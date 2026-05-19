മുഖ്യമന്ത്രി സതീശനെ ആദ്യമായി തോൽപ്പിച്ച ആ വ്യക്തി ആരാണ്? രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ആ പഴയ കഥ ഇങ്ങനെ...

വി ഡി സതീശനെ തോല്‍പ്പിച്ച ആലപ്പുഴകാരൻ. 41 വർഷത്തെ സൗഹൃദ പുതുക്കലിനിടെ നടന്ന ആ പരമാര്‍ശം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പഴയൊരു പരാജയ കഥ മധുരമായി പങ്കുവച്ച് ആൻ്റണി എം. ജോണ്‍...

v d satheesan Mahatma Gandhi University election v d satheesan with Anthony M Johnny chief minister v d satheesan
v d satheesan with Anthony M Johnny (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 19, 2026 at 7:40 PM IST

ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ തോല്‍പ്പിച്ച ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലെ താരം. ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയില്‍ ഇരിക്കുന്ന വി ഡി സതീശനും ഒരിക്കല്‍ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരാജയ കഥ കുറച്ച് പഴയതാണ്. പഴയതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ വി ഡി യുടെ ഡിഗ്രികാലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും.

1985 ല്‍ മഹാത്മ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യൂണിയൻ പ്രഥമ തെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കാലം. തേവര എസ്. എച്ച് കോളജിൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാഥിയായ വി.ഡി. സതീശൻ കെ എസ് യു വിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു. എന്നാല്‍ എതിര്‍വശത്ത് വി ഡി യോട് കിടപിടിക്കാനായി നിന്നത് ചങ്ങനാശേരി എസ്. ബി കോളജിലെ പി ജി വിദ്യാഥിയായ ആലപ്പുഴക്കാരൻ ആൻ്റണി എം ജോണിയാണ്. കെ എസ് സി എസ് എഫ് ഐ സഖ്യ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് ആൻ്റണി. കെ എസ് യു ഒറ്റക്കാണ് മത്സരിച്ചത്.

വി ഡി സതീശനെ തോല്‍പ്പിച്ച ആലപ്പുഴകാരൻ (ETV Bharat)

ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള 58 കോളജിൽ നിന്നുള്ള 115 കൗൺസിലറന്മാരാണ് വോട്ടര്‍മാർ. വി ഡി സതീശന് വേണ്ടി കെ എസ് യു നേതാക്കളായ ജോസഫ് വാഴക്കനും സി.കെ. ജീവനും അജയ് തറയിലും ആൻ്റണീ എം. ജോണിനായി അന്നത്തെ കെ. എസ്. സി. പ്രസിഡൻ്റ് ഡിജോ കാപ്പനും എസ് എഫ് ഐ പ്രസിഡൻ്റ് വി. ശിവൻകുട്ടിയുമാണ് മുന്നണി സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ആൻ്റണി എം. ജോണിന് 62 വോട്ടു ലഭിച്ചു. വി ഡി. സതീശന് 53 വോട്ടും ലഭിച്ചു. 9 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആൻ്റണി എം ജോൺ മഹാത്മ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാനായി ജനറൽ കൗൺസിലിൽ വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആയി.

"സൗഹൃദങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് സതീശന്‍"

ഒരുപാട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കഥ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തലേന്നാണ് വീണ്ടും ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായത്. പാലായിൽ ഡിജോ കാപ്പൻ്റെ മൃതസംസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പഴയതും പുതിയതുമായ ഇലക്ഷൻ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. ഇതിനിടെ തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് "എന്നെ ആദ്യമായി തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോല്‍പ്പിച്ച ആളാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻ്റണി എം. ജോണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. 41 വർഷത്തെ സൗഹൃദം പുതുക്കലിനിടെ നടന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരമാര്‍ശമാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധേയമായത്.

സതീഷന്‍ മുഖ്യമന്തി ആയതോടെ ആദ്യമായി തോല്‍പ്പിച്ച ആലപ്പുഴക്കാരനില്‍ നിന്ന് പഴയ കഥകളറിയാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കൗതുകമായി. പിന്നാലെയാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാട്ട കഥ പങ്കിട്ട് ജോണും രംഗത്തെത്തിയത്. ആദ്യമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സതീശനുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തുന്നയാളാണ് താനെന്ന് ആൻ്റണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിലുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. മഖ്യമന്ത്രി കസേരയില്‍ ഇരിക്കുമ്പോളും പഴയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ വയ്‌ക്കുന്ന ആളാണ് സതീഷനെന്നും പ്രതികരണം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

