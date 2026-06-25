ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസില് തീപിടിച്ചു ; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലില് ഒഴിവായത് വന് ദുരന്തം
കെഎസ്ആർടിസി ബസില് തീപിടിച്ചു, ഫയർ എക്സ്റ്റിഗ്യുഷർ ഉപയോഗിച്ച് തീ കെടുത്തി ഡ്രൈവർ, യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് വനിത കണ്ടക്ടര്, അവസരോചിതമായ ഇടപെടലില് ഒഴിവായത് വന് ദുരന്തം.
Published : June 25, 2026 at 8:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തീപിടിച്ച് ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ദുരന്തം ഒഴിവായി. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന
താമരശേരി ഡിപ്പോക്ക് കീഴിലെ ആർ എ കെ 245 നമ്പർ ബസിലാണ് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് വെച്ച്
തീ പിടിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറെ മുക്കാലോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ബസിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുന്ന മണം ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻതന്നെ ബസ് നിർത്തുകയും ബസിലെ ഡ്രൈവറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വനിത കണ്ടക്ടർ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന അൻപതോളം യാത്രക്കാരെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കി. അതിനിടയിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിഗ്യുഷർ ഉപയോഗിച്ച് തീ കെടുത്തി.
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ബസ് എരഞ്ഞിപ്പാലം സിഗ്നലിൽ നിന്നതോടെ ഏറെനേരം ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. തീ അണച്ചശേഷം ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ബസ് റോഡരികിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയാണ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീ പിടിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഏതായാലും ആത്മസംയമനത്തോടെ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ച് വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.
സമാനസംഭവം
ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളില് തീയും പുകയും ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. സമാന സംഭവങ്ങള് ഇതിനു മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അമല നഗറിൽ ദേശീയപാതയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തീയും പുകയും ഉയർന്നത്. പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ സംഭവത്തില് അന്ന് നാട്ടുകാരാണ് സംയോജിതമായി ഇടപെട്ടത്.
ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്തുനിന്നും പെട്ടെന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ബഹളം വെച്ച് ബസ് നിർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ യാത്രക്കാരെ മുഴുവൻ വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒടുവിൽ ഒഴിവായത്.യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമീപത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗുഷറുകൾ എത്തിച്ച് ഉടൻ തന്നെ തീയണയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
തീ പടർന്നതോടെ എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ഡീസൽ ട്യൂബ് കത്തിയമരുകയും ഇതേത്തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഡീസൽ ചോരുകയും ചെയ്തു. ഇത് അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് തീയണച്ചതിനാൽ ഇന്ധന ടാങ്കിലേക്ക് തീ പടർന്നില്ല.
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