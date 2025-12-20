പാട്യത്തെ വെള്ളരിപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്; ശ്രീനിവാസൻ്റെ വിസ്മയകരമായ കലായാത്ര
പൊലീസ് യൂണിഫോമിടാൻ കൊതിച്ച പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മറികടന്ന്, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ തമ്പുരാനായി മാറിയ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ജീവിതം ഏതൊരു കലാകാരനും പ്രചോദനമാണ്
Published : December 20, 2025 at 5:13 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: മലയാള സിനിമയിലെ ഇതിഹാസമായി വളർന്ന ശ്രീനിവാസൻ എന്ന കലാകാരൻ്റെ വേരുകൾ തേടിച്ചെന്നാൽ എത്തുന്നത് കണ്ണൂരിലെ പാട്യം ഗ്രാമത്തിലെ വിരിഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന വെള്ളരിപ്പാടങ്ങളിലേക്കാണ്. പൊലീസ് യൂണിഫോമിടാൻ കൊതിച്ച പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മറികടന്ന്, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ തമ്പുരാനായി മാറിയ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ജീവിതം ഏതൊരു കലാകാരനും പ്രചോദനമാണ്.
കുട്ടിക്കാലത്ത് കലാ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് കാട്ടിയെങ്കിലും ശ്രീനിവാസനെ ഒരു പൊലീസുകാരനാക്കണം എന്നായിരുന്നു പിതാവ് ഉണ്ണി മാഷുടെ വലിയ ആഗ്രഹം. ഉറച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിശ്വാസിയായിരുന്ന ഉണ്ണി മാഷുടെ വീട്ടിൽ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ, എൻ ഇ ബാലറാം, എകെജി തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർ നിത്യസന്ദർശകരായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ്റെ പാട്യത്തെ സുഹൃത്ത് രവീന്ദ്രൻ ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ അധികാരത്തിൻ്റെയോ വഴിയേ പോകാനല്ല, മറിച്ച് കലയുടെ ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരിടം കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ്റെ നിയോഗം.
നാടകക്കരുത്ത് നേടിയ 'വെള്ളരി നാടകങ്ങൾ'
ശ്രീനിവാസൻ്റെ കലാജീവിതത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് സഹോദരൻ പരേതനായ രവീന്ദ്രനാണ്. പാട്യത്തെ മാണിയേടത്ത് തറവാടിന് പിന്നിലെ വയൽക്കരയിൽ തുണി കെട്ടി മറച്ചായിരുന്നു ആദ്യകാല നാടക പരിശീലനങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത നാടക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് വാങ്ങിയാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നതെന്ന് സുഹൃത്ത് ബാബു ഓർക്കുന്നു. പാട്യത്തെ യുവാക്കള് ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ഈ വെള്ളരിപ്പാടങ്ങളാണ് നാടക മേഖലയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയര്ത്തിയത്. 'കൽപ്പന ആർട്സ് കലാകൂട്ടം' എന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ആ യുവാക്കൾ നാടക ലോകത്തേക്ക് പിച്ചവെച്ചത്. പാട്യത്തെ അക്കാലത്തെ ഒരേയൊരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇത്.
നെൽക്കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ പാടത്ത് വെള്ളരി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ വെള്ളരി മോഷണം പോകാതിരിക്കാൻ കാവലിരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ പാടത്ത് തമ്പ് കെട്ടി നാടകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ നാടകങ്ങൾക്ക് 'വെള്ളരി നാടകങ്ങൾ' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ആ വയലുകളില് വെച്ചാണ് ശ്രീനിവാസന് എന്ന കലാകാരന് ജന്മം കൊള്ളുന്നത്. പി ആർ ചന്ദ്രൻ ഐപിഎസ് രചിച്ച 'അഹല്യ' എന്ന നാടകത്തിലൂടെയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം.
പരാജയമെന്ന് വിധിയെഴുതിയവർക്ക് മുന്നിൽ വിജയക്കൊടി
രണ്ടുമൂന്ന് നാടകങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചതിനുശേഷമാണ് ശ്രീനിവാസന് തന്നെ എഴുതിയ ജനിസ്മൃതി എന്ന നാടകം അരങ്ങത്തെത്തുന്നത്. ശ്രീനിവാസന് എന്ന കലാകാരനെ അന്ന് നോക്കി കണ്ടിരുന്ന പലരും ഇത് ഒരു പരാജയമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വിധിയെഴുതിയത്. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ നാടക മത്സരങ്ങളില് ഈ നാടകം അരങ്ങേറുകയും സമ്മാനങ്ങള് നേടുകയും ചെയ്തു.
ഒരു ട്രോഫിയിലൂടെ കലാ രംഗത്ത്
ശ്രീനിവാസനും പാട്യത്തെ കല്പ്പന ആര്ട്സ് കലാകൂട്ടവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് നാടകത്തിനു കിട്ടിയ ഒരു ട്രോഫിയിലൂടെ ആയിരുന്നു. കുന്നംകുളത്തെ പ്രശസ്ത ക്ലബ്ബായ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആര്ട്സ് ആന്ഡ് റിക്രിയേഷന് നടത്തുന്ന കണ്ടമ്പള്ളി ബാലന് സ്മാരക ട്രോഫി ലഭിച്ചത് ഇവരുടെ നാടകത്തിനായിരുന്നു. 2500 രൂപയും ട്രോഫിയും ആയിരുന്നു സമ്മാനം.
ആദ്യ നാടകമായ അഹല്യയുടെ ചെലവിലേക്ക് പണം സ്വരൂപിച്ചത് വേറ്റുമ്മലില് വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയില് സംഭാവന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഏതാണ്ട് പത്തോളം നാടകങ്ങള് ശ്രീനിവാസന് രചിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാടക അഭിനയത്തിലും രചനയിലും മുഴുകിയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മദ്രാസ് ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അന്ന് മദ്രാസ് ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വൈസ് പ്രിന്സിപ്പല് ആയിരുന്ന പ്രഭാകരന് മാസ്റ്റര് പാട്യം സ്വദേശിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുഖേനയാണ് ശ്രീനിവാസന് ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് എത്തുന്നത്. പ്രേം നസീറിനെപ്പോലുള്ള സുമുഖരും സുന്ദരരുമായ ആളുകള് മലയാള സിനിമാ ലോകം വാഴുന്ന ആ കാലത്ത് ശ്രീനിവാസനെ പോലെ ഉയരം കുറഞ്ഞതും വലിയ സൗന്ദര്യവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാള് കടന്നു വന്നപ്പോള് ഒരിക്കലും ആ രംഗത്ത് പിടിച്ചുനില്ക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നായിരുന്നു പലരും കരുതിയത്. എന്നാൽ, മൂർച്ചയുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെയും അഭിനയമികവിലൂടെയും അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലെ അനിഷേധ്യ സാന്നിധ്യമായി മാറി.
പാട്യത്തുകാരുടെ സ്വന്തം 'ശ്രീനി'
തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തൻ്റെ നാടിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ശ്രീനിവാസൻ മറന്നില്ല. പാട്യത്തെ തറവാട് വീടും പിന്നീട് പൂക്കോട് നിര്മിച്ച വീടും വിറ്റെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലെ ഏത് വിശേഷത്തിനും അദ്ദേഹം പാട്യത്തെത്തും. പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുകളില്ലാതെ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന അദ്ദേഹം, തെറ്റുകളെ നിർദാക്ഷിണ്യം വിമർശിക്കാനും മടിക്കാറില്ല. അത് പലപ്പോഴും പലരിലും തെറ്റിദ്ധാരണയും അസംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടി നിശബ്ദമായ ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്നും പാട്യത്തുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തുടരുന്നു.
പവനായിയും രാവണേശ്വരവും
മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഹാസ്യ-ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്നായ 'നാടോടിക്കാറ്റിലെ' വില്ലൻ പവനായിയെയും പവനായിയുടെ നാടായ രാവണേശ്വരത്തെയും മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. "അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി" എന്ന തിലകൻ്റെ ഡയലോഗ് ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ്ങാണ്. എന്നാൽ ഈ പേരിന് പിന്നിൽ ശ്രീനിവാസൻ്റെ കോളജ് കാലത്തെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട്.
ശ്രീനിവാസനും രാവണേശ്വരം സ്വദേശിയായ രവി കോടോത്തും മട്ടന്നൂർ കോളജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ്, തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ശ്രീനിവാസൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തിയതാണ് വഴിത്തിരിവായത്. അന്ന് ചാലിങ്കാലിൽ ബസ്സിറങ്ങി കുഗ്രാമമായ രാവണേശ്വരത്തേക്ക് നടന്നാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അവിടെ കണ്ട കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളും ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു.
പിന്നീട് 'നാടോടിക്കാറ്റിൻ്റെ' തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വില്ലനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന്റെ നാടായ രാവണേശ്വരത്തെ ഓർത്തെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ 'രാവണേശ്വരത്തെ പവനായി' ആയി മാറിയത്.
യഥാർഥത്തിൽ പി വി നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു വില്ലന് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പേര്. എന്നാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർക്ക് ആ പേര് അത്ര പോര എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണ് അത് 'പവനായി' എന്ന് മാറ്റിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ രാജു എന്ന നടൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രേക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പവനായി. സ്യൂട്ടും ബ്രീഫ്കേസുമായി വന്ന് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന ആ ക്വട്ടേഷൻ ഗുണ്ടയെ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റി. ഒരു കുഗ്രാമത്തെയും തൻ്റെ പഴയ സൗഹൃദത്തെയും മലയാളികളുടെ സിനിമാ നിഘണ്ടുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിന് ഇങ്ങനെ സാധിച്ചു.
ഇരിണാവിലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരൻ സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ നാടായ കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരണമെന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. 2010-11 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനായുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു.
അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ്. അച്യുതാനന്ദനെ നേരിൽ കണ്ട് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പം സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനും ഗായിക കെ എസ് ചിത്രയും ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ ഇരിണാവിലെ വൈദ്യുതി പദ്ധതിക്കായി അക്വയർ ചെയ്ത 90 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത്, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയോ ചിത്രാഞ്ജലിയുടെയോ മാതൃകയിൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. വടക്കൻ മലബാറിലെ കലാപ്രതിഭകൾക്ക് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് വാതിൽ തുറക്കാൻ ആ പദ്ധതിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളില്തട്ടി പദ്ധതി യാഥാര്ഥ്യമാക്കാന് കഴിയാചെയാണ് ശ്രീനിവാസന് എന്ന അതുല്യ കലാകാരൻ്റെ മടക്കം.
Also Read: 'ഇത് പെയിന്റ് പണിക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാകാം'; കരി ഓയിൽ പ്രയോഗത്തെയും ഹാസ്യം കൊണ്ട് നേരിട്ട ശ്രീനി