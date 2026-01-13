ETV Bharat / state

കരിമ്പ് ജ്യൂസ് വിറ്റുകിട്ടിയ സമ്പാദ്യത്തിൽ ലോകം ചുറ്റുന്ന ദമ്പതികൾ; പത്താം വിദേശയാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങി ഹാഷിമും ഹസീനയും

കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിലൂടെ 9 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഹാഷിമും ഹസീനയും ചൈനയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു

From Sugarcane Juice to World Tours
ഹാഷിം, ഹസീന (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 6:30 PM IST

കണ്ണൂർ: പ്രായം വെറും അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ വലിയ ഡിഗ്രികളോ ആസ്തിയോ വേണ്ടെന്നും തെളിയിക്കുകയാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി സ്വദേശികളായ വി പി ഹാഷിമും ഭാര്യ ഹസീനയും. കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തെ തൻ്റെ ചെറിയ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ദമ്പതികൾ ചൈനയിലേക്ക് വിമാനം കയറും.

യാത്രകളുടെ തുടക്കം

30 വർഷത്തിലേറെയായി കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് ജ്യൂസ് കട നടത്തുകയാണ് ഹാഷിം. കടപൂട്ടി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ വിരസത മാറ്റാനാണ് ഹാഷിമിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മഹമൂദ് യാത്രകളുടെ വിത്തിട്ടത്. 2012-ൽ ഡൽഹിയിലേക്കായിരുന്നു ഹാഷിമിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര. യാത്രകൾ ഹരമായി മാറിയതോടെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം വിദേശയാത്രകൾക്കായി നീക്കിവെച്ചു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുകയാണ് ഇവരുടെ യാത്രാ ഫണ്ട്. ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലെ അഞ്ച് സെൻ്റ് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോലും ഈ 67-കാരൻ മടിച്ചില്ല. കർഷകനായ ജ്യേഷ്ഠനും ചില യാത്രകളിൽ ഹാഷിമിന് ഒപ്പം കൂടി.

പത്താം വിദേശയാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങി ഹാഷിമും ഹസീനയും (ETV Bharat)

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ

ഈജിപ്ത്, പലസ്തീൻ, ജോർദാൻ, ഇറാക്ക്, മലേഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, അസർബൈജാൻ, തുർക്കി, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി ഇതുവരെ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ ഇവർ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ യാത്രയിൽ മാത്രം ഹസീന പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. യാത്രകൾക്കായി ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ ഇവർ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ആകാംക്ഷ മുഴുവന്‍ മാസങ്ങൾക്കകം കുടുംബസമേതം പോകാനിരിക്കുന്ന ചൈനയിലേക്കുള്ള പത്താമത്തെ വിദേശയാത്രയിലാണ്.

ഭാഷയല്ല, മനസ്സാണ് പ്രധാനം

എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച ഹാഷിമിനും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഹസീനയ്ക്കും ഭാഷയോ വിദ്യാഭ്യാസമോ യാത്രകൾക്ക് തടസ്സമായില്ല. ട്രാവൽ ഏജൻസികളുടെ പാക്കേജുകൾ വഴിയാണ് യാത്രകൾ. 'ഒരു പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നാം നമുക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കണം. പൈസയും സമ്പത്തും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം. ഓരോ യാത്രയും നിറയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത യാത്രയിലേക്കുള്ള ഉത്സാഹവും ആവേശവുമാണ്' ഹാഷിം പറയുന്നു.

തുർക്കി യാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ ഭൂകമ്പം ഭീതിയുണർത്തുന്ന അനുഭവമായിരുന്നെങ്കിലും, അതൊന്നും യാത്രകളോടുള്ള ഇവരുടെ സ്നേഹം കുറച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ ഭൂകമ്പം മനസ്സില്‍നിന്ന് ഒരിക്കലും മായില്ലെന്ന് ഹാഷിം പറയുന്നു. താമസിച്ചിരുന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ ഉണ്ടായൊരു ഭൂചലനം. ആകെ ഭീതിയിലായെങ്കിലും 47 പേരടങ്ങുന്ന യാത്ര സംഘത്തിലെ ആർക്കും ഭാഗ്യംകൊണ്ട് അപകടം ഒന്നും പറ്റിയില്ലെന്നും ഹാഷിം ഓര്‍ക്കുന്നു.

കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കടയില്‍ ഹാഷിം (ETV Bharat)

പരസ്യമായ രഹസ്യം

ആരോടും പറയാതെ വച്ച യാത്രനുഭവങ്ങൾ പുറത്ത് അറിയുന്നത് വലിയൊരു ചൂടുകാലത്ത് ആണ്. ആഴ്ചകളോളം കരിമ്പു കട പൂട്ടിയിട്ടത് കണ്ടതോടെ കടയിൽ എത്തുന്ന പലരും ഹാഷിംമിനെ തിരക്കി. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് ഹാഷിമിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പലരും അറിയുന്നത്. ഈ ചെറിയ വരുമാനത്തില്‍നിന്ന് വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അതവര്‍ക്ക് കൗതുകമായി, പിന്നെ വിശേഷം തിരക്കലായി. ഇതോടെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഹാഷിമിൻ്റെ യാത്രാപേമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെത്തി.

ഇനി വേണം ഒരു കപ്പൽ യാത്ര

കണ്ണൂരിൽ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനറായ മകൻ നബീൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്. ചൈന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് ഒരു കപ്പൽ യാത്ര നടത്തണമെന്നതാണ് ഈ ദമ്പതികളുടെ അടുത്ത വലിയ സ്വപ്നം.

കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കടയില്‍ ഹാഷിം (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അരികിലെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കടയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഹാഷിമിൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ വൻമതിലിലാണ്. അതേ, നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തോളം ഉയരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും എത്തിപ്പിടിക്കാമെന്ന് ഈ ദമ്പതികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

