ETV Bharat / state

ഇൻസുലിൻ മുനയിലെ ബാല്യം; ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിൽ ഉരുകി പിഞ്ചുജീവിതങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും

ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികളും അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ പിടിക്കാൻ രാപ്പകൽ പൊരുതുന്ന മാതാപിതാക്കളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

Type 1 Diabetes in children
Type 1 Diabetes in children (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 12:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

രേഖ അഭിലാഷ്

തിരുവനന്തപുരം: മധുരം നുണയേണ്ട പ്രായത്തിൽ കയ്പ്പേറിയ മരുന്നുകൾക്കും ഇൻസുലിൻ സൂചികൾക്കും കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികളും അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ പിടിക്കാൻ രാപ്പകൽ പൊരുതുന്ന മാതാപിതാക്കളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതീവ ഗുരുതരമാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ലീമയുടെയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി റിങ്കുരാജിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ വില്ലൻ

മകൾക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമാണെന്ന് ലീമ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലായ കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയും ആഴ്ചകളോളം ഐസിയുവിൽ കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഇന്ന് 12 വയസ്സായ മകൾക്ക് കാഴ്ചാ പ്രശ്നങ്ങളും തൈറോയ്ഡ് തകരാറുകളും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അലട്ടുന്നു.

സ്കൂൾ വരാന്തകളിലെ കാവലാൾ

കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാകുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം (Hypoglycemia/Hyperglycemia). ലീമ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇൻസുലിൻ നൽകാനായി ആറുമാസത്തോളം സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ കാവലിരിക്കേണ്ടി വന്നു. അധ്യാപകർക്കിടയിൽ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധം ഇല്ലാത്തത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ലീമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മകളുടെ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഇന്‍സുലിന്‍ എടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം നല്‍കിയ ശേഷമാണ് സ്കൂളിലെ സ്ഥിരമായുള്ള ഇരിപ്പ് ലീമ ഉപേക്ഷിച്ചത്. പലർക്കും ഇൻസുലിൻ നൽകാൻ പേടിയാണ്. കൃത്യസമയത്ത് ഇത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാം. ഒരു ഗുളികയോ മരുന്നോ നല്‍കുന്ന ലാഘവത്തോടെ കുഞ്ഞിന് ഇന്‍സുലിന്‍ എടുക്കുകൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നതു തന്നെയാണ് പല അധ്യാപകരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം.

Type 1 Diabetes in children
Type 1 Diabetes in children (Getty Image)

വീട്ടിലിരുന്നാലും കുട്ടിയുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിരീക്ഷിച്ച് മാറ്റം പ്രകടമാകുന്നതനുസരിച്ച് അധ്യാപകരെ അറിയിക്കും. മകള്‍ 12 വയസിലെത്ത് സ്വയം ഇന്‍സുലിന്‍ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ സ്വയം എടുക്കൂ എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് ലീമ പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍വച്ച് ഇന്‍സുലിന്‍ എടുക്കാനുള്ള മടിയോ മരുന്നെടുത്തശേഷം ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെയോ ആകാം കുട്ടിയെ അലട്ടുന്നതെന്നും ലീമ പറയുന്നു. ഈ 11 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഒരിക്കല്‍പ്പോലും മകളുടെ ഷുഗര്‍നില നിയന്ത്രണത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന സങ്കടവും ലീമ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു.

നിശബ്ദ കൊലയാളിയായ 'ഹൈപ്പോ'

ഷുഗർ നില കൂടുന്നതിനേക്കാൾ അപകടം അത് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതാണെന്ന് റിങ്കുരാജ് പറയുന്നു. സാധാരണ 80-ന് താഴെ പോകുമ്പോൾ ശരീരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍ 80-ന് താഴെയോ അതിലും താഴ്ന്നുമൊക്കെ ഷുഗര്‍നില സ്ഥിരമായി പോകുമ്പോള്‍ തലച്ചോറും അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റാകും. ഇങ്ങനെ മാറിമാറി തൻ്റെ മകന് ഇപ്പോള്‍ 40-ന് താഴെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് റിങ്കു പറയുന്നു. ഇത് വലിയ അപകടമാണ്. ഉറക്കത്തിൽ പോലും രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും റിങ്കു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മകന് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വർഷം അഞ്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആയിട്ടുപോലും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നരവർഷം ആകുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന് റിങ്കു പറയുന്നു. കുടുംബത്തിലുള്ള പലർക്കും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് വാസ്തവം. നിയന്ത്രിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത രോഗമാണ്, അതേസമയം കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാകുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ഭീകര രോഗം വേറെ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സാമ്പത്തിക ഭാരവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും

ചികിത്സാ ചെലവാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ഇൻസുലിൻ പമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കും നിത്യേനയുള്ള പരിശോധനകൾക്കുമായി മാസം വലിയൊരു തുക വേണ്ടിവരും. രക്തം പരിശോധിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പുകൾക്ക് വലിയ വിലയാണ്. കാരുണ്യ വഴി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇവ ലഭ്യമാകുമെന്ന വിവരം പലർക്കും അറിയില്ല. പ്രതിദിനം 10 മുതൽ 14 തവണ വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സൂചി ഇറക്കി രക്തം പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ മാനസികമായും തളർത്തുന്നു.

Type 1 Diabetes in children
Type 1 Diabetes in children (Getty Image)

ഒളിച്ചുവെക്കരുത്, കരുതലാവണം

കുട്ടിയുടെ രോഗാവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുവെക്കരുതെന്നാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ബോധരഹിതനായി വീണാൽ അവj്ക ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹരോഗിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മിഠായിയോ ജ്യൂസോ നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും പൂർണമായ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹബാധിതരായ കുട്ടികളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

ഷുഗർ നില എപ്പോൾ കുറയുമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഉറക്കത്തിൽ പോലും രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടി സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രായമായതിനാൽ ഷുഗര്‍നില കുറഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവനു മനസ്സിലാക്കുകയും വീട്ടിലുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റിങ്കു പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്.

ഭക്ഷണത്തിലെ നിയന്ത്രണം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകാതെ വരുന്നതും സ്ഥിരം ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ കുട്ടികളില്‍ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ തനിക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രായം എത്തിയാൽ പിന്നെയും നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ഒന്നുമറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്.

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ജീവിതശൈലി രോഗമല്ല

സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ടൈപ്പ് 1. ഇത് ജീവിതശൈലി കൊണ്ടോ മധുരം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്ന് പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ (Autoimmune) അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങളെ അബദ്ധത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ ശരീരം ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണമായും നിർത്തുന്നു.

Dr. Jothydev Kesavadev (ETV Bharat)

ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വെറുതെ വിശ്രമിക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതർക്ക് കഴിയില്ല. ഓരോ നേരത്തെ ഭക്ഷണവും അവർക്ക് കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ഫലമാണ്. ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തന്നെ പാൻക്രിയാസിലെ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയായ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറവാണ്.

ഇൻസുലിൻ: കോശങ്ങളിലേക്കുള്ള താക്കോൽ

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുന്നു. ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജമായി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു താക്കോൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ. ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അപകടകരമായി വർധിക്കുകയും കോശങ്ങൾ ഊർജമില്ലാതെ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇടതടവില്ലാത്ത ജാഗ്രത

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതർക്ക് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ജോലി സ്വയം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനമായവ ഇവയാണ്:

Type 1 Diabetes in children
Type 1 Diabetes in children (Getty Image)
  • തുടർച്ചയായ പരിശോധന: ദിവസത്തിൽ പലതവണ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കണം.
  • ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പ്: ഓരോ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കി വേണം ഇൻസുലിൻ ഡോസ് നിശ്ചയിക്കാൻ.
  • അപകടസാധ്യതകൾ: പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയും (Hypoglycemia) അമിതമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥയും (Hyperglycemia) ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ്.

പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ

ഇന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെയധികം മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. വിരലിൽ കുത്താതെ തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അറിയാൻ കഴിയുന്ന സിജിഎം (CGM) മെഷീനുകളും, ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻസുലിൻ തനിയെ നൽകുന്ന ഇൻസുലിൻ പമ്പുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. എങ്കിലും ഒരു പൂർണമായ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

ഇതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമല്ലെന്നും കൃത്യമായ ചികിത്സയും പിന്തുണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 1 ബാധിതർക്കും സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഡോക്ടർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read: സൂചിമുനയിലെ അതിജീവനം; ഇൻസുലിൻ തുള്ളികളിൽ സ്വപ്‌നം നെയ്യുന്ന ഒരു 'മിഠായി'ക്കാലം, താങ്ങായി മാതാപിതാക്കളുടെ പോരാട്ടം

TAGGED:

DIABETES CAMPAIGN
DIABETES IN INDIA
DIABETES AWARENESS
DIABETES IN CHILDREN
TYPE ONE DIABETES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.