനുമായി നിരവധി യുവാക്കള് പോകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു.
കുടകരുടെ ആക്രമണത്തിന് അവരിൽ ഏറെ പേര് ബലിയാടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് കുടക് നാട്ടില് നിന്നും ദൈവമായി ഉയര്ന്നവര് വേറെയില്ല. കുടകരും കതിവന്നൂര് വീരൻ്റെ ആരാധകരായി മാറിയിരിക്കയാണ്. ദൈവം പിറന്ന കദനൂരില് അവര് ഈ വീരൻ്റെ പേരില് മുന്കാലങ്ങളില് കളിയാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നും കതിവനൂര് വീരൻ്റെ ഓര്മ്മക്കായി സ്ഥലം മാറ്റി നിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്ദപ്പൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം നാടിനും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തുക്കാരുടെ വിശ്വാസമെന്ന് പുത്തലത്ത് ലീല പറയുന്നു.
