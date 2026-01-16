അമ്മയുടെ താലി പണയം വച്ച് കലോത്സവത്തിനെത്തി, എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി; വിജയാഘോഷങ്ങളിലെ പിന്നാമ്പുറ കഥകള്
കേരളനടനത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ അഭയ്ക്ക് തൻ്റെ പരാധീനതകളോടുള്ള മധുര പ്രതികാരം കൂടിയാണ് ഈ വിജയം. വേദിയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് ഇടിമുട്ടി സാറാമ്മയായി അദീനയും തിളങ്ങി.
തൃശൂർ: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തിൽ ഇത്തവണ കാണികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വേറിട്ട കഥകളും വേഷങ്ങളുമായിരുന്നു. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് കൂടിയാണ് ഇത്തവണ ഓരോ മത്സരവേദിയിലും അരങ്ങേറിയത്. കലോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിന കാഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ആരും കേൾക്കാത്ത പറയാത്ത ഒരുപാട് കഥകൾ അറിയാൻ സാധിക്കും.
കലോത്സവം എല്ലാ വർഷവും ചിലവേറിയതാണ്. ഇത്തവണയും സമ്പാത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ അമ്മയുടെ കെട്ട് താലി പൂർണ മനസോടെ ഊരി തരുകയും അത് പണയം വച്ച് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ചത് എന്നുമാണ് കലോത്സവത്തിന് എത്തിയ അഭയ് പറയുന്നത്.
കേരളനടനത്തിൽ മത്സരിച്ച് അഭയ് എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം പുല്ലംകുളം എസ് എൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയാണ് അഭയ്. തിളക്കമേറെയുള്ള ഈ വിജയം,അഭയ്ക്ക് തൻ്റെ പരാധീനതകളോടുള്ള മധുര പ്രതികാരം കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം മകൻ്റെ കലാസ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ താലിമാല ഊരി നൽകിയ അമ്മയ്ക്കുള്ള സമർപ്പണവും.
സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ കാരണം സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമായിരുന്നു. അതേസമയം ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായതിനാൽ ഇത് അവാസന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ മേളയായതിനാൽ വേണ്ടെന്നും വെക്കാനും കഴിയില്ല. ആകെ ആശയ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു അഭയും കുടുംബവും. ഇതിനിടെയാണ് അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ താലിമാല ഊരി നൽകി പണയം വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അമ്മ വിടാൻ തയാറായില്ല.
ഇതോടെയാണ് താലിമാല പണയപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്. ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന വേദനയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ച് കേരള നടനം അവതരിപ്പിച്ചു ഏ ഗ്രേഡ് നേടിയതോടെയാണ് ആശ്വാസമായത്. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് സ്നേഹ ചുംബനം നൽകിയാണ് തൻ്റെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചത്. തൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഭയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയത്ത ചെലവാണ് കലോത്സവത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.
അച്ഛൻ്റെ കൂലിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇതിനൊന്നും തികയില്ലന്ന് അഭയിക്ക് അറിയാം. നന്നായി പഠിച്ച് ജോലി നേടി കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം, ജോലിയോടൊപ്പം കലാ പ്രവർത്തം തുടരണമെന്നാണ് അഭയുടെ ആഗ്രഹം. അതോടൊപ്പം അമ്മയുടെ താലിമാല എത്രയും പെട്ടന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും അഭയ് പറഞ്ഞു. പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി അഭയ് നൃത്തം പഠിക്കുന്നു. നിലവിൽ എറണാകുളത്തെ സുനിൽകുമാർ സാറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിപ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനാൽ പരമാവധി പൈസ കുറച്ചാണ് തന്നോട് അദ്ദേഹം പൈസ വാങ്ങാറുള്ളതെന്ന് അഭയ് പറഞ്ഞു. എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി മധു, ബിന്ദു എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. കലോത്സവം എക്സെപ്പെൻസീവാണെങ്കിലും പൂർണ മനസോടെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് മിക്ക കുട്ടികളും പറയുന്നത്.
എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും കലോത്സവ വേദിയിൽ മക്കൾ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ അധ്യാപകർക്കും ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ്. യാത്ര, ആഭരണങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്യൂം തുടങ്ങിയ ചിലവുകൾ പലർക്കും താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഇത്തവണയും ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇടിമുട്ടി സാറാമ്മയായി അദീന മെൽവിൻ
നാടോടി നൃത്ത വേദിയിൽ പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേഷവും കഥയും. പൊലീസ് വേഷത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് അമ്പരെന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രേഷകരുടെ കൈയടിയും വാങ്ങിയാണ് മത്സരാർഥി വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. മറ്റൊരുമല്ല അതിന് പിന്നിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയായ അദീനയാണ്.
ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാടോടി നൃത്തവേദിയിൽ പൂന്തുറ സെൻ്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അദീനയുടെ പൊലീസ് വേശം പ്രേക്ഷകരുടെയാകെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. മത്സരത്തിൽ അദീന എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി വനിത പൊലീസ് ലുക്കിൽ അദീന കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പലരും കരുതിയത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള വനിതാ പൊലീസെന്നായിരുന്നു.
അത്രയ്ക്കും കൃത്യതയോടെയായിരുന്നു വേഷപകർച്ച. ലാത്തിയിൽ തൊപ്പി കറക്കിയും ചടുല ചുവടുകൾ വെച്ചും വേദിയിൽ നിറഞ്ഞായിരുന്നു അദീനയുടെ പ്രകടനം. തൻ്റെ പരിശീലകനായ ജോമെറ്റ് സാറാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം അതരിപ്പിച്ച തെന്ന് അദീന പറഞ്ഞു. ഇടിമുട്ടി സാറാമ്മയിലൂട ലഹരിക്കെതിരായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് നൽകുന്നത്. പൊലീസുകാരി ലഹരിക്കടിമായ കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയെ മോചിപ്പികണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നു.
ഇതോടെ അമ്മയായ പൊലീസുകാരി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷമുൾപ്പടെയാണ് നാടോടി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. കാണികളെല്ലാം ഏറെ ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് തൻ്റെ പ്രകടനം ആസ്വദിച്ചതെന്ന് അദീന പറഞ്ഞു. 'ഈ നാട് വിറപ്പിക്കും ഞാൻ ഇടിമുട്ടി സാറാമ്മ , വളയിട്ട കൈകളിൽ തവിയല്ല ലാത്തിയാണ് കിടുകിടാ വിറപ്പിക്കും ഗുണ്ടകളെ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളിലായിരുന്നു അദീനയുടെ നാടോടി നൃത്തത്തിലെ ചുവടുകൾ. വേഷവും ഗാനവും ചുവടുകളുമല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചമായതോടെയാ അദീന മെൽവിൻ്റെ വേറിട്ട നാടോടി നൃത്തം കാണികൾക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ച അനുഭവമായി മാറി.ശാലിമ മെൽവിൻ സ്വദേശികളുട മകളാണ് പൂന്തുറ സ്വദേശിയായ അദീന.
