മന്ത്രധ്വനികൾക്കിടെ അപൂർവ മംഗല്യം; താലി ചാര്ത്തി ആര്യവേപ്പിനെ സ്വന്തമാക്കി അരയാൽ
കിണാവൂർ ഇടം കിരാതേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ അഗ്നിസാക്ഷിയായി അരയാലും ആര്യവേപ്പും തമ്മിൽ അപൂർവ മംഗല്യം
Published : February 21, 2026 at 2:55 PM IST
കാസർകോട്: മാംഗല്യം തന്തുനാനേനാ... മന്ത്രധ്വനികൾ മുഴങ്ങി, അഗ്നി സാക്ഷിയായി ആ മംഗല്യം നടന്നു. പക്ഷേ വധൂവരന്മാർ മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല! അരയാൽ വരനായും ആര്യവേപ്പ് വധുവായും മാറിയ അപൂർവ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ് തേജസ്വിനിപ്പുഴയുടെ തീരം. പ്രകൃതിയെ ദൈവമായി കണ്ട് നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വിളംബരമായി കിണാവൂർ ഇടം കിരാതേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ 'അരയാൽ വേളി' മാറി.
വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ 9.30 നും 12. 30 നുമുള്ള ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആയിരുന്നു വിവാഹം. സർവാലങ്കാരങ്ങളോടെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയായിരുന്നു അരയാലും ആര്യവേപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നത്. മംഗല്യപ്പുടവയും മുല്ലപ്പൂമാലയും അണിഞ്ഞ് സർവാലങ്കാര വിഭൂഷിതയായാണ് ആര്യവേപ്പിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. തേജസ്വിനിക്കരയിൽ അഗ്നിസാക്ഷിയായുള്ള അരയാൽകല്യാണം കണ്ടു നിന്നവർക്കും കൗതുകമായി. എടമന കൃഷ്ണൻ നമ്പൂ തിരിയായിരുന്നു കാർമികൻ.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഷോഡശ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഈ അപൂർവ കർമം നടന്നത്. പ്രകൃത്യാരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് അരയാൽ വേളിയെന്ന് ആലുവ തന്ത്ര വിദ്യാപീഠത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പലും താന്ത്രികാ ചാര്യനുമായ ബാലകൃഷ്ണഭട്ട് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അരയാൽ. ജല സംഭരണശേഷിയും മണ്ണിൽ ജലസാന്നിധ്യം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവും ഏറ്റവും കൂടു തലാണ് ആര്യവേപ്പിന്.
ആചാര്യവരണത്തോടെയായിരുന്നു ചടങ്ങുകളുടെ തുടക്കം. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗണപതി ഹോമത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ. വൈഷ്ണ വസങ്കല്പത്തിലുള്ള അരയാലിനെ വരനായും ആര്യവേപ്പിനെ ശ്രീഭഗവതിയായ വധു വായും കൽപ്പിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്. അരയാൽത്തറയിൽ ഹോമാഗ്നിയും തെളിച്ചു.
ചമയങ്ങൾക്കുശേഷം ഉപനയനവും പൂജകളും നടന്നു. പിന്നീട് ചരടിൽ കോർത്ത മംഗല്യത്താലി ആചാര്യൻ ആര്യവേപ്പിനെ അണിയിച്ചപ്പോൾ കൂടിനിന്നവർ ആരവം മുഴക്കി. ആചാര്യനാണ് വധൂവരൻമാരുടെ പേരിൽ മംഗല്യച്ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചത്. ആരതിയും അഭിഷേകവും പ്രസാദവിതരണവുമായി മൂന്നുമണിക്കൂറിലധികം ചടങ്ങ് നീണ്ടുനിന്നു. കല്യാണസദ്യയും ഉണ്ടായി.
ബ്രഹ്മ കലശ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ അപൂർവമായാണ് അരയാൽ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. വിവാഹ വേളയിൽ മൂപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവകളും പുഷ്പ വൃഷ്ടി നടത്താൻ എത്തുമെന്നാണ് ഐതിഹ്യമെന്നു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഇടമന ഇല്ലത്ത് രാധകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നു. വിവാഹ ചടങ്ങ് നടന്നതിനാൽ അരയാൽ നശിക്കുന്ന വേളയിൽ അഗ്നികൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കലും നടക്കും.
കൊട്ടും കുരവയും താലികെട്ടും സദ്യയുമൊക്കെയായി നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് വധൂവരന്മാര് മാത്രമുണ്ടാകില്ല. വൈക്കോലിലുള്ള രൂപംകൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായിരിക്കും വധൂവരന്മാര്. മൊഗേർ വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ വിചിത്രാചാരം ഇന്നും തുടരുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചവര് ഒരുപക്ഷേ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവാഹപ്രായം എപ്പോഴാണോ തികയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ആചാരം നടത്തുക.ജോത്സ്യന് നിര്ദേശിച്ചാല്, മരിച്ചുപോയ പുരുഷന് ആദ്യം പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തും. സ്വന്തം സമുദായത്തില്പ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ അവിവാഹിതയെ ആണ് വധുവായി കണ്ടെത്തുക. പിന്നീട് കല്യാണത്തിനുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും മുറതെറ്റാതെ നടക്കും.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കല്യാണം പോലെ തന്നെ പെണ്ണുചോദിക്കലും കല്ല്യാണക്കുറിയും ഉള്പ്പടെ എല്ലാമുണ്ടാകും. നാട്ടുകാര്ക്ക് കല്യാണക്കുറി നല്കിയാണ് ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുക.
വധുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത്. വൈക്കോലുകൊണ്ട് തയാറാക്കിയ വധൂവരന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ വേറിട്ട രീതിയില് അലങ്കരിക്കും. വധുവിനെ മുല്ലപ്പൂ ചൂടിച്ച് കരിമണിയിൽ കോർത്ത താലിമാല ധരിപ്പിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സദ്യ കഴിച്ച് വധു വരന്റെ വീട്ടില് കയറുന്നതോടെ ചടങ്ങുകള് പൂർത്തിയാകും.
