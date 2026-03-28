മുട്ടികൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു; നടപടിയുമായി വനംവകുപ്പ്
വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച ദൗത്യം 21 മണിക്കൂർ നീണ്ടിട്ടും മുട്ടി കൊമ്പൻ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞു.
Published : March 28, 2026 at 4:08 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയിൽ വടക്കനാട് മേഖലയിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന മുട്ടികൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു. വനംവകുപ്പ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ സന്നാഹങ്ങളോടെയാണ് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാരിൽ ആശങ്ക തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് തവണ മുട്ടികൊമ്പനെ മണിക്കൂറുകളോളം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെങ്കിലും മയക്കുവെടിവെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ലഭിച്ചില്ല. വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച ദൗത്യം 21 മണിക്കൂർ നീണ്ടിട്ടും കൊമ്പൻ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൺപതംഗ സംഘം ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടും ദൗത്യത്തിനിറങ്ങുകയാണ്. ഇതിനിടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. ദൗത്യം വിജയകരമാകുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. കൊമ്പനെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്.
ഒരു ജീവന് പൊലിഞ്ഞിട്ടും സര്ക്കാരിൻ്റെ നടപടികള് മന്ദഗതിയില് തുടരുന്നത് മുട്ടി കൊമ്പന് ദിനം പ്രതി വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് ആരോപിക്കുന്നു. കാട്ടാനയെ പിടികൂടാൻ നാല് കുങ്കിയാനകളെ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചല്ലാതെ യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാര് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ സാഹചര്യം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
ദിനംപ്രതി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാട്ടാന എത്തുന്നതോടെ കര്ഷകരുടെ ജീവിതവും ദുരിതത്തിലാണ്. കൃഷി ഉപജീവനമാക്കിയ മിക്ക കര്ഷകരും ഇപ്പോള് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കഴിയുന്നത്.
ദിനംപ്രതി ജനവാസമേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാന വേലി തകർത്ത് കൃഷിനാശവും വിതറുന്നു. അതുപോലെ കൃഷിക്കായി ഒറ്റയ്ക്ക് പാടത്തേക്ക് പോകാന് പോലും പേടിയാണ് കര്ഷകര്ക്ക്. മുട്ടികൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണം അവസാനിക്കാത്തത് പ്രദേശത്തെ കർഷകരെ ആശങ്കയിൽ ആക്കുകയാണ്.
കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് രജീവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു
കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് വടക്കനാട് സ്വദേശി രജീവ് (48) കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേരളക്കര കേട്ടത്. രാത്രി കൃഷിയിടത്തിൽ ആന ഇറങ്ങിയതറിഞ്ഞ് അതിനെ തുരത്താൻ പോയതായിരുന്നു രജീവ്.
ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ബത്തേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഇതേ തുടർന്ന് വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡ് കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു.വയനാട് വടക്കനാടിൽ രജീവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കാട്ടാനയെ പിടികൂടാത്തതിനാലായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വനവംകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
