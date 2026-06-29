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ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കൂൺ മുതൽ പവിഴ പൂപ്പൽ വരെ; ആറളം ഫംഗസ് സർവേയിലെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ

ആറളത്ത് കൂണുകളുടെ സർവേ.215 ഇനം കൂണുകൾ കണ്ടെത്തി. അതോടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫംഗസ് സമ്പത്ത് വിളിച്ചോതുന്നതായി സർവ്വേ.

Kottiyoor Wildlife Sanctuary Aralam Butterfly Sanctuary Kerala Forest and Wildlife Dep The second macrofungal survey
New species of mushrooms found (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 4:04 PM IST

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കണ്ണൂർ: രണ്ടാമത് മാക്രോഫംഗൽ സർവേ അവസാനിച്ചു. 215 ഇനം കൂണുകൾ കണ്ടെത്തി. കേരള വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് ആറളം വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഡിവിഷനും മഷ്‌റൂംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സംയുക്തമായി ആറളം ശലഭസങ്കേതം, കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവിടങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാമത് മാക്രോഫംഗൽ സർവേ വിജയകരമായി സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

215 ഇനം കൂണുകളാണ് (മാക്രോഫംഗി) സർവേയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഫംഗസ് വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടാണ് ആറളം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫാം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ 19 മുതൽ 21 വരെ നടന്ന ത്രിദിന സർവേയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, ഗവേഷകർ, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിദ്യാർഥികൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ, കൂൺ പ്രേമികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുപ്പതിലധികം പേരാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

Kottiyoor Wildlife Sanctuary Aralam Butterfly Sanctuary Kerala Forest and Wildlife Dep The second macrofungal survey
Phallus species (ETV Bharat)

മഷ്‌റൂംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ഹരികൃഷ്ണൻ എംടി, ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോ ജിനു മുരളീധരൻ, ഗവേഷകരായ ഡോ ശീതൾ ചൗധരി, ഡോ ആഷിക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവേ നടന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വാക്ക് വിത്ത് വിസി എൻജിഒയിലെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആറളം വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഡിവിഷൻ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ ശ്രീ രതീശൻ വി പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

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കാടുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഫംഗസുകളെപ്പോലെ, അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ജൈവവൈവിധ്യ ഘടകങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചടങ്ങിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അസിസ്റ്റൻ്റ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ ശ്രീമതി. രമ്യ രാഘവൻ, ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ ഏലിയാസ് റൗത്തർ എന്നിവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. ഫംഗസ് വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച അവബോധം, ഗവേഷണം, സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കി.

Kottiyoor Wildlife Sanctuary Aralam Butterfly Sanctuary Kerala Forest and Wildlife Dep The second macrofungal survey
Poronia nagaraholensis (ETV Bharat)

ആറളം, കൊട്ടിയൂർ സങ്കേതങ്ങളിലായി വളയംചാൽ, മീൻമുട്ടി, കരിയൻകാപ്പ്, ചാവച്ചി, കൊട്ടിയൂർ, ചുള്ളിക്കണ്ടം, പരിപ്പുതോട് എന്നീ ഏഴ് ക്യാമ്പുകളിലായാണ് ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തിയത്. വെള്ളത്തിനടിയിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകളോട് സാമ്യമുള്ള ശാഖകളോടുകൂടിയ 'കോറൽ ഫംഗസുകൾ', നിരവധി 'ബോലെറ്റുകൾ', 'പോളിപോറുകൾ' എന്നിവ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രാണികളെയും മറ്റ് ആർത്രോപോഡുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി 'എൻ്റ്‌റോമോപാത്തോജെനിക് ഫംഗസുകളും' (ശലഭങ്ങൾ, ചിലന്തികൾ, ഉറുമ്പുകൾ, ലെപിഡോപ്റ്ററൻ ലാർവകൾ എന്നിവയിൽ വളരുന്നവ) സർവേയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Kottiyoor Wildlife Sanctuary Aralam Butterfly Sanctuary Kerala Forest and Wildlife Dep The second macrofungal survey
Auricularia delicata (ETV Bharat)

ഇത് വന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സങ്കീർണതയെയും ആരോഗ്യത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രാണികളുടെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ജൈവിക കീടനിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇവയുടെ സാധ്യതകളിലും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വലിയ താല്പര്യമുള്ളവയാണ് ഈ ഫംഗസുകൾ.

കൂൺ വൈവിധ്യം; 215 ഇനം കണ്ടെത്തി

ഗാനോഡെർമ (Ganoderma), ട്രാമെറ്റസ് (Trametes) എന്നീ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഔഷധഗുണമുള്ള കൂണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. ഇവയുടെ ജൈവ സജീവ സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും, ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റായും, anti-inflammatory ശേഷിയെക്കുറിച്ചും വ്യാപകമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും പോഷകഗുണമേറിയതുമായ ടെർമിറ്റോമൈസസ് (Termitomyces), ഔഡെമാൻസിയെല്ല (Oudemansiella), ഫ്ലെബോപസ് (Phlebopus), ഓറിക്കുലേറിയ (Auricularia) എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25-ഓളം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂണുകളും സർവേയിൽ കണ്ടെത്തി.

ഇരുട്ടിൽ നേരിയ വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫിലോബോലെറ്റസ് (Filoboletus) ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 'ബയോലുമിനസെൻ്റ്' (സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന) കൂണുകളെ കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു സർവേയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ അത്ഭുത ജീവികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും പ്രകൃതിസ്നേഹികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസാധാരണമായ വൈവിധ്യത്തെ വിളിച്ചോതുകയും ചെയ്യുന്നതായി സർവ്വേ.

Kottiyoor Wildlife Sanctuary Aralam Butterfly Sanctuary Kerala Forest and Wildlife Dep The second macrofungal survey
cookiena sulcipes (ETV Bharat)

ക്ലാർക്കിൻഡ (Clarkeinda), ക്ലോറോഫില്ലം (Chlorophyllum), ഗാലറിന (Galerina), ഇനോസിബി (Inocybe) എന്നീ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മാരകമായ വിഷക്കൂണുകളും സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ കടുത്ത വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായമില്ലാതെ കാട്ടുകൂണുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Kottiyoor Wildlife Sanctuary Aralam Butterfly Sanctuary Kerala Forest and Wildlife Dep The second macrofungal survey
coral fungi, Phaeoclavulina sp (ETV Bharat)

2025-ൽ നടന്ന പ്രഥമ സർവേയിലെ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറളത്ത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാർഷിക ഫംഗസ് സർവേയാണിത്. ഈ സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഫംഗസ് ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന സംഭരണിയെന്ന നിലയിൽ ആറളം ബട്ടർഫ്ലൈ സാങ്ച്വറിയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്.

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TAGGED:

KOTTIYOOR WILDLIFE SANCTUARY
ARALAM BUTTERFLY SANCTUARY
KERALA FOREST AND WILDLIFE DEP
THE SECOND MACROFUNGAL SURVEY
NEW SPECIES OF MUSHROOMS FOUND

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