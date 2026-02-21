ETV Bharat / state

കുപ്പി ചില്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വർണവിസ്‌മയം; മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന ഖുബ്ബ, കേരളത്തില്‍ ഇതാദ്യം

കാസർകോട് അടക്കത്തുവയൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ കുപ്പിചില്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അപൂർവ ഖുബ്ബ ഉത്തരേന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ വിസ്മയമാകുന്നു

കുപ്പി ചില്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വർണവിസ്‌മയവുമായി അടക്കത്തുവയൽ മുഹ്‌യുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 5:32 PM IST

കാസർകോട്: കാസർകോടിൻ്റെ ആകാശസീമയിൽ ഇനി ഉത്തരേന്ത്യൻ വാസ്തുശില്പകലയുടെ വർണവിസ്മയം. മുഗൾ രാജാക്കന്‍മാരുടെ കാലത്തെ പള്ളികളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, കുപ്പിചില്ലുകൾ കൊണ്ട് തീർത്ത മനോഹരമായ 'ഖുബ്ബ'യുമായി ഒരു ജുമാ മസ്ജിദ്. കാസർകോട് നഗരത്തിനടുത്ത് പുതുതായി നിർമിച്ച അടക്കത്തുവയൽ മുഹ്‌യുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് മനോഹരമായ ഈ ചില്ല് കൊട്ടാരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ആദ്യമായാണെന്ന് പള്ളി ഭാരവാഹികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. വെളിച്ചം തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന മൂന്ന് നിറങ്ങളിലെ ചില്ലുവിസ്മയവും മദീന മോഡൽ കവാടങ്ങളുമായി ഈ പള്ളി കേരളത്തിലെ തന്നെ അപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്.

ഒൻപത് മാസത്തെ കഠിനപ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് കുപ്പിചില്ലുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഖുബ്ബ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു ചുറ്റിലും 99 അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മുഗൾ രാജാക്കന്‍മാരുടെ കാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ കുപ്പിചില്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഖുബ്ബകൾ കാണാറുണ്ടെന്നു വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു. ഇത്രയും വലുത് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നും വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു.

കുപ്പി ചില്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വർണവിസ്‌മയം (ETV Bharat)
10 മീറ്റർ നീളവും 15 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് ഖുബ്ബ പണിതത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദഗ്‌ധർ കാസർകോട് എത്തിയാണ് ഇത് പണിതതെന്നു പള്ളി ഭാരവാഹി അബ്‌ദുൾ കരീം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

20 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഖുബ്ബയ്ക്കു മാത്രമായി ചെലവായത്. വിശുദ്ധ റംസാൻ മാസം തന്നെ പള്ളി തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സന്തോഷം പങ്കു വെക്കുന്നുണ്ടെന്നും അബ്‌ദുൾ കരീം പറഞ്ഞു. ഖുബ്ബയ്ക്ക് പുറമെ മദീനയിലെ പള്ളികളുടെ മാതൃകയിൽ നിർമിച്ച വാതിലുകളും ഈ പള്ളിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.

അടക്കത്തുവയൽ മുഹ്‌യുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖുബ്ബ വിസ്മയം (ETV Bharat)


കെ എസ് അലി തങ്ങൾ കുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മാലികിതിനാർ ഖത്തീബ് അബ്ദുൽ മജീദ് ബാഖവി കൊടുവള്ളി വഖഫ് നിർവഹിച്ചു. കർണാടക നിയമ സഭാ സ്പീക്കർ യു ടി ഖാദർ മുഖ്യാതിഥിയായി. ആദ്യ ജുമാ നമസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു.

അടക്കത്തുവയൽ മുഹ്‌യുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖുബ്ബ വിസ്മയം (ETV Bharat)
കാസർകോട് നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റമസാൻ വ്രതാരംഭത്തിന് തുടക്കമായതോടെ നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കാസർകോട് നിന്ന് മാംഗളൂർ ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് പള്ളി. ഒരുമാസം പൂര്‍ണമായും ദൈവ ചിന്തയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് ഭാവി ജീവിതത്തെ മഹത്വമുള്ളതാക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് റംസാൻ. വിശപ്പിന്‍റെ കാഠിന്യവും ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ വിലയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനൊപ്പം പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും വിളിച്ചോതുന്നു നോമ്പ് കാലം. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവചിന്തയിലും പ്രാർഥനയിലും മുഴുകാൻ എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ പള്ളി ഒരു വേറിട്ട അനുഭവമാവുകയാണ്.

