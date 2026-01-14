ETV Bharat / state

28,500 രൂപയിൽ നിന്ന് 40 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലോകകപ്പ് ഓർഡറിലേക്ക്; ബേപ്പൂരിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരുകളുമായി ജിബിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര!

ബേപ്പൂരിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കുന്ന ജിബിൻ, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കുഞ്ഞൻ ഉരുകളെ ആഗോള ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റി. 28,500 രൂപയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ സംരംഭം ഇന്ന് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ വിസ്മയമാണ്

MINIATURE URUS
ബേപ്പൂരിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരുകളുമായി ജിബിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 2:59 PM IST

|

Updated : January 14, 2026 at 3:17 PM IST

5 Min Read
കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: ഭീമാകാരമായ ഉരുകൾ അറബിക്കടൽ കടന്ന് വിസ്മയം തീർത്ത ബേപ്പൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകം ചുറ്റുന്നത് 'കുഞ്ഞൻ' ഉരുകളാണ്. ഒരു കൈപ്പത്തിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മിനിയേച്ചർ മുതൽ ഒരു കാറിൻ്റെ വലിപ്പം വരെയുള്ള ഉരുക്കള്‍ കൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് നടുവട്ടം സ്വദേശിയായ ജിബിൻ പി. ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ജിബിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കഥയാണ്. വെറും 28,500 രൂപയുടെ ബാങ്ക് ലോണിൽ തുടങ്ങിയ ജിബിൻ്റെ സംരംഭം ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിദേശികളുടെ സ്വീകരണമുറികളിലും അലങ്കാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ബേപ്പൂരിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരുകളുമായി ജിബിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര (ETV Bharat)

28,500 രൂപയിൽ തുടങ്ങിയ സ്വപ്നം

ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കരകൗശല നിർമാണത്തോട് വലിയ കമ്പമായിരുന്ന ജിബിന് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയില്‍ ഏർപ്പെടണം എന്ന ചിന്ത വരുന്നത്. ഒടുവില്‍ ഉരുവിൻ്റെ നാടായ ബേപ്പൂരിൽ അതിൽ തന്നെ കൈ വെക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഭീകരന്മാരായ ഉരുകൾ കടൽ കടന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ കുഞ്ഞു രൂപമാക്കി ഒരു അലങ്കാര വസ്തുവായി നിർമിച്ചുകൂടാ എന്ന ചിന്തയാണ് ജിബിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഉരുക്കള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി ഇവയുടെ നിര്‍മാണ രീതിയെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കി.

MINIATURE URUS
കുഞ്ഞനുരുക്കളുമായി ജിബിന്‍ (ETV Bharat)


വിദ്യയെല്ലാം മനസിലാക്കിയതോടെ നിര്‍മാണത്തിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. കൈയില്‍ അഞ്ചിൻ്റെ പൈസയില്ല. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ലോൺ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു 2002ലാണ് സംഭവം. ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത്ര പോസിറ്റീവായിരുന്നില്ല. ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും മാനേജർ തുക വെട്ടി കുറച്ച് 30,000 ആക്കി. കൈയിൽ കിട്ടിയതാകട്ടെ 28,500 രൂപയും.

MINIATURE URUS
കുഞ്ഞനുരുക്കള്‍ (ETV Bharat)

തുടക്കം ഒരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിനടിയിൽ

നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിച്ചു. തറവാടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിന് അടിയിൽ പണി മെല്ലെ മെല്ലെ പിച്ചവെച്ചു. പിന്നെ എങ്ങനെ വില്‍പന നടത്താം എന്നതായി ചിന്ത. ഇത്തരം മിനിയേച്ചറുകളുടെ മാർക്കറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാതയിനാല്‍ത്തന്നെ കുഞ്ഞനുരുകൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ കൈവശം അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും ഒക്കെ ആയി കൊടുത്തുവിട്ടു. അവർ അവിടെ വില്പന നടത്തി കമ്മീഷനും റോളിങ്ങുമൊക്കെ നടത്തി നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുക വൈകിയാണ്. ഈ വരുമാനത്തില്‍ത്തന്നെ ലോൺ അടച്ചു തീർത്തു. അഞ്ചുവർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു വരുമാന മാർഗമായി മാറിയിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞനുരുകൾ.

MINIATURE URUS
കുഞ്ഞനുരുക്കള്‍ (ETV Bharat)
വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച ലൈസൻസ്

കൂടുതൽ ആളുകളെ വച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നതായി അടുത്ത ലക്ഷ്യം . ഒരു സംരംഭമായി ലോണെടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങി. അഞ്ചാറു പേർ ജോലിക്കാരുമായി. പിന്നീട് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ എങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ നിർമിതികൾ എത്തിക്കാം എന്നതിലായി ചിന്ത. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വർഷത്തോളം അലഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വസ്തു കയറ്റി അയക്കണമെങ്കിൽ ഇംപോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് ആവശ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്ന ഫോമില്‍ ഒരക്ഷരത്തെറ്റു വന്നാൽ ആ ഫോം നിരസിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ തവണ അയച്ച അപേക്ഷകൾ തിരിച്ചുവന്നു. ഒടുവിൽ അന്നത്തെ എസ്ബിടി മാനേജർ നല്‍കിയ പിന്‍ബലത്തില്‍ അവസാനവട്ടമെന്ന രീതിയില്‍ ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ലൈസൻസ് കൈയിൽ കിട്ടി. പിന്നീട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അയക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചെടുത്തു. ഒടുവിൽ കുവൈത്തിലെ അറബിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓർഡർ കയറ്റി അയച്ചു.

MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരു (ETV Bharat)
MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരു (ETV Bharat)

ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ വിസ്മയം

2022ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിലേക്ക് ആയിരം ഉരുവിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനവും അതേപോലെ വെല്ലുവിളിയും ആയത്. ഫുട്ബോൾ മത്സരം തുടങ്ങാൻ മാസങ്ങൾ ബാക്കിയിരിക്കെയാണ് ഓർഡർ വന്നത്. അത് സധൈര്യം ഏറ്റെടുത്തു. കുറച്ചു ജോലിക്കാരെയും കൂടുതലായി എടുത്തു. രാപ്പകൽ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് ഉരുനിർമ്മാണം. ആദ്യം തീർന്ന 500 എണ്ണം കയറ്റി അയച്ചു. നേരത്തെ കപ്പൽ മാർഗമാണ് ഓർഡറുകൾ അയച്ചതെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായു മാർഗം ആശ്രയിച്ചു. ചെലവ് കൂടിയാലും സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ അവിടെ എത്തണം എന്നത് ഒരു വാശിയായിരുന്നു. കളി തുടങ്ങാൻ ഒന്നരമാസം മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞ 1000 എണ്ണവും ഖത്തറിൽ എത്തി. 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അത്. എന്നാൽ 20 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്ന കമ്പനി ബാക്കി പണം തരാൻ സമയ പരിധി ചോദിച്ചു. പരിധിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ നിയമപരമായി നീങ്ങി.

MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരു (ETV Bharat)
MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരുകള്‍ (ETV Bharat)
അറേബ്യൻ നാഷണൽ ഡേകളുടെ അലങ്കാരം

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ നാഷണൽ ഡേക്കുള്ള ഓർഡറുകൾ എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുന്നതാണ് വലിയ കരുത്ത്. ഇനി അടുത്തതായി കുവൈത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഡേ വരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 400 മിനിയേച്ചറകളുടെ വർക്കിലാണ് ജിബിനും കൂട്ടരും. രഞ്ജിത്ത്, ബാലകൃഷ്ണൻ, ഷിനോദ്, ജയൻ, റസിയാബി, ബബിത, കവിത തുടങ്ങിയവരാണ് ജിബിൻ്റെ സഹ പ്രവർത്തകർ. പണിസ്ഥലത്ത് എത്തിയും സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നും ഉരുവിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. ബൂം, സമ്പൂക്ക്, ബെത്തീൽ, ജെൽബൂത്ത്, ഷോയ്, കാവാസ് ഇതൊക്കെയാണ് മോഡലുകളുടെ പേരുകൾ.

MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരു (ETV Bharat)
MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരു (ETV Bharat)
യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവടുവെപ്പ്

മെഷീനെ ആശ്രയിക്കാതെ മൊത്തം വർക്കുകളും കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ജിബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ചൈനയിൽ കാണുന്നതുപോലെ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇപ്പോൾ ജിബിൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വൈകാതെ തന്നെ മെഷീനുകൾ വീട്ടിലെത്തി കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ ഒരു നിർമാണ കേന്ദ്രമാണ് ജിബിൻ്റെ അടുത്ത വലിയ ആഗ്രഹം. മെഷനറി വർക്ക് ആണെങ്കിലും ശരാശരി 35 ശതമാനം മാത്രമേ അതിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചെറുകിട പണികളായ നൂലുകെട്ട്, പായകെട്ട്, കൊമ്പ്, പരിമാൻ, ദസ്തൂർ, കൊടിമരം തുടങ്ങിയ ജോലികൾ എല്ലാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം.

MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരു (ETV Bharat)
MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരുകള്‍ (ETV Bharat)

തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി തന്നെയാണ് ജിബിൻ പറയുന്നു. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സ് കൂടിയ തേക്ക് തടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം. പല രാജ്യത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ നിർമിതികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജിബിൻ നിർമിക്കുന്ന വസ്തു വിദേശികൾ കണ്ടാൽ അതിനൊരു മാർക്ക് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര വില കൊടുത്തും ഇതുപോലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അവർ കൈക്കലാക്കുന്നത്. ഒന്നും അറിയാത്തതിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയ ജിബിൻ ഓരോ പടി കയറുന്ന സമയത്തും സഹായത്തിന് നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മുന്നോട്ടുമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. കുഞ്ഞനുരുകൾ പോലെ തന്നെ, ജിബിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ഇന്ന് കടൽ കടന്ന് ലോകം ചുറ്റുകയാണ്.

MINIATURE URUS
ജിബിൻ്റെ കുഞ്ഞനുരുകള്‍ (ETV Bharat)

Last Updated : January 14, 2026 at 3:17 PM IST

TAGGED:

MINIATURE URU
BEYPORE
MINIATURE SHIPS
URU
MINIATURE URUS

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

