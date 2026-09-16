കന്നിമാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു; മകരവിളക്ക് തീർഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങള്ക്ക് 551.50 കോടി രൂപ
കന്നി മാസ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വെർച്ചൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org)വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം.
Published : September 16, 2026 at 8:21 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കന്നി മാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇഡി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നു. കന്നി മാസം ഒന്നിന് ( സെപ്തംബർ 17) രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്കാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക.
കന്നി ഒന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. കന്നിമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി സെപ്തംബർ 21ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശബരിമല നട അടയ്ക്കും. കന്നി മാസ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വെർച്ചൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org)വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം.
മകരവിളക്ക് തീർഥാടനം മുന്നൊരുക്കങ്ങള്
ശബരിമല തീര്ഥാടന മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ധനവകുപ്പ് 551.50 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി നല്കിയ പ്രെപ്പോസലിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ അനുമതി നല്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാള് ഇത്തവണ തുകയില് വന് വര്ധനവാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒറ്റത്തവണയായി ഇത്രയും വലിയ തുക ശബരിമലയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 2025-26ല് 377.80 കോടിയും 2024-25 ല് 326.97 കോടിയുമാണ് ശബരിമല തീർഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങള്ക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നത്.
പമ്പ, എരുമേലി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം മേഖലകളിലെ പ്രധാന ശബരിമല പാതകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ശബരിമല തീര്ഥാടന സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പാതകളുടെ മൊത്തം വികസനം പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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നിലക്കലും പമ്പയിലും ശബരിമല ദേവസ്വം നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്ന ജോലികള് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ഏല്പ്പിച്ചു. ഇതിനായി 15 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. 2021 മുതല് ശബരിമല റോഡുകളില് പല കാരണങ്ങളാല് വീഴ്ചകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന് സീസണുകളില് കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സമയബന്ധിതമായി ജോലികള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
മുന്കൂട്ടിയുള്ള ആസൂത്രണം മൂലം ഇത്തവണ തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനാകും. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും പൂര്ത്തീകരണം, ഗുണനിലവാര പരിശോധന, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പരിശോധന എന്നിവ അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കും. ശബരിമലയുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിര്മാണ ജോലികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് മുന്ഗണന നല്കുകയെന്നും ഈ കാര്യത്തില് ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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