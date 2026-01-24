മാന്ത്രിക ലോകത്തെ കലാകാരന്; കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് മുന്സൈനികന്
സൈനികൻ്റെ ശാസനയും കലാകാരൻ്റെ സൃഷ്ടിപരതയും ഒരുമിച്ച് കൈവശം വെച്ച വ്യക്തി, സൈനിക ജീവിത്തില് നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും കലയെ മുറുകെ പിടിച്ചു,കേട്ടാല് അത്ഭുതമെന്ന് തോന്നുന്ന കലാവിസ്മയത്തിന് ആരാധകരേറെയാണ്, അറിയാം അതുല്യകലാകരനെക്കുറിച്ച്...
Published : January 24, 2026 at 8:52 PM IST
ഇടുക്കി: കാക്കിക്കുള്ളിലെ കലാകാരന്മാരെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൈനിക ഹൃദയത്തിലെ കലാകാരന്മാര് വളെരക്കുറവാണ്. സൈനികൻ്റെ ശാസനയും കലാകാരൻ്റെ സൃഷ്ടിപരതയും ഒരുമിച്ച് കൈവശം വച്ച അപൂർവ പ്രതിഭയുണ്ട് ഇടുക്കിയില്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അതിര്ത്തിയില് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇയാള് പോരാടി. എന്നാല് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ കല കൈവിടാന് മുന് സൈനികന് ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.
അതെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുൻ സൈനികനും നെടുംകണ്ടം എൻ.സി.സി ബറ്റാലിയനിലെ ജീവനക്കാരനുമായ രതീഷ് പി.ടിയെക്കുറിച്ചാണ്. മാജിക്കും മിമിക്രിയും ഒരുമിച്ച് കോർത്തിണക്കി വേദികളിൽ കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അതുല്ല്യ പ്രതിഭയാണ് രതീഷ്. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കലാപ്രേമം കൈവിടാതെ വർഷങ്ങളായി മാജിക്കിനെയും മിമിക്രിയെയും ആത്മാർഥമായി പിന്തുടരുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. കേട്ടാല് അത്ഭുതമെന്ന് തോന്നുന്ന കലാവിസ്മയത്തിന് ആരാധകരേറെയാണ്. തൻ്റെ വേദികളിലെല്ലാം തന്നെ തൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്.
ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ തന്നെ രതീഷ് മായാജാലത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു. സ്കൂള് കാലഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മുമ്പിൽ ചെറുതായുള്ള മാജിക് പരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് ശബ്ദാനുകരണ കലയിലേക്കും അദ്ദേഹം ആകർഷിതനായി. മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്കൊപ്പം പക്ഷികളുടെ നാദവും മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളും പ്രകൃതിയിലെ നാനാവിധ ശബ്ദങ്ങളുമെല്ലാം അനുകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിവുകളാണ് പിന്നീട് വേദികളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്.
രാജ്യസേവനമാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ദൗത്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ച രതീഷ് യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. സൈനികനായി രാജ്യത്തിനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വർഷങ്ങളിലും മാജിക്കിനോടുള്ള പ്രണയം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ക്യാമ്പുകളിലും കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും ചെറിയ മാജിക് പ്രകടനങ്ങളും മിമിക്രി അവതരണങ്ങളും നടത്തി കലാജീവിതം തുടർന്നു. സൈനിക ജീവിതത്തിലെ കഠിന പരിശീലനങ്ങളും ദൗത്യങ്ങളും നടുവിലും കല തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ.
സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിന് ശേഷം രതീഷ് മാജിക് രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായി. ഇതോടൊപ്പം പി.എസ്.സി മുഖാന്തിരം സർക്കാർ ജോലി സമ്പാദിക്കുകയും നെടുംകണ്ടം എൻ.സി.സി ബറ്റാലിയനിലെ ജീവനക്കാരനായി നിയമിതനാകുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രീയ ശിക്ഷണവും ശാസനയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കലാരംഗത്ത് സജീവമായി തുടരാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.
ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വിവിധ വേദികളിൽ മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ രതീഷ് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടെന്ന് രതീഷ് പറഞ്ഞു."ഇന്ത്യന് ആര്മിയില് സേവനമനുഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 32 വര്ഷമായിട്ട് കലാരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പതിനായിരത്തോളം വേദികളില് മിമിക്രിയും മാജിക്കും ചെയ്തു. ആറാം ക്ലാസില് പഠിക്കുമ്പോളാണ് ഞാന് മാജിക്കിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. മാന്ത്രികയുടെ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയര്ത്തിയത് ഗുരുവായ മനോജാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തില് ഞാന് മാജിക് അ്യസിക്കുകയും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കയും ചെയ്തു. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് വരെ മിമിക്രിക്കും പോയിട്ടുണ്ട്" രതീഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, സാംസ്കാരിക വേദികൾ, കലോത്സവങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി അനവധി വേദികളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. വിദേശത്തടക്കം ഇതുവരെ പതിനായിരത്തിൽ അധികം വേദികളിൽ മാജിക്കും മിമിക്രിയും അവതരിപ്പിച്ചതായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വേദിയിലും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് രതീഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
മാജിക്കിനൊപ്പം മിമിക്രിയും കോർത്തിണക്കിയാണ് അദ്ദേഹം വേദികൾ കീഴടക്കുന്നത്. ഒരു മാജിക് പ്രകടനത്തിനിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞും പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ചും പ്രേക്ഷകരെ ആസ്വാദ്യത്തിലാഴ്ത്തുന്നു. സ്കൂള് കാലം മുതൽ ശബ്ദാനുകരണ രംഗത്ത് സജീവമായ രതീഷിന് ചുറ്റുപാടുകളും പ്രകൃതിയുമൊക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രചോദനം. മഴയുടെ തുള്ളികൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം മുതൽ കാട്ടിലെ പക്ഷികളുടെ നാദം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദാനുകരണത്തിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു.
കല ഒരു ഹോബിയായി മാത്രം കാണാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് രതീഷ് കാണുന്നത്. “ജോലി എത്ര തിരക്കുള്ളതായാലും കലയിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല” എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാജിക്കിനെയും മിമിക്രിയെയും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഈ കലകൾ നിലനിൽക്കാനും തൻ്റെ സംഭാവന തുടരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. മാജിക്കും മിമിക്രിയും ഒരേ വേദിയിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാകാരൻ കലാവേദികളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായി തുടരുകയാണ്.
