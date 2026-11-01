കേരളം പിറന്ന അതേ പുലരിയിൽ ജനനം; ആരാണ് ഈ കേരളകൃഷ്ണൻ?
1956 നവംബർ ഒന്നിന് കേരള പിറവി ദിനത്തിലാണ് കേരളകൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നത്. ആ ചരിത്ര മൂഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാൻ പിതാവ് നൽകിയ പേരാണ് കേരളകൃഷ്ണൻ എന്നത്.
Published : November 1, 2026 at 7:52 AM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം ഇന്ന് സപ്തതിയുടെ നിറവിലാണ്. ഇതെ ദിവസം സപ്തതി ആഘോഷിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ കൂടെയുണ്ട് ഇങ്ങ് ഷൊർണൂരിൽ. ഒരു നാടിൻ്റെ പിറവിയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മവും നവംബർ ഒന്നിന്. ആ ചിത്രമൂഹർത്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മകന് അച്ഛൻ നൽകിയ പേരാകട്ടെ ആ സംസ്ഥനത്തിൻ്റെ തന്നെ പേരും.
കേരളത്തിൻ്റെ പിറവിക്കൊപ്പം പിറന്ന ഷൊർണൂർ സ്വദേശിക്ക് അങ്ങനെ കേരളകൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. ഏഴു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം കേരളം സപ്തതിയുടെ നിറവിലെത്തുമ്പോൾ, കേരളകൃഷ്ണനും ജീവിതത്തിൻ്റെ എഴുപതാം വയസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പേരിൽ കേരളത്തെ ചേർത്തുവെച്ച ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കേരളപ്പിറവിയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്.
1956 നവംബർ ഒന്നിന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്കായിരുന്നു ഷൊർണൂർ കവളപ്പാറ കാരക്കാട് കുഞ്ഞത്ത് കൊണ്ടയിൽ തറവാട്ടിൽ കേരളകൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം. കേരളം എന്ന പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപംകൊണ്ട അതേ ദിവസം പിറന്ന മകന് എന്ത് പേരിടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പിതാവ് പരമേശ്വരൻ നായർക്ക് അധികം ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല.
കേരളത്തോടുള്ള ആദരവും അഭിമാനവും മകൻ്റെ പേരിലും പ്രതിഫലിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ പേരായിരുന്നു 'കേരളകൃഷ്ണൻ' എന്നത്. ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള മകൻ്റെ ചോറൂണിനായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ പേര് ഔദ്യോഗികമായി മകൻ്റെ കാതുകളിൽ മന്ത്രിച്ചത്. ചോറൂൺ ചടങ്ങിനിടെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി പരമേശ്വരൻ നായർ മൂന്ന് വട്ടം ചെവിയിൽ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു, "കേരളകൃഷ്ണൻ".
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അങ്ങനെ ഗുരുവായൂരിലെ ചോറൂൺ വേദിയിൽ പിതാവ് നൽകിയ ആ പേര് കാലം കടന്നും കൗതുകമായി നിലനിന്നു. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ജനിച്ച കേരളകൃഷ്ണൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇന്നും കൗതുകമാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വിരമിച്ച അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിശ്രമജീവിതത്തിലാണ്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതകാലത്തും പേരിൻ്റെ പ്രത്യേകത സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സംസാരവിഷയമായിരുന്നു.
നീണ്ട പേരിനെ ചുരുക്കി അവർ അദ്ദേഹത്തെ 'കെ കെ' എന്നു വിളിച്ചു. പിന്നീട് ആ വിളിപ്പേര് സുഹൃത്തുക്കളും പരിചയക്കാരുമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൗതുകത്തിനപ്പുറം കേരളകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. സ്വന്തം ജന്മദിനം മാത്രമല്ല, തൻ്റെ പേരിന് കാരണമായ നാടിൻ്റെ പിറന്നാൾ കൂടിയാണ് ഓരോ നവംബർ ഒന്നും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമുള്ളതാണ്.
"ആ കാലത്ത് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് കൊണ്ടാണ് ആറാം മാസത്തിലെ ചോറൂണിന് ഗുരുവായൂർ വച്ച് പേരിടൽ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് കേരളകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര് എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ഈ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേരളപിറവി ദിവസം ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേരിട്ടത് എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മറുപടി' കേരളകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
16 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് കൊള്ളപുള്ളി ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം എംമ്പ്ലോയിൻമെൻ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് 39-ാം വയസിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്. ശേഷം ഒൻപത് വർഷത്തോളം പാർട്ടൈമായും അഞ്ചര കൊല്ലം ഫുൾടൈമായും ജോലിചെയ്താണ് താൻ പിരിഞ്ഞത്. ഓഫിസിൽ എല്ലാവരും തന്നെ കെ കെ എന്ന് മാത്രമാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. കേരളകൃഷ്ണൻ എന്ന് ആരും പൂർണമായി വിളിക്കാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷത്തെ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളകൃഷ്ണൻ. നവംബർ ഒന്നിന് എഴുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ മരണം കാരണം ആഘോഷപരിപാടികൾ വേണ്ടെന്നു വച്ചു. വ്യക്തിപരമായ ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ സപ്തതി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അച്ഛൻ മകന് നൽകിയ പേര് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കൗതുകസ്മരണയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കേരളം എഴുപതിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രായത്തിലെത്തുന്ന കേരളകൃഷ്ണനും ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഓർമയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പിറവിയും സ്വന്തം പിറവിയും ഒരേ ദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കാനാകുന്ന അപൂർവ ഭാഗ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളപ്പിറവിയുടെ ഈ സപ്തതി വർഷത്തിൽ കേരളകൃഷ്ണൻ്റെ കഥയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേക തിളക്കമുണ്ട്.
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