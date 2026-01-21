ETV Bharat / state

ദിനേശ് ബീഡിയുടെ സുവർണകാലത്തിൻ്റെ ഓർമയായി ചെറുവത്തൂരിലെ തെണ്ട് മരം ഇന്നും പച്ചപ്പാർന്നുനിൽക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ ഈ 'ഹരിതസ്വർണം' തൊഴിലാളികൾക്ക് കേവലം മരമല്ല, തങ്ങളുടെ ജീവിതസമരങ്ങളുടെ പോരാട്ടസ്മരണ കൂടിയാണ്

ചെറുവത്തൂരിലെ തെണ്ട് മരം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: റേഡിയോയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ, നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾക്കിടയിലും അതിവേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന വിരലുകളിലൂടെ തെറുത്തുകൂട്ടുന്ന ബീഡിക്കെട്ടുകൾ... ഉത്തരകേരളത്തിലെ ഓരോ ദിനേശ് ബീഡി കമ്പനികളും പണ്ട് ഒരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു. കാലം മാറിയപ്പോൾ ബീഡി വ്യവസായത്തിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപം മങ്ങിയെങ്കിലും, ആ സുവർണകാലത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബീഡി മരം അഥവാ തെണ്ട് മരമുണ്ട് കാസർകോട് ചെറുവത്തൂരിൽ.

ചെറുവത്തൂർ കാരിയിൽ ദിനേശ് ബീഡി തൊഴിൽശാലയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ അപൂർവ മരത്തിന് ഓരോ ദിവസവും ഇല്ലാതാവുന്ന ദിനേശ് ബീഡി മേഖലയുടെ പ്രതാപകാലത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ട്. കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തുള്ള ദിനേശ് ബീഡി ആസ്ഥാനത്തും ഇത്തരമൊരു മരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തെണ്ട് മരമെന്നും കരിമരമെന്നും വിളിക്കുന്ന ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളാണ് ബീഡി തെറുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചെറുവത്തൂരിലെ തെണ്ട് മരം (ETV Bharat)

നാലര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ദിനേശ് ബീഡിയുടെ പ്രതാപകാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇലയ്ക്കൊപ്പം എത്തിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകളും. ദിനേശ് ബീഡിയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിവിടെ നട്ടുവളർത്തിയത്. നിറയെ ഇലകളുമായി മരം വളർന്ന് വലുതായെങ്കിലും ഏറെക്കാലം ഇത് പറിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതിൻ്റെ സംസ്കരണ രീതി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബീഡി നിർമാണത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ബീഡിയിൽ പുകയില പൊതിയുവാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.


ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ബീഡിയുടെ ഇല കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഇതിന് ഹരിതസ്വർണം എന്ന വിളിപ്പേരുമുണ്ട്. ആന്ധ്ര, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, ത്സാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാടുകളിലാണ് തെണ്ട് മരം ധാരാളമായി ഉള്ളത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അവിടെങ്ങളിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇലകൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാണ് ബീഡി കമ്പനികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ബീഡി ഇലകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങളുടെ തൊഴിൽശാലയ്ക്ക് മുന്നിലെ മരത്തിലെ ഇലകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആലോചനയിലാണ് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ.

തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിറംപകർന്ന മരത്തെ അമൂല്യമായാണ് തൊഴിലാളികൾ കാണുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിറം പകർന്ന തൊഴിലിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഈ മരത്തെ അമൂല്യമായാണ് അവർ കാണുന്നത്. ദിനേശ് ബീഡി മേഖലയുടെ ചരിത്രവും പോരാട്ടവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ജീവനുള്ള സ്മാരകമായി ഈ തെണ്ട് മരം ഇന്നും കാരിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

