പതറാതെ മുന്നോട്ട്... സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ഇൻക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം
തുല്യതയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാപിന്തുണയും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിനും നൽകുന്നുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത.
Published : October 26, 2026 at 3:32 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ഇൻക്ലൂസിവ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എത്തിയരണ്ടായിരത്തോളം കായിക പ്രതിഭകളാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾകായിക മേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആകെ 1,958 കുട്ടികളാണ് മേളയില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത്ലറ്റിക്സിൽ 474 പേരും ഗെയിംസിൽ 1,474 പേരുമാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. 14 വയസിൽ മുകളിൽ, താഴെ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആയാണ് മത്സരം.
തുല്യതയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാപിന്തുണയും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിനും നൽകുന്നുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. കൂടാതെ ഇത്തവണ ആദ്യമായി മത്സര വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിനെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കുക, കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് കൂടുതൽ മത്സരിക്കാനുള്ള താത്പര്യം വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ബോച്ചേ, ഹാൻഡ് ബോൾ, മിക്സഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ തുടങ്ങി അത്ലറ്റിക് ഇനങ്ങൾ വരെ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻഐടിയിലെ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്പോട്സ് കോംപ്ലക്സിലെ മൈതാനത്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് അരങ്ങേറുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചത്.
സാധാരണ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വേദികൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുതവണയായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയോട് ഒരുമിച്ചാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സും നടന്നുവരുന്നത്. ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിന് വലിയ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിനും പിന്തുണക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
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മറ്റ് കായിക മത്സരങ്ങളെ പോലെതന്നെ ഏറെ വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോട്സിലെ ഓരോ മത്സര ഇനങ്ങളും. കരുത്തുറ്റ കായിക താരങ്ങളുടെ മികവിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് സമാപിക്കുന്നതോടെ നാളെ രാവിലെഏഴുമണിയോടെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ആദ്യഘട്ട അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇന്ന് വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ഇൻക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് പ്രധാന വേദിയായ എൻഐടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അതിരാവിലെ മുതൽ എത്തിയത്.
2024ൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിലുള്ള പ്രഥമ സ്കൂൾ കായിക മേളയിലാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം മാതൃക തീർത്തത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സവിശേഷ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ മാതൃക തീർത്തത്. ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ഓടുകയും ചാടുകയും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതും കണ്ട് കേരളം കൈയടിച്ചു. വിജയത്തിനും ട്രോഫിക്കും അപ്പുറം എല്ലാവരെയും ചേർത്തു നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സവിശേഷ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന 1,700 താരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അന്ന് കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കായിക മേളയിൽ 1,944 താരങ്ങൾ മാറ്റുരച്ചു.
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