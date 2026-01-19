തുലാവർഷത്തിന് വിട; കേരളത്തിൽ ഇനി തണുപ്പിൻ്റെ നാളുകൾ
2026 ജനുവരി 19-ഓടെ കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം അവസാനിച്ചു. ഇത്തവണ മഴയിൽ 21% കുറവുണ്ടായെങ്കിലും, വേനൽമഴയിലെ വർധനവ് കാരണം 2025-ലെ ആകെ വാർഷിക മഴ സാധാരണ നിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി
Published : January 19, 2026 at 5:44 PM IST
കാസർകോട്: കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തുലാവർഷം ഔദ്യോഗികമായി പിൻവാങ്ങി. ഇന്ന് (2026 ജനുവരി 19) മുതൽ തുലാവർഷം അവസാനിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയായിരുന്നു തുലാവർഷത്തെ അവസാന മഴ. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന നിലകളിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വരണ്ട കാറ്റ് പ്രബലമായതോടെയാണ് ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച മഴക്കാലത്തിന് അന്ത്യമായത്.
2025 ഒക്ടോബർ 16-ന് ആരംഭിച്ച ഇത്തവണത്തെ തുലാവർഷം 96 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് (105 ദിവസങ്ങൾ) ഇത്തവണ തുലാവർഷ ദിനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. മഴയുടെ അളവിൽ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 21 ശതമാനം കുറവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വരുന്നത് തണുപ്പിൻ്റെ കാറ്റ്
കാർമേഘങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് കടുക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാത്രിയും പുലർച്ചെയുമായുള്ള തണുപ്പ് തിരിച്ചെത്തും. നിലവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർമേഘങ്ങൾ പൂർണമായും മാറിയിട്ടുണ്ട്.
വാർഷിക മഴ സാധാരണ നിലയിൽ
തുലാവർഷത്തിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും 2025-ൽ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച ആകെ മഴയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നു. മാർച്ച് മാസം തുടങ്ങിയ വേനൽ മഴയും നേരത്തെ എത്തിയ കാലവർഷവും കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിയ തുലാവർഷവും ന്യൂന മർദവും ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവവും എല്ലാം മഴ ലഭിക്കുന്നതിനു കാരണമായി.
2025 ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വാർഷിക ദിനമഴ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ലഭിച്ച മഴ 2924.8 മില്ലീമീറ്റർ ആണ്. ഇത് ദീർഘകാല ശരാശരിയായ 2890.6 മില്ലീമീറ്ററുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. ലഭിച്ച മഴ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
നേരത്തെ എത്തിയ കാലാവർഷം തിമിർത്തു പെയ്തത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണമായി. മെയ് അവസാന വാരം ജൂൺ–ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി 80–100 മില്ലീമീറ്റർ വരെ ദിനമഴ ലഭിച്ചതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുകയും, സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട മഴ തുടരുകയും ചെയ്തു.
നവംബർ–ഡിസംബർ കാലയളവിൽ മഴ പൊതുവേ കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി–മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ മഴ വളരെ കുറവായിരുന്നു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം വേനൽ മഴയിൽ 116 % അധികം ലഭിച്ചപ്പോൾ ശൈത്യ കാല മഴ ( 77 % കുറവ് ), കാലവർഷം ( 13 % കുറവ് ) , തുലാവർഷം ( 21 % കുറവ് ) എന്നിങ്ങനെ ആണ് കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ മഴ സാധരണ ആയിരുന്നു.
കാലാവർഷം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം 20- 30 ദിവസം മാത്രമാണ് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിച്ചു. ഡിസംബറിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ആഴ്ച വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ഇല്ലെങ്കിലും തണുപ്പ് കൂടാൻ കാരണമായി. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ആയി. കേരളം തണുത്തു വിറച്ച ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
സെൻയാറും ഡിറ്റ് വായും പത്തിലധികം ന്യൂനമർദങ്ങളും
ഈ വർഷം പത്തിലധികം ന്യൂനമർദങ്ങളാണ് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കലിലുമായി രൂപപ്പെട്ടത്. ഒരേ സമയം മൂന്ന് ന്യൂനമർദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതും 2025 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സെൻയാർ, ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി.
