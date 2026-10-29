കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും മാറുന്നു... ഇനി ചൂടുകുറഞ്ഞ പകലും തണുത്ത രാത്രിയും
ഇടുക്കിയിൽ താപനില 8.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
Published : October 29, 2026 at 2:50 PM IST
കാസർകോട്: ശൈത്യകാലത്തേക്കുള്ള സൂചന അറിയിച്ച് കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും മാറുന്നു. മഴ പൂർണമായും വിട്ട് നിന്ന് മാനം തെളിഞ്ഞത്തോടെ അന്തരീക്ഷം തണുത്തു തുടങ്ങി. പല ജില്ലകളിലും രാത്രിയും പുലർച്ചെയുമായി തണുപ്പ് കൂടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഇടുക്കിയിൽ താപനില 8.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
കാർമേഘങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ആണെങ്കിൽ രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയുമായി തണുപ്പ് അനുഭപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉയർന്ന താപ നില മുന്നറിയിപ്പുകൾ എല്ലാം കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചു. കൽപ്പറ്റയിലും വട്ടവടയിലും താപനില 15.9 ആയി കുറഞ്ഞു. പൊന്മുടിയിൽ 18.8 ആയി. അതിരപ്പള്ളിയിൽ 20.4 കൊല്ലങ്കോട് 21.7എന്നിങ്ങനെ ആണ് കുറഞ്ഞ താപനില.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ താപനില 20°c താഴെ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നാറിൽ മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു (സെവൻമലൈ -1°c).
അതേ സമയം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പടുന്ന ന്യുന മർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ചില ചില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.നവംബർ രണ്ടിന് നാലു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ആണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്.
തണുപ്പ് കാത്ത് മൂന്നാറും, വട്ടവടയും
വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ മൂന്നാർ തണുപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിൽ ശൈത്യകാലം ആസ്വദിക്കാനായി സഞ്ചാരികളുടെ വൻ തിരക്ക് ആണ് ഓരോ സീസണിലും അനുഭവപ്പെടുക. മലനിരകളെ പുതപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞും പുലർകാലങ്ങളിലെ കഠിനമായ തണുപ്പും ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് 44 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് വട്ടവട. ശൈത്യ കാലത്തെ ഇവിടുത്തെ കൃഷിയും മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പും ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിക്കണമെന്ന് സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു.
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