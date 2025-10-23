ETV Bharat / state

കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ ആ കാഴ്‌ച മനസ് മുരടിപ്പിച്ചു; പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ യുദ്ധവുമായി 'കണ്ടൽ രാജൻ'

കണ്ടലിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച 'കണ്ടൽ രാജൻ' പുതിയൊരു യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് – പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ യുദ്ധം

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ യുദ്ധവുമായി 'കണ്ടൽ രാജൻ' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 7:49 PM IST

ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന്‍

കണ്ണൂർ: മൺമറഞ്ഞുപോയ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ എന്ന കണ്ടൽ സംരക്ഷകൻ്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുന്ന പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി പാറയിൽ രാജനെ അറിയാത്ത കണ്ണൂരുകാർ കുറവായിരിക്കും. കണ്ടലിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഈ 'കണ്ടൽ രാജൻ' ഇന്ന് പുതിയൊരു യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് – പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ യുദ്ധം. കണ്ടലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരും തലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പൈതൃകം പേറുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് രാജൻ.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ യുദ്ധവുമായി 'കണ്ടൽ രാജൻ' (ETV Bharat)

വേരുകൾ മുരടിപ്പിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം

കണ്ണൂർ താവത്ത്, വീടിനോട് ചേർന്ന് താൻ നിധിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ തോണിയുമായി ഇറങ്ങിയ രാജൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. വളരാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഓരോ കണ്ടൽച്ചെടിയുടെയും വേരുകൾക്കിടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേരുകൾ വളർച്ച മുരടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആ ദയനീയ കാഴ്ച കണ്ടാണ് രാജൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പെറുക്കാനുള്ള യാത്ര മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ദിവസവും രാവിലെയുള്ള യാത്ര ഉച്ചവരെ നീളും. തോണി നിറയുമ്പോൾ അത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇറക്കും.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിച്ച് മടങ്ങുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)

പുഴയിൽ തള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലെ രാസമാലിന്യം മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്നു. കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നതോടെ വൻ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവ വിഴുങ്ങുന്നത് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുപ്പികൾ വീണ മണ്ണിൽ ഒരു ചെടിപോലും മുളയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും രാജൻ പറയുന്നു.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)

വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കണ്ടലുകൾ

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനമുള്ള നാടാണ് കണ്ണൂരിലെ കുഞ്ഞിമംഗലവും പഴയങ്ങാടിയും. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഭൂമികയ്‌ക്കും പുഴയ്‌ക്കും ചുറ്റും വളർന്ന് പന്തലിച്ച കണ്ടൽ കാടുകൾ പുഴയുടെ മനോഹാരിത ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ 8.08 ശതമാനവും കുഞ്ഞിമംഗലത്താണ്. 1.374 കിലോമീറ്റർ ചതുപ്പുകളിൽ കണ്ടലുകൾ വളർന്നു കിടക്കുന്നു. കണ്ടൽവന സംരക്ഷണത്തിന് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എഴുത്താണി കണ്ടൽ, കുറ്റി കണ്ടൽ, ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ, ഉപ്പൂറ്റി കണ്ടൽ, വള്ളി കണ്ടൽ, ചുള്ളി കണ്ടൽ, ചക്കര കണ്ടൽ, നക്ഷത്ര കണ്ടൽ തുടങ്ങി പേര് കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് കണ്ണൂരിലെ പുഴയോരങ്ങളിൽ ഉള്ള കണ്ടലുകൾ.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)

കണ്ടലിനായി പരിസ്ഥിതി പ്രേമികളും

1998ൽ മൂന്നേക്കറും മൂന്ന് സെന്‍റും കണ്ടൽക്കാടുകൾ വിലകൊടുത്ത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ സീക്ക് തൊട്ടടുത്ത തന്നെയുള്ള നാല് ഏക്കർ കണ്ടൽക്കാടുകളും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങി. 2003ൽ WTI എന്ന സംഘടനയും കണ്ടൽക്കാടുകൾ വില കൊടുത്തുവാങ്ങി സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. 2023 ആയപ്പോൾ 43 കണ്ടൽ കാടുകൾ സംരക്ഷിത വനമായി മാറി. 2023 ആയപ്പോൾ 43 ഏക്കറോളം കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിത വനമായി മാറുകയും ചെയ്‌തു.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)
നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടംവളർന്നുയരുന്ന കണ്ടൽവേരുകൾക്കിടയിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന അതിഗുരുതരമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അപ്പുറം കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാടിന്‍റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നത്. തീരദേശ നിയമങ്ങൾ വ്യാപകമായി കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ചും തണ്ണീർ തടങ്ങൾ നികത്തിയും ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർ സംഭവങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇവ തടയുന്നത്.
Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)

ഇടതടവില്ലാതെ ജനകീയ സമരങ്ങളും നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുമായി കണ്ടലിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയാണ് പാറയിൽ രാജൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. അനധികൃത നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം കണ്ണൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതിയും ഇടപെട്ടതോടെ ഏറെ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് കണ്ടൽ പ്രേമികൾ.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിച്ച് മടങ്ങുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)

കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്. കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കണ്ടൽച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം എന്നും കോടതി നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യ ഭൂമി


ജില്ലയിൽ മാത്രം 300ലധികം ഉള്ള കണ്ടൽക്കാടുകൾ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇത് മറ്റ് മാർഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ ഈ ഭൂമി സർക്കാരിന് നൽകാൻ ഉടമകൾ മുന്നോട്ടുവന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ഇത്തരം ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് പാറയിൽ രാജൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള കണ്ടൽ സംരക്ഷകരുടെ വാദം.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ ശേഖരിച്ച് മടങ്ങുന്ന കണ്ടല്‍ രാജന്‍ (ETV Bharat)

നിലവിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സിംഹഭാഗവും സ്വകാര്യമേഖലയായതിനാൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ തടയാനുള്ള ഫലപ്രദമായ വഴി, വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ളവ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്ന് പാറയിൽ രാജൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള കണ്ടൽ സംരക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനും എതിരെ ജനകീയ സമരങ്ങളും നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുമായി ഇവർ നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.

Parayil Rajan removes plastic bottles to protect mangrove plants
കണ്ടല്‍ രാജന്‍ ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകള്‍ (ETV Bharat)

