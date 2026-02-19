അക്ഷരങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന വിസ്മയം; കലിഗ്രഫിയിൽ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടി കണ്ണൂരിൻ്റെ തങ്കരാജ്
അക്ഷരങ്ങളെ കലയാക്കി മാറ്റുന്ന കരിവെള്ളൂരിലെ തങ്കരാജ് മാഷ്, തനതായ കലിഗ്രഫി ശൈലിയിലൂടെയും അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെയും മലയാള ലിപികൾക്ക് ലോകശ്രദ്ധ നേടിത്തരുന്ന വിസ്മയ കലാകാരനാണ്
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന്
കണ്ണൂർ: ഒരു വെള്ളക്കടലാസിനെ സംഗീതം പോലെ ഒഴുകുന്ന മനോഹര ചിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ തങ്കരാജ് മാഷിന് വേണ്ടത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. കണ്ണൂർ കരിവെള്ളൂർ കൊഴുമ്മൽ സ്വദേശിയായ ഈ ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ തൻ്റെ വിരൽതുമ്പിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വെറും എഴുത്തുകളല്ല, മറിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തുടിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങളാണ്. കണ്ണൂർ വയക്കര ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രകല അധ്യാപകന് ഇന്ന് കലിഗ്രഫിയിലെ വേറിട്ട ശൈലിയിലൂടെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കലാകാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
2021-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വിദ്യാരംഗം ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത കലിഗ്രഫി കലാകാരൻ നാരായണ ഭട്ടതിരിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് തങ്കരാജിൻ്റെ കലാജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. അക്ഷരങ്ങളെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അർഥവത്തായ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന കലിഗ്രഫി എന്ന കലയെ തങ്കരാജ് തൻ്റെ ജീവിതചര്യയാക്കി. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വരച്ചുതീർത്തത് 1023 ചിത്രങ്ങളാണ്. ഓരോ ദിവസവും ജനിക്കുന്ന ഈ അക്ഷരപ്പൂക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. അച്ചടിയെ വെല്ലുന്ന കൃത്യതയോടെയും വശ്യമായ സൗന്ദര്യത്തോടെയും തങ്കരാജ് ഒരുക്കുന്ന കലിഗ്രഫി ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു.
അക്ഷരങ്ങളിലെ 'തങ്കരാജ് സ്റ്റൈൽ'
അക്ഷരങ്ങളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് അവയ്ക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകുന്ന ഈ കലാരൂപത്തിൽ ഇന്ന് തങ്കരാജിൻ്റേതായ ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കലിഗ്രഫി അഥവാ സുന്ദരമായ കൈപ്പടയിൽ ഒരു രൂപം, നിറം, ഒരു അക്ഷരം, ആശയം, വർണം, സാഹിത്യം എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തങ്കരാജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ പ്രത്യേക തരം പേനയും മഷിയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സെറ്റ് ചിത്ര രചന പെന്നിന് 1200 മുതൽ 1500 വരെ രൂപ വില വരുമെന്ന് തങ്കരാജൻ പറയുന്നു.
ഡിപ്പ് പെൻ, ചൈനീസ് ബ്രഷ്, ചൈനീസ് ഇൻക്, ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ്, ഗ്ലാസ് ബ്രഷ്, സ്ക്രബർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തങ്കരാജ് തൻ്റെ ഓരോ ചിത്രരചനയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അക്ഷര ചിത്രങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് പലരുടെയും കവിതാ ശകലങ്ങളും മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകളും ചേർക്കുന്നതിലൂടെ തങ്കരാജിൻ്റെ എഴുത്ത് പേപ്പറുകൾ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിലെ 51 അക്ഷരങ്ങൾ കലിഗ്രഫി രൂപത്തിലാക്കി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും കൊറിയൻ ഫെസ്റ്റിവലും
തങ്കരാജിൻ്റെ കഴിവിനെ തേടി അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരങ്ങളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2022-ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 201.3 മീറ്റർ നീളമുള്ള ക്യാൻവാസിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതചരിത്രം വരച്ച് ഗിന്നസ് നേട്ടം കൈവരിച്ച 100 കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടന്ന വിഖ്യാതമായ 'ജിഗ്ജി വേൾഡ് കലിഗ്രഫി ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക്' ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് വർഷമായി കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കലിഗ്രഫി ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിലും തങ്കരാജ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കലാ പാരമ്പര്യം
തൻ്റെ ഇളയച്ഛൻ ഗോവിന്ദൻ മാഷിൽ നിന്നു കിട്ടിയ പാരമ്പര്യം ആണ് തൻ്റെ കഴിവിനു പിന്നിൽ എന്നാണ് തങ്കരാജിൻ്റെ വിശ്വാസം. ചെറുപ്പം മുതലേ കൂടെ കൂട്ടിയ ചിത്രകലാ കമ്പം മാഗസിനുകളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും കവർ ചിത്രങ്ങളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. ബാനർ എഴുതുന്നതിലും പോസ്റ്റർ എഴുതുന്നതിലും എപ്പോഴും സജീവമായ തങ്കരാജ് 20021ന് ശേഷമാണ് കലിഗ്രഫിയിൽ സജീവമാകുന്നത്.