ETV Bharat / state

തീര്‍ഥാടകരാൽ നിറഞ്ഞ് ശരണ പാത; ഇതുവരെ മലചവിട്ടിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷത്തിലേക്ക്

പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലുൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത കാനന പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര അനുഭൂതിദായകമാണെന്ന് തീര്‍ഥാടകർ.

SABARIMALA TEMPLE 10 LAKHS DEVOTEES SABARIMALA PILGRIMS VIRTUAL BOOKING SABARIMALA
ശബരിമല (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട : ശബരിമലയിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക്. പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലൂടെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ താണ്ടി അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനെത്തുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദർശനം നടത്തിയവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു.

സന്നിധാനത്തെ തിരക്കിന് അനുസൃതമായാണ് പമ്പയില്‍ നിന്ന് ഭക്തരെ കയറ്റിവിടുന്നത്. അതിനാല്‍ അധിക നേരം കാത്തുനില്‍ക്കാതെ ഭക്തര്‍ക്ക് സുഖമമായ ദര്‍ശനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ സീസണില്‍ ഇതുവരെ ആകെ 9.4 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് ദർശനം നടത്തിയത്.

ശബരിമലയിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് (ETV Bharat)

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെയും കാനന പാതയെയും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് സന്നിധാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തുന്നത്. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലുൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത കാനന പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര അനുഭൂതിദായകമാണെന്ന് ഇതുവഴി ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർ പറയുന്നു. ദിവസവും ആയിരത്തിലധികം പേർ ഇപ്പോൾ കാനന പാതയിലൂടെ ശബരിമലയിലെത്തുന്നു.

"വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രത്തു നിന്ന് കാൽ നടയാത്ര ആരംഭിക്കും. കുത്തനെയുള്ള കയറ്റിറക്കങ്ങളുള്ള പാതയിലൂടെ നടന്ന് സന്നിധാനത്തെത്താൻ അഞ്ചു മണിക്കൂറിലധികമെടുക്കും. ഉപ്പുപാറ, പുല്ലുമേടു വഴിയുള്ള യാത്ര പ്രകൃതിയുടെ വന്യത ആസ്വദിച്ചുള്ളതായതിനാൽ ഒട്ടും മടുപ്പു തോന്നാറില്ല. ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാതെ ദർശനം നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പൊലീസുൾപ്പെടെയുഴള്ളവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്" എന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിലെത്തിയ വിഘ്‌നേഷ്‌ പറയുന്നു.

SABARIMALA TEMPLE 10 LAKHS DEVOTEES SABARIMALA PILGRIMS VIRTUAL BOOKING SABARIMALA
കാനന പാതയിലൂടെ ഭക്തർ (ETV Bharat)

കുടിവെള്ള സൗകര്യവും ശുചിത്വവും ഉൾപ്പെടെ സുഗമമായ യാത്രയ്‌ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ലഭിച്ചതായി മറ്റൊരു തീര്‍ഥാടകൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ വനം വകുപ്പും പൊലീസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ വനപാലകർ വനപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് ഭക്തരെ കടത്തിവിടുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

13 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പാതയിൽ വൈദ്യുത വിളക്കുകളും കുടിവെള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സത്രത്തു നിന്ന് ഓരോ സംഘത്തിനും ആളുകളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയ ടോക്കൺ നൽകിയാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. സന്നിധാനത്തിനു സമീപം പാണ്ടിത്താവളത്തുള്ള അവസാന ചെക്ക്പോസ്റ്റിലെത്തുന്നതുവരെ ഓരോ ചെക്കു പോസ്റ്റും കടക്കുമ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ നോക്കി എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി കടന്നുപോയെന്നുറപ്പാക്കും.

SABARIMALA TEMPLE 10 LAKHS DEVOTEES SABARIMALA PILGRIMS VIRTUAL BOOKING SABARIMALA
അയ്യനെ കാണാൻ (ETV Bharat)

ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ മാത്രമേ സത്രത്തു നിന്ന് ഭക്തരെ കടത്തിവിടൂ. അവസാന ആളും പോന്നു കഴിഞ്ഞ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ച് ഭക്തർ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോയെന്നുറപ്പാക്കും. സന്നിധാനത്തുനിന്ന് സത്രം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് രാവിലെ 11 വരെ ഭക്തരെ കടത്തിവിടും.

ഇടയ്‌ക്കെവിടെയെങ്കിലും വച്ച് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായാൽ എൻ ഡി ആർ എഫ് സംഘമെത്തി അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. തീര്‍ഥാടകർക്കായി ഉപ്പുപാറയിൽ ആംബുലൻസ് സൗകര്യമടക്കം മെഡിക്കൽ സംഘവും സജ്ജമാണ്.

SABARIMALA TEMPLE 10 LAKHS DEVOTEES SABARIMALA PILGRIMS VIRTUAL BOOKING SABARIMALA
ശബരിമല തീര്‍ഥാടക തിരക്ക് (ETV Bharat)

ശബരിമലയിലെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകള്‍

  1. രാവിലെ നട തുറക്കുന്നത്-3 മണി
  2. നിർമ്മാല്യം, അഭിഷേകം 3 മുതൽ 3.30 വരെ
  3. ഗണപതിഹോമം 3.20 മുതൽ
  4. നെയ്യഭിഷേകം 3.30 മുതൽ 7 വരെ
  5. ഉഷപൂജ 7.30 മുതൽ 8 വരെ
  6. നെയ്യഭിഷേകം 8 മുതൽ 11 വരെ
  7. കലശം, കളഭം 11.30 മുതൽ 12 വരെ
  8. ഉച്ചപൂജ 12.00
  9. നട അടയ്ക്കൽ 01.00
  10. നട തുറക്കൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03.00
  11. ദീപാരാധന വൈകിട്ട് 06.30 - 06.45
  12. പുഷ്പാഭിഷേകം 06.45 മുതൽ 9 വരെ
  13. അത്താഴ പൂജ 9.15 മുതൽ 9.30 വരെ
  14. ഹരിവരാസനം 10. 50
  15. നട അടയ്ക്കൽ 11.00

Also Read: പരിമിതികളെ മറികടന്ന് അയ്യനെ കാണാനെത്തി ആദിശേശു, സുഗമ ദർശനത്തിന് കൈകോര്‍ത്ത് പൊലീസും എൻഡിആർഎഫും

TAGGED:

SABARIMALA TEMPLE
SABARIMALA DEVOTEES
SABARIMALA PILGRIMS
VIRTUAL BOOKING SABARIMALA
SABARIMALA PILGRIMS NEAR 10 LAKHS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.