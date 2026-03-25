ആചാരപ്പെരുമയിൽ ആണിലെ പെണ്ണഴക്; ചവറ കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പുരുഷാംഗനമാർ ചമയവിളക്കെടുത്തു

കൊല്ലത്തിനും കരുനാഗപ്പള്ളിയ്‌ക്കും ഇടയിൽ ചവറയിൽ ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ അത്യപൂർവ്വ ഉത്സവം നടക്കുന്നത്.

ചവറ കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേ വീക്ഷേത്രത്തിലെ ചമയം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 3:48 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 4:34 PM IST

കൊല്ലം: അംഗനമാരെ വെല്ലുന്ന അംഗലാവണ്യത്തോടെ ലാസ്യ ശൃംഗാര രസങ്ങൾ കൺ കോണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് പുരുഷ കേസരിമാരുടെ പകർന്നാട്ടം. ചവറ കൊറ്റൻകുളങ്ങര ചമയവിളക്ക് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത് ആയിരങ്ങള്‍.

പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീയായി വേഷം കെട്ടുന്ന, ആ വേഷത്തിൽ ഉറക്കമിളക്കുന്ന, ദേവിയുടെ മുന്നിൽ വിളക്കെടുക്കുന്ന ഉൽസവരാത്രി. കൊല്ലത്തിനും കരുനാഗപ്പള്ളിയ്‌ക്കും ഇടയിൽ ചവറയിൽ ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ അത്യപൂർവ്വ ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. വർഷം തോറും മലയാളമാസം മീനം 10 നും 11 നും നടക്കുന്ന ചമയവിളക്ക് ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെ പൗരാണികമായ ഹൈന്ദവ മാതൃക കൂടിയാണ്.

കേരളത്തിൽ രണ്ടുനാൾ ഒരേ ചടങ്ങുകൾ അവർത്തിക്കുന്ന ഉത്സവവും വേറെ എങ്ങും ഇല്ല. അഭീഷ്‌ട കാര്യ സിദ്ധിയ്‌ക്കായിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർ വ്രതം നോറ്റ് പെൺവേഷം കെട്ടി ദേവീപ്രീതിയ്‌ക്കായി വിളക്കെടുക്കുന്നത്. ആണ്‍ മക്കളെ പെണ്‍കുട്ടികളാക്കിയും, ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരെ യുവതികളാക്കിയും വിളക്ക് എടുപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.
വീട്ടിൽ നിന്നു ഒരുങ്ങി വരുന്നവരാരിയിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ ചമയമിടാൻ മേക്കപ്പ്മാൻമാർ ഉണ്ട്.

അമ്പലത്തിൻ്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് നൂറു കണക്കിന് ചമയപ്പുരകൾ ഉണ്ടാകും. സിനിമയിലും സീരിയലിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളും മേക്കപ്പിടാൻ എത്തിയിരുന്നു. പുലർച്ചെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ദേവി ചമയവിളക്ക് കാണാനെത്തുന്നതും കാത്ത് ക്ഷേത്രക്കുളം മുതൽ കുഞ്ഞാലുംമൂട് വരെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി അവർ നിരന്നുനിന്നു. ദേവിയ്‌ക്ക് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് വിളക്കെടുത്തവർ മടങ്ങിയത്.

ഈ കാഴ്‌ച കാണാനും ക്യാമറയിലും മൊബൈലിലും പകർത്താനും വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ യുള്ളവർ എത്തി. ചമയവിളക്കിന് പിന്നാലെ പുലർച്ചെ ആറാട്ട് നടത്തി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കുരുത്തോലപ്പന്തലിൽ ദേവി വിശ്രമിക്കാനായി ഇരുന്നതോടെ ആദ്യദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിനു മാപനമായി. ചമയവിളക്കി വർണം ചാർത്തി കെട്ടുകാഴ്‌ചയും നടന്നു.

ചമയവിളക്കെടുക്കാൻ ഒട്ടേറെ ഭക്തരാണ് എത്താറുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നവരും ഉണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കാറുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് എല്ലാ തവണയും എത്താറുള്ളതെന്നും ചില ഭക്തർ പറയുന്നു. ഐതിഹ്യവും വിശ്വാസവും ഇടകലർന്ന ചമയ വിളക്ക് ചവറയുടെ ദേശീയോത്സവംകൂടിയാണ്. ചടങ്ങുകൾക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ആർ. രാജീവ് ചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി കുന്നത്രാടിയിൽ എസ്. രാജശേഖരൻപിള്ള, പബ്ലിസി റ്റി കൺവീനർ വിനു വി. നായർ, ഖജാൻജി ജി. അനിലാൽ തുടങ്ങി യവർ നേതൃത്വം നൽകി.
