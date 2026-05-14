സിപിഎമ്മിന്‍റെ വിഎസ്, കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ വിഡിഎസ്; ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ തരംഗം

വി.എസിന് ശേഷം വി.ഡി.എസ്. അത്രമേൽ ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്

Published : May 14, 2026 at 5:04 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ


കോഴിക്കോട്: വലിയ ആകാംക്ഷയ്ക്കും സസ്പെൻസിനും ഒടുവിൽ വി.ഡി. സതീശൻ കേരളത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അതൊരു ജനകീയ കിരീടമാണ്. വടശ്ശേരി ദാമോദരൻ സതീശൻ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'വി.ഡി.എസ്' ആണ്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് തുടർഭരണം കിട്ടിയതോടെ നിരാശ പൂണ്ട കോൺഗ്രസിനെയും യു.ഡി.എഫിനെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് സതീശന്‍റെ ഉറച്ച വാക്കും നിലപാടുകളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തഴയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജനം തെരുവിലിറങ്ങി, പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അത് നൽകിയ സന്ദേശം വലുതായിരുന്നു. ഒടുവിൽ സതീശനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കിരീടം അണിയിച്ചു.

ഇതേ അവസ്ഥ മുൻപ് കണ്ടത് 2011-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തായിരുന്നു. 2006-ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജനമനസ്സുകളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് 2011-ൽ സി.പി.എം. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജനപ്രീതിയും അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള കർശന നിലപാടുകളും പക്ഷേ പാർട്ടി കണക്കിലെടുത്തില്ല.

അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനുമായി ഉണ്ടായ കടുത്ത അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും തുറന്ന പോരുമാണ് ഈ നാടകീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. വി.എസിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒതുക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സീറ്റില്ലെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കേരളത്തിലുടനീളം അണികളും ജനങ്ങളും തെരുവിലിറങ്ങി. പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾ നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും, പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ലാവ്ലിൻ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനുമായി കൊമ്പുകോർത്ത വി.എസ്, അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനുമെതിരെ നിലപാടെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു. "കറകളഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്" എന്ന പ്രതിച്ഛായ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

ജനകീയ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വി.എസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായി. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വി.എസിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനം വന്ന ദിവസം പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം അവധിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പത്രം നാല് പേജുള്ള പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇറക്കി. അതിന്‍റെ തലക്കെട്ട് 'വി യെസ്' എന്നായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ മലമ്പുഴയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച വി.എസ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ്. രണ്ട് സീറ്റിന്‍റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ചുമതലയേറ്റു. മുന്നണി വിജയിച്ചാൽ വി.എസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വീണ്ടും ജനവികാരം അലയടിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കിയ സി.പി.എം. നേതൃത്വം ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ മനഃപൂർവ്വം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണെന്ന് പിന്നീട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 2009 ജൂലൈ 12-ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വി.എസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പി.ബി. അംഗമായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവായാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ചു കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒതുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, വി.എസ്. ഇല്ലാത്ത ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി.ഡി.എസ്. തരംഗമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. വി.എസിന് ശേഷം വി.ഡി.എസ്. അത്രമേൽ ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്.

