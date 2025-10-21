ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകളറിയാം

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ ഇന്നു നടന്ന നറുക്കെടുപ്പില്‍  നിശ്ചയിച്ചു

Kozhikode and Kannur reservation wards
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 8:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ ഇന്നു നടന്ന നറുക്കെടുപ്പില്‍ നിശ്ചയിച്ചു.

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍

26 പറയഞ്ചേരി, 54 മാത്തോട്ടം പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം

72 അത്താണിക്കല്‍-പട്ടിക ജാതി സംവരണം

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍(വാര്‍ഡുകളുടെ പേരുകള്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

1 എലത്തൂര്‍, 4 പുത്തൂര്‍, 7 കുരുവിശ്ശേരി, 8 മലാപ്പറമ്പ്, 10 വേങ്ങേരി, 13 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, 15 വെള്ളിമാടുകുന്ന്, 16 മൂഴിക്കല്‍, 17 ചെലവൂര്‍, 19 മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സൗത്ത്, 20 മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, 22 കോവൂര്‍, 27 പുതിയറ, 28 കുതിര വട്ടം, 31 കുറ്റിയില്‍താഴം, 32 മേത്തോട്ടുതാഴം, 33 പൊക്കുന്ന്, 36 ആഴ്ചവട്ടം, 40 തിരുവണ്ണൂര്‍, 47 ചെറുവണ്ണൂര്‍ വെസ്റ്റ്, 50 മാറാട്, 52 നടുവട്ടം ഈസ്റ്റ്, 50 മാറാട്, 52 നടുവട്ടം ഈസ്റ്റ്, 55 പയ്യാനക്കല്‍, 56 നദീനഗര്‍, 57 ചക്കുകടവ്, 59 കുറ്റിച്ചിറ, 61 പാളയം, 62 മാവൂര്‍ റോഡ്, 64 തിരുത്തിയാട്, 67 വെള്ളയില്‍, 68 തോപ്പയില്‍, 70 കാരപ്പറമ്പ്, 71 ഈസ്റ്റ്ഹില്‍, 73 വെസ്റ്റ്ഹില്‍, 74 എടക്കാട്, 76 പുതിയാപ്പ

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍

പട്ടിക ജാതി സ്ത്രീ സംവരണം

16 വലിയന്നൂര്‍, 22 എളയാവൂര്‍ സൗത്ത്

പട്ടിക ജാതി സംവരണം

11 തുളിച്ചേരി

സ്ത്രീ സംവരണം(വാര്‍ഡുകളുടെ പേരുകള്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

1 പള്ളിയാംമൂല, 4 പള്ളിക്കുന്ന്, 8 കൊറ്റാളി, 9 അത്താഴക്കുന്ന്്, 17 ചേലോറ, 18 മാച്ചേരി, 21 എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, 23 മുണ്ടയാട്, 27 മേലെചൊവ്വ, 28 താഴെചൊവ്വ, 29 കീഴ്ത്തള്ളി, 31 ആറ്റടപ്പ, 32 ചാല, 35 ആലിങ്കീല്‍, 36 കിഴുന്ന, 37 തോട്ടട, 39 കാഞ്ഞിര, 41 പടന്ന, 43 നീര്‍ച്ചാല്‍, 44 അറയ്ക്കല്‍, 47 സൗത്ത്ബസാര്‍, 48 ടെമ്പിള്‍, 49 തായത്തെരു, 52 കാനത്തൂര്‍, 53 പയ്യാമ്പലം, 55 ചാലക്കാട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ സംവരണ വാർഡുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. 46 വനിതാ വാർഡുകളും 5 പട്ടിക ജാതി സ്ത്രീ സംവരണ വാർഡുകളും 4 പട്ടിക ജാതി സംവരണ വാർഡുകളുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 101 വാർഡുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ബാക്കി 40 വാർഡുകളും ജനറൽ വാർഡുകളാണ്.

