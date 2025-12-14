64 ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ "അമ്മ", തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച പെണ്കരുത്ത്; യാസ്മിന് പറയാനുള്ളത്...
യാസ്മിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അര്ഥം മുല്ലപ്പൂ എന്നാണ്, ഇവിടെ ഇത് പൂക്കുന്നതും വിടരുന്നതും പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേര്ത്തുപിടിക്കാനാണ്.. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച യാസ്മിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു..
Published : December 14, 2025 at 8:16 PM IST
ജവാദ് ഇല്ലിക്കല്
മലപ്പുറം: "മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് കൈ നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങള്, കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഞങ്ങള്ക്കാരും തൊഴില് നല്കാനും തയ്യാറല്ല, ഞങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് ഇങ്ങനെ യാചിച്ച് ഭിക്ഷയെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരില്ലായിരുന്നു" എന്ന് സങ്കടത്തോടെ ഒരു കൂട്ടം ഭിന്നശേഷിക്കാര് വന്നുപറയുമ്പോള് അവരെ ചേര്ത്തുപിടിച്ചയാളാണ് യാസ്മിൻ അരിമ്പ്ര.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ചരിത്ര വിജയം നേടിയതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് യാസ്മിന് പറയാനുള്ളത് ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും വനിതകളെയും കുട്ടികളെയും ചേര്ത്തുപിടിച്ച കഥയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച സ്ഥാനാര്ഥി. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിയായ യാസ്മിൻ 33,668 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് "കോണി"യിലൂടെ പടി പടിയായി റെക്കോഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുമ്പോള് ഇതിനുപിന്നില് കൃത്യതയോടും ചിട്ടയോടും കൂടിയുള്ള വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമുണ്ട്.
അഗതിയുടെ വേദന അറിഞ്ഞും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ചേർത്തുപിടിച്ചും സ്ത്രീശാക്തീകരണം സാധ്യമാക്കിയും കരുത്തോടെയാണ് ചേറൂര് ഡിവിഷനില് നിന്നും വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചുകയറിയത്. ഇതോടെയാണ് യാസ്മിനെ കേരളക്കരക്കും സുപരിചിതമാകുന്നത്. ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും കാർഷിക സംരംഭകയും നിലവിലെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമാണ് ഇവര്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ജനപ്രീതി തേടി വന്നതല്ലെന്നും, ചിട്ടയോടെയുള്ള വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നിലെന്നും വനിതാ നേതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തില് നിന്നും വ്യക്തമാണ്.
യാഥാസ്ഥിതികമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെന്നല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള യാസ്മിൻ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹിതയായ ഇവർ പിന്നീട് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സ്വയം പഠനത്തിലൂടെയും മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോള് ബിരുദാനന്ത ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് അംഗമായതോടെ തെന്നല എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റി പുരോഗമനത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും വാതില് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡു തോടും മോടി കൂട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല വികസനമെന്നും, സമൂഹത്തില് പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേര്ത്തുപിടിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് പുരോഗമനമെന്നും ഇവര് നല്കുന്ന പാഠം...
ജനഹൃദയത്തിലെത്തിയ പദ്ധതി
കാഴ്ചയില്ലാത്തവര്ക്ക് തൊഴില് പരിശീലനം നല്കി അവര്ക്ക് അവിടെ തന്നെ തൊഴില് നല്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെയാണ് ജനഹൃദയങ്ങളില് യാസ്മിൻ എത്തുന്നത്. പെരുമണ്ണ ക്ലാരി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പദ്ധതി കേരളത്തില് തന്നെ നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ പദ്ധതിയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചയില്ലാത്തവര്ക്ക് തൊഴില് പരിശീലനം നല്കി അവര്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നു. ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക നൈപുണ്യ കേന്ദ്രവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഇവിടെ എത്തുന്ന കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവരോട് ഏത് തൊഴില് ചെയ്യാനാണ് സജ്ജമെന്ന് ചോദിച്ചറിയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരോരുത്തര്ക്കും തൊഴില് നല്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് സൈക്കിള് പാര്ട്സുകള് അസംബിള് ചെയ്യുന്ന പരിശീലനമാണ് നല്കുന്നത്. അതായത് സൈക്കിള് പാര്ട്സുകള് നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കും. ശേഷം ഇവര് ഓരോ സൈക്കിളിൻ്റെയും പാര്ട്സുകള് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരാള് സൈക്കിളിന് ആവശ്യമായ പാര്ട്സുകള് എത്രത്തോളം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി മാസത്തില് അവര്ക്ക് ശമ്പളം നല്കും" യാസ്മിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
നന്നമ്പ്ര ഡിവിഷനില് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയില് ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും യാസ്മിൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ മുപ്പതോളം ആളുകള്ക്ക് വീതമാണ് പരിശീലനം നല്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് നന്നമ്പ്ര ഡിവിഷനിലെ നിലവിലെ മെമ്പറായ യാസ്മിൻ നിരവധി വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. താൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷം നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവര്ത്തനമാണ് ഉജ്ജ്വലമായ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് യാസ്മിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് വേണ്ടിയും വനിതകള്ക്ക് വേണ്ടിയും കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഭരണകാലത്ത് ഒരുപാട് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷം പോലും ഇല്ലാതെ 33 സീറ്റുകളിലും യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായി. ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്ന നിലയിലെ പരമാവധി വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എൻ്റെ ഡിവിഷനില് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെ തരംതിരിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കിയത്. കുട്ടിക്കള്ക്കായി ചില്ഡ്രൻസ് പാര്ക്ക്, വയോജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പാര്ക്ക്, അവര്ക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്, വൈകുന്നേരങ്ങളില് വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇടം, അവര്ക്ക് കലാപരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള പാര്ക്ക് ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചു. വനിതകള്ക്ക് ഹെല്ത്ത് ക്ലബ് തുടങ്ങിയതും എൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ച നേട്ടങ്ങളാണ്" യാസ്മിൻ പറഞ്ഞു.
നന്നമ്പ്ര ഡിവിഷനില് നടപ്പിലാക്കിയ വനിതാ ഹെല്ത്ത് ക്ലബ്, യോഗ ഉള്പ്പെടെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്, പ്രകൃതിയും വെള്ളച്ചാട്ടവും ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ കുട്ടികള്ക്ക് ഒഴൂരില് ഒരുക്കിയ പാര്ക്കും പ്രധാന വികസന നേട്ടങ്ങളാണെന്നും യാസ്മിൻ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴില് വരുന്ന സ്കൂളില് ഹൈടെക് ലാബ് ഉള്പ്പെടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വികസനത്തിനായും 5 കോടി ചെലവഴിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നന്നമ്പ്ര ഡിവിഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച തനിക്ക് 26 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും അഭിമാനത്തോടെ അവര് പറഞ്ഞു.
കുടുംബശ്രീയിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റം
2010-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ ദൗത്യമായ കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ അംഗമായതോടെയാണ് യാസ്മിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്. 2012-ൽ അവർ പഞ്ചായത്ത് തല യൂണിറ്റിൻ്റെ (CDS) അധ്യക്ഷയായി തെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തെന്നല പഞ്ചായത്തിലെ തരിശുനിലങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി ആരംഭിക്കാൻ അവർ 500-ലധികം സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു. "തെന്നല" ബ്രാൻഡ് അരി വിപണനം ചെയ്യുന്ന 'തെന്നല അഗ്രോ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനിയുടെ' മാനേജിങ് ഡയറക്ടായി. അവരുടെ ഈ സംരംഭം 'റൈസ് റെവല്യൂഷൻ' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ സംരംഭം കൂടിയാണ്.
64 ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ അമ്മ
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്ക്കായി ഇവര് സ്വന്തമായൊരു സ്കൂളും നടത്തുന്നുണ്ട്. 'ബ്ലൂംസ്' എന്നാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പേര്. മാതാപിതാക്കള് കൈവിട്ടവരെയും, കുട്ടികളെ വീട്ടിലാക്കി ജോലിക്കു പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളെയും കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവര്ക്കായി ഒരു സ്കൂള് തന്നെ തുടങ്ങാൻ യാസ്മിൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ തുടങ്ങിയ സ്കൂളില് ഇപ്പോള് 64 ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് വേണ്ട അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ ചെലവും യാസ്മിൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്.
കാര്ഷിക രംഗത്തെ മുന്നേറ്റം, 'റൈസ് റെവല്യൂഷൻ'
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെന്നലയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച വിജയകരമായ സംരംഭമാണ് തെന്നല റൈസ്. ആഗോളതലത്തില് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ എംഡിയാണിവര്. രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ പൂർണമായും ജൈവരീതിയിലാണ് കൃഷി. തരിശുഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷിയാരംഭിക്കാനും, "തെന്നല റൈസ്" എന്ന ബ്രാൻഡ് വികസിപ്പിക്കാനും കർഷക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് യാസ്മിനാണ്.
തെന്നല അഗ്രോ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കർഷക കമ്പനിയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ വനിതാ കർഷകർക്കാണ്. 500ഓളം സ്ത്രീകളെ ഉള്പ്പെടുത്തി യാസ്മിൻ തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണിത്, ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി, കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില ഉറപ്പാക്കി, "തെന്നല റൈസ്" എന്ന ബ്രാൻഡിൽ നേരിട്ടാണ് വിപണനം ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹിക രംഗത്ത് സഹ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് 2011 മുതൽ 2017 സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സണായിരുന്നു . ഈ കാലയളവിൽ തെന്നല റൈസിന് പുറമേ ആശ്രയം പദ്ധതി, സ്പർഷം, സേവാശ്രീ അടക്കം നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി.
അവാര്ഡുകള്
സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സിഡിഎസ് ചെയര്പേഴ്സണ്, കൈരളിയുടെ ജ്വാല, ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ സ്ത്രീ ശക്തി, മനോരമയുടെ പെണ്ണൊരുമ, ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും യാസ്മിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയും മുന്നോട്ട്...
ചേറൂര് ഡിവിഷനില് വിജയിച്ചതോടെ ഇവിടെയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യാസ്മിൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഡിവിഷനില് കൃഷിക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാര്ഷിക രംഗത്തെ വിപ്ലവമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അവര് പ്രതികരിച്ചു. പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഈ പ്രദേശത്തിന് ടൂറിസം രംഗത്ത് അനന്ത സാധ്യതകളാണുള്ളത്. അതിനായി അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കൂടാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മറ്റും നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഡിവിഷനെ മുൻപന്തിയിലെത്തിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കഠിന പ്രയത്നമുണ്ടാകുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യാസ്മിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അര്ഥം മുല്ലപ്പൂ എന്നാണ്, ഇവിടെ ഇത് പൂക്കുന്നതും വിടരുന്നതും പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേര്ത്തുപിടിക്കാനാണ്. യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെയും വികസന നേട്ടങ്ങളുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമായി മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യാസ്മിൻ...
