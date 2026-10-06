മിഠായി തെരുവും തൃശൂര് പൂരവും ഗ്യാനേഷ് കുമാറും, ഇന്നത്തെ "വിവാദ" നായകൻ്റെ കേരള കണക്ഷൻ...
ഇന്നത്തെ "വിവാദ" നായകൻ കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ ഹീറോയാണ്. എസ്ഐആറിൻ്റെ പേരില് വിവാദത്തിലായി ഗ്യാനേഷ് കുമാര് സര്വീസ് തുടങ്ങുന്നതും 19 വര്ഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവര്ത്തങ്ങളും വിവാദങ്ങളും വിശദമായി...
Published : October 6, 2026 at 4:08 PM IST
രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തൂണുകളിലൊന്നായ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് 26-ാമത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്. 140 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സുതാര്യമായും സമാധാനപരമായും നടത്തുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ തോളിലുള്ളത്. എന്നാല് രാജ്യത്തെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റി.
വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാനെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏകദേശം 13 കോടി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കും ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനും കാരണമായി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഇന്നത്തെ "വിവാദ" നായകന് കേരളത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം. ഒരിക്കല് കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ്. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏകദേശം 19 വർഷത്തോളം (1990 മുതൽ 2007 വരെ) കേരളത്തിൽ നേരിട്ട് വിവിധ പദവികളിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിവിൽ സർവീസിലെ തുടക്കവും കേരള കണക്ഷനും
കോഴിക്കോട്ടെ 'മിഠായിത്തെരുവ്' പുനരുദ്ധാരണം
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭരണപാടവം മലബാറുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടറായിരുന്ന സമയത്താണ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഹൃദയമായ 'മിഠായിത്തെരുവ്' നവീകരിക്കുന്നതിലും അവിടുത്തെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. വ്യാപാരികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ നഗരവികസനത്തിന് പുതിയ മുഖം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് സാധിച്ചിരുന്നു. ബേപ്പൂർ പോർട്ട് ഓഫീസറായും അദ്ദേഹം ഈ കാലയളവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൃശൂർ പൂരം
തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടറായും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു. സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ അദ്ദേഹം, തൃശൂർ പൂരം പോലുള്ള വൻ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ യാതൊരുവിധ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി. വിവാദങ്ങളിൽ ചാടാതെ അന്ന്, കാര്യക്ഷമമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം നേടിയത് തൃശൂരിലും കോഴിക്കോട്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്.
തൊഴിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
സങ്കീർണമായ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ശക്തമായ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമുള്ള കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നത് ഏതൊരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ, തൊഴിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ഈ വെല്ലുവിളിയെ തികഞ്ഞ സംയമനത്തോടെയാണ് നേരിട്ടത്.
വ്യവസായ മേഖലയിലെ തർക്കങ്ങളിലും അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. സമരങ്ങളും തർക്കങ്ങളും മൂലം വ്യവസായങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ തൊഴിലാളി പ്രതിപ്രതിനിധികളെയും മാനേജ്മെന്റുകളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി സൗഹാർദ്ദപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു.
ജിഎസ്ടി (നികുതി) വകുപ്പ്
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നിർണയിക്കുന്ന വാണിജ്യ നികുതി (GST) വകുപ്പിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്നപ്പോൾ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിലെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരിയെയാണ് കേരളം കണ്ടത്. പരമ്പരാഗത നികുതി പിരിവ് രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ച, സുതാര്യമായ പുതിയ നികുതി സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തു. നികുതി വെട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുകയും, വ്യാപാരികൾക്ക് നികുതി അടയ്ക്കൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാന വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്.
അർബൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് (നഗരവികസനം)
കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങൾ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്യാ നേഷ് കുമാർ നഗരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി. സുഗമമായ ഗതാഗതം, കാര്യക്ഷമമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം, കുടിവെള്ള വിതരണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.
പി.ഡബ്ല്യു.ഡിസെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റും മലേഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറുടെ ആത്മഹത്യയും
2006-ൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ലോകബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എം.സി റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ 'PATI-BEL' എന്ന ഇൻഡോ-മലേഷ്യൻ സംയുക്ത കമ്പനിക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി പണം മുൻകൂറായി നൽകിയെന്നും, ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിൽ അനാവശ്യ താമസം വരുത്തി കരാർ തുക അന്യായമായി കൂട്ടി നൽകിയെന്നും കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (CAG) കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിലൂടെ സർക്കാരിന് 92 കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി സി.എ.ജി വിലയിരുത്തി.
ഈ പദ്ധതിയുടെ ചീഫ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജരായിരുന്ന ലീ സീ ബീൻ എന്ന മലേഷ്യൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ പേര് രണ്ടുതവണ പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
കേസ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നു
അക്കാലത്ത് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കാതെ ഈ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർത്തു എന്ന പരാതിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മലയൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ രംഗത്തെത്തി. ഇതിനെ തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ വിവാദങ്ങൾ കത്തിനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പുതിയ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക്
കേരള കേഡറിൽ 2007 വരെ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ കശ്മീർ ഡെസ്കിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ (Article 370) തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറിയായി. ഡൽഹിയിലെ ഉന്നത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഭരണപരിചയം തനിക്ക് വലിയ തുണയായതായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം രൂപീകരിച്ച 'ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്' രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധിയായി ജ്ഞാനേഷ് കുമാറാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കീഴിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2024 ജനുവരിയിൽ പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറിയായാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക്
2024 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അരുൺ ഗോയൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ച ഒഴിവിലാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കമ്മീഷനിലേക്ക് നിയമിതനാകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തുടർന്ന് 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജീവ് കുമാർ വിരമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി (CEC) നിയമിതനായി.
ഇന്ന് വിവാദ നായകൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് അഭൂതപൂർവ്വമായ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ-നിയമ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിൽ നടത്തുന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളും, പാർലമെന്റിലെ അടിയന്തര നീക്കങ്ങളും, സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിർണ്ണായക നിയമപോരാട്ടങ്ങളും ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ പദവിയെയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയിലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
13 കോടി വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കലും 'വോട്ട് ചോരണം' ആരോപണവും
ഈ വൻ വിവാദങ്ങളുടെ ആധാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാജ്യവ്യാപകമായി അതിവേഗം നടപ്പിലാക്കിയ 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) എന്ന വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയാണ്. ഇരട്ട വോട്ടുകളും വ്യാജ വോട്ടർമാരെയും ഒഴിവാക്കാനെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏകദേശം 13 കോടി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യ ധ്വംസനമാണെന്നും യോഗ്യരായ കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ വഞ്ചനാപരമായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി ആരോപിക്കുന്നു. ഭരണകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തുകയാണ് ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ചെയ്തതെന്നാണ് അവരുടെ കടുത്ത ആക്ഷേപം.
കമ്മീഷനിലെ ആഭ്യന്തര കലഹവും ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങളും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന കൂട്ടായ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വിവാദം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടയിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ, ഡാറ്റാ സുരക്ഷ, 'ഫോം 6' ഭേദഗതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 14 തവണ ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം പൂർണമായി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പല നിർണായക ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്.
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