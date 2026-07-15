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മലബാറിലെ ഈ പുണ്യഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ? ഭക്തരുടെ മനസ്സുനിറച്ച് മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം!

മലബാറിൻ്റെ പുണ്യകേന്ദ്രമായി മേൽപഴനി, തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രിയസങ്കേതമായി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം മാറുമ്പോൾ... അറിയാം വിശദമായി...

SRI JNANA DANDAYUDHAPANI TEMPLE MEL PALANI TEMPLE SHREE SHARAVANA BABA FOUNDATION SPIRITUAL HEART OF MALABAR
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 3:49 PM IST

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കോഴിക്കോട്: കാടുകൾക്ക് നടുവിൽ പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ മയിലാടുംകുന്ന്. കഷ്ടിച്ച് ഒരാൾക്ക് മാത്രം മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റയടിപ്പാത. വിജനമായ ഒരു മൊട്ടക്കുന്ന് ഇന്ന് ജനനിബിഡമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഴനി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചെറുപതിപ്പാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിച്ചത്. ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന മേൽ പഴനി, മലബാറിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുയാണ്.


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വെള്ളിപറമ്പിനും മായനാടിനും മദ്ധ്യേ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ, ചെലവൂർ വില്ലേജുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശത്ത്, കുന്നിൻ്റെ നെറുകയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. കുന്നിൻ മുകളിൽ കാടുകളില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു പാലമരവും രുദ്രാക്ഷശില കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെങ്കൽ പീഠവും മാത്രം.

മലബാറിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന മേൽ പഴനി (ETV Bharat)

ആ മരം തന്നെയാണ് മയിലാടുംകുന്ന് മേൽപഴനി ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലെ അത്ഭുതകവൃക്ഷവും. വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉയരമില്ലാതെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻകാലദൃശ്യാനുഭവം ഇലകൾ തീരെ ഉണക്കം ബാധിച്ച തരത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെളിച്ചത്തിനുള്ള സൗകര്യമോ, വാഹനങ്ങൾ വരാനുള്ള റോഡുകളോ ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും കുന്നിൻമുകളിലെ പാലമരത്തിന് ചുറ്റും ഉയരം കുറഞ്ഞ പുൽത്തകിടിയും രുദ്രാക്ഷ ശിലകളുമല്ലാതെ ഒരു കുറ്റിച്ചെടി പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവയ ശ്രീ ശരവണ ഭവ ബാബാജിയുടെ സങ്കൽപ്പമനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. 2017 ജൂൺ 6 ന് ഇവിടെ പ്രതിഷ്‌ഠാ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നു. കൈയിൽ ദണ്ഡുമേന്തി നിൽക്കുന്ന ബാലസന്യാസിയുടെ രൂപത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ.കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പൂർണമായും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ ക്ഷേത്ര നിർമാണ രീതിയിലാണ് ഇത് പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാർഥ പഴനി ക്ഷേത്രത്തിലേതുപോലെ തന്നെ കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിരവധി പടികൾ കയറി വേണം ഭക്തർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. പടികൾ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രായമായവർക്കായി മുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക റോഡ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
മലയടിവാരത്തിൽ ശരവണഭവ മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് തല മുണ്ഡനം പോലുള്ള വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത്. തമിഴ് ആചാരപ്രകാരമുള്ള പൂജകളാണ് ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത്. തൈപ്പൂയം, സ്കന്ദഷഷ്ഠി തുടങ്ങിയ മുരുകൻ ഉത്സവങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാവടിയാട്ടവും പ്രത്യേക പൂജകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി രണ്ട് സമയങ്ങളിലാണ് ദർശനത്തിനായി തുറക്കുക. രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 12:30 വരെയും വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ 8:30 വരെയുമാണ് ദർശന സമയം. ഉച്ചക്ക് രണ്ടുമണി മുതൽ 5 മണി വരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.
Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
വിള പൂജ അഥവാ സന്യാസി അലങ്കാരം പാലഭിഷേകം, നെയ്യഭിഷേകം, പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം, കാലസന്ധി പൂജ അഥവാ വേടൻ അലങ്കാരം, ചെറുകാലസന്ധി പൂജ അഥവാ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ അലങ്കാരം ഉച്ചിക്കാല പൂജ അഥവാ വൈദിക അലങ്കാരം സായംകാല അർച്ചന അഥവാ രാജാലങ്കാരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പൂജകൾ. ഇത് കൂടാതെ നിരവധി വഴിപാടുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.സ്കന്ദഷഷ്ഠി തൈപ്പൂയ മഹോത്സവങ്ങൾ ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ കാവടിയേന്തിയും വ്രതശുദ്ധിയോടെയും ഈ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസത്തിൽ മിഥുനത്തിലെ അനിഴം നാളിൽ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സ്കന്ദഷഷ്ഠി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും വഴിപാടുകളും നടക്കാറുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ നവരാത്രി, ഓണം, വിഷു, ഷിർദ്ദി സായിബാബ ക്ഷേത്ര വാർഷികം ഗുരുപൂർണ്ണിമ എന്നിവയും ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്.
Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്ര വഴി (ETV Bharat)
സദ്ഗുരു ബാബാജി സ്വാമിജിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ധാരാളം ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യക്ഷേത്രം വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വർഷങ്ങളായി ക്ഷേത്രപരിപാലനത്തിലുള്ള വിജീഷ് സ്വാമി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അതിമനോഹരമായ ഒരു പുണ്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേൽപ്പഴനിയിലെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി. തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനി ക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ പൂജകൾ നടക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് മേൽപ്പഴനി ക്ഷേത്രത്തിലും പൂജകൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
"രാവിലെ 6 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ആറുകാല പൂജയാണ് നടക്കുന്നത്. സന്യാസ അലങ്കാരം 7 മണിക്ക്, 8 മണിക്ക് വേടൻ അലങ്കാരം, 9 മണിക്ക് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ അലങ്കാരം, അതുപോലെ ഉച്ചകാലത്തിന് വൈദിക അലങ്കാരം. പിന്നെ അതുപോലെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് നട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5:30ക്ക് രാജാലങ്കാരം, രാത്രി 8 മണിക്ക് പുഷ്പാലങ്കാരം. ഇങ്ങനെ ആറ് കാലയളവിലായിട്ടാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പൂജകളും, മറ്റ് ആചാരങ്ങളും, യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്.

അതിവിശേഷമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. നമുക്ക് പഴനിമലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ മേൽപ്പഴനി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് അവരവരുടേതായ വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താം. പഴനിയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ, അതെല്ലാം ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. തലമുണ്ടനം, അതുപോലെ തന്നെ പടി കയറി വന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആചാരമുള്ള ഒരു പുണ്യക്ഷേത്രമാണ് കോഴിക്കോടിന്റെയും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള, നാനാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തജനങ്ങളാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്" അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു.

Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അന്നദാനവും, എല്ലാ വഴിപാടുകളും, പൂജകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ്. ഇടക്കാലത്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പന്തലിച്ചതെന്നും ക്ഷേത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷിംല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അന്നദാനത്തിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ള ചെലവുകൾ ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും, വൈകീട്ടും ഭക്ഷണം നൽകാറുണ്ട്. 40,000 മുതൽ 50,000 കുട്ടികൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകം, പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്.



"സ്വാമിജിയുടെ പിറന്നാളിന് 10,000-30,000 ആളുകൾക്ക് 18 ഐറ്റം അടങ്ങുന്ന അന്നദാന കിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പല ആളുകളും അതിലേക്ക് സ്പോൺസർ തരാറുണ്ട്. ശരവണ ബാബ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ആണ് നടത്തിപ്പ്. ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. ലണ്ടനിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. പാലക്കാടു ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം. സ്വാമിയുടെ ജന്മനാട് അവിടെയാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടുണ്ട്" അവര്‍ പറഞ്ഞു.

Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്ര കവാടം (ETV Bharat)
വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അമ്പലമാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ സരളമണി പറയുന്നു. 10-12 ഏക്കർ സ്ഥലത്തോളം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ്. ചെറിയ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടാണ് വിറ്റത്. നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, പൂങ്കാവനം ആക്കി മാറ്റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപോലെ എല്ലാം ഇവിടെയായി എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
ഭക്തര്‍ (ETV Bharat)



ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വലിയ മതിപ്പും അഭിപ്രായവുമാണ്. വളരെ മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടാവാം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വേനൽക്കാലത്തും കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. ഭജനയും ഗാന സമർപ്പണവും എല്ലാം എന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘം തന്നെ എന്നും പരിശീലനം നടത്തുന്നത് കാണാം.

Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
ഭക്തര്‍ (ETV Bharat)



നാലുവഴിക്കും ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് ഡ്രൈവറായ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ്, തലശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. "ഓട്ടോറിക്ഷയാണ്. എന്റെ വണ്ടി. ഒക്ടോബറിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും തിരക്ക്. ആ മാസം ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ട് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരിക. തിരുവോണത്തിനും നല്ല തിരക്കാണ്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്താറുണ്ട്. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് മൊട്ടക്കുന്ന് ആയ ഒരു സ്ഥലം ഇത്രയും അറിയപ്പെട്ടു എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്" അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

Sri Jnana Dandayudhapani Temple Mel Palani temple Shree Sharavana Baba Foundation Spiritual Heart of Malabar
മേൽപഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)



കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് വെള്ളിപറമ്പ് മയിലാടുംകുന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഭാഗത്ത് നിന്നും വെള്ളിപറമ്പ് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ Melpalani Official Website സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

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TAGGED:

SRI JNANA DANDAYUDHAPANI TEMPLE
MEL PALANI TEMPLE
SHREE SHARAVANA BABA FOUNDATION
SPIRITUAL HEART OF MALABAR
DEVOTEES

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