വളരുംതോറും പിളരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്; നിയമസഭാ പോരാട്ടം നിലനിൽപ്പിൻ്റേത്, ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാവി തുലാസിൽ
പിളർന്നും തളർന്നും മുന്നണികളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പോരാട്ടമാണ്. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും പാർട്ടികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു
Published : March 18, 2026 at 4:34 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: "വളരുംതോറും പിളരുകയും പിളരുംതോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന കേരളകോൺഗ്രസ് (എം) മുൻ ചെയർമാൻ കെ എം മാണിയുടെ വിഖ്യാത വചനം അന്വർഥമാക്കിയ ചരിത്രമാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റേത്. 1964-ൽ രൂപീകൃതമായ ശേഷം അനേകം തവണ പിളർന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നണികളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് വിവിധ കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. ആസന്നമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഒരു മത്സരമല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാകും ഇനി എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ഭാവിയെന്ന് സാരം.
എൽഡിഎഫിൽ നാല് ഘടകങ്ങൾ
ഭരണപക്ഷമുന്നണിയായ എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിലവിൽ കേരളകോൺ്രഗസിൻ്റെ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളകോൺഗ്രസ് എം, ജനാധിപത്യ കേരളകോൺഗ്രസ്, കേരളകോൺഗ്രസ് ബി, കേരളകോൺഗ്രസ് സ്കറിയ തോമസ് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് കക്ഷികൾക്കും എംഎൽഎമാരുണ്ട്. കേരളകോൺഗ്രസ് എമ്മിന് അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും ഒരു രാജ്യസഭാംഗവുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത്തവണ 12 സീറ്റുകളിലാണ് പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നത്. പാലായിൽ നിന്നും രാജ്യസഭാംഗവും പാർട്ടി ചെയർമാനുമായ ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കുന്നതിന് പുറമേ നിലവിലെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെല്ലാം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനാധിപത്യ കേരളകോൺഗ്രസ്, കേരളകോൺഗ്രസ് ബി എന്നീ കക്ഷികളുടെ എംഎൽഎമാർ ഇത്തവണ ആരോപണ ചുഴിയിലാണ്. കേരളകോൺഗ്രസ് ബിയുടെ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ കുരുക്കിയത് ഭാര്യയുടെ ആരോപണമാണ്. വാളകത്തുള്ള വീട്ടിലെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഗണേശിനെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുവെന്നായിരുന്നു ഭാര്യ തുറന്നടിച്ചത്. പിന്നീട് അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ നിന്നും പിന്നാക്കം പോകുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള പത്തനാപുരം യൂണിയൻ എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വം പിരിച്ചുവിട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജനാധിപത്യ കേരളകോൺ്രഗസിൻ്റെ ഏക എംഎൽഎയായ ആൻ്റണി രാജു തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ കുടുങ്ങിയതും പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമായി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. ഇത്തവണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് അയോഗ്യത മാറിക്കിട്ടാനായി ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി ആവശ്യം തള്ളിയതോടെ അദ്ദേഹവും വെട്ടിലായി.
തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി
1990 ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശി ആൻഡ്രൂ സാൽവത്തോറിനെ 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷുമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയത്. വലിയതുറ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ആൻഡ്രൂ സാൽവത്തോറിനെ ജില്ലാക്കോടതി 10 വർഷം തടവിനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു. 1992-ൽ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇയാളെ വെറുതേവിട്ടു. 1992-ൽ ഇന്ത്യ വിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയ ഇയാൾ അവിടെ കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിലായി. അവിടെ സഹതടവുകാരനോട് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആൻ്റണി രാജുവിന് കുരുക്കായത്. ജില്ലാക്കോടതിയിൽ തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അടിവസ്ത്രത്തിൽ, പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആൻ്റണി രാജുവും കോടതി ക്ലാർക്കായ ജോസും ചേർന്ന് തിരിമറി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. സഹതടവുകാരൻ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും അവർ ഇൻ്റർപോൾ വഴി കേരളപൊലീസിന് വിവരം കൈമാറുകയുമായിരുന്നു.
സീറ്റില്ലാതെ സ്കറിയ തോമസ്
എൽഡിഎഫിൽ സീറ്റ് നൽകാത്ത ഏക വിഭാഗം കേരളകോൺഗ്രസ് സ്കറിയ തോമസാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലടക്കം അവർക്ക് സീറ്റ് മുന്നണി നേതൃത്വം നൽകിയില്ല. മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കേരളകോൺഗ്രസ് വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സിപിഎം നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം അത് തള്ളുകയായിരുന്നു. അതോടെ അവർക്ക് സീറ്റില്ലാതെയായി. നിലവിൽ ബിനോയ് ജോസഫാണ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ളത്. പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും രണ്ട് തവണ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ലോക്സഭാംഗവുമായിരുന്ന സ്കറിയ തോമസ് 2021ൽ മരിച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടിക്ക് ശക്തിക്ഷയം സംഭവിച്ചത്.
യുഡിഎഫിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫിനൊപ്പം കേരളകോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുന്നണിയിലെ വലിയ കക്ഷിയായ കേരളകോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞതവണ രണ്ട് എംഎൽഎമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ കൂടിയായ പി ജെ ജോസഫ് പ്രായാധിക്യം മൂലം ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്ത് നിന്നും പിന്മാറുകയാണ്. ഇതോടെ കേരളകോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച സമയത്തെ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 ഇടത്ത് മത്സരിച്ച പാർട്ടി നിലവിൽ എട്ട് സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 1993 ഡിസംബറിൽ രൂപീകരിച്ച കേരളകോൺഗ്രസ് ജേക്കബിന് നിലവിൽ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. 2011 വരെ മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച പാർട്ടിയാണ് നിലവിൽ പിറവത്തേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ ആകെയുള്ള എംഎൽഎയായി സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ടിഎം ജേക്കബിൻ്റെ മകൻ അനൂപ് ജേക്കബ് മാറുകയും ചെയ്തു.
എൻഡിഎയിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് കേരളകോൺഗ്രസ്
2014 മാർച്ച് 11-ന് കേരള കേൺഗ്രസ് (എം) പിളർന്ന് നോബിൾ മാത്യു, കുരുവിള മാത്യു തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നാണ് നാഷണലിസ്റ്റ് കേരളകോൺഗ്രസിന് രൂപം കൊടുത്തത്. ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൽ (എൻഡിഎ) അംഗമായ പാർട്ടിക്ക് 2014ൽ ലഭിച്ച ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ നോബിൾ മാത്യു സ്ഥാനാർഥിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് മൂന്നായി പിളർന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിഭാഗം ബിജെപിയിലും മറ്റൊരു വിഭാഗം ലോക്ജനശക്തി പാർട്ടിയിലും ലയിച്ചു. നിലവിൽ എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ കുരുവിള മാത്യൂസാണ്. മുമ്പ് ബിജെപിയിൽ ലയിച്ച നോബിൾ മാത്യുവിനെ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.
കേരളകോൺഗ്രസുകളുടെ തകർച്ചയും ഭാവിയും
1964ൽ രൂപീകരിച്ച കേരളകോൺ്രഗസിന് ആദ്യ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 26 സീറ്റ് ലഭിച്ചെങ്കിൽ 1977 മുതൽ തുടങ്ങിയ പിളർപ്പിൽ പാർട്ടി പല ഘടകങ്ങളായി ചിതറി. പിന്നീട് ഒരു തവണ പോലും നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒറ്റപ്പാർട്ടിയായി കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല. 1978 മുതൽ കേരളത്തിൽ ഉടലെടുത്ത മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തോടെ പല താൽപര്യങ്ങളും കേരളകോൺഗ്രസിനെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ഭരണത്തിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റാൻ ഇരു മുന്നണികളുമായി മാറിയും തിരിഞ്ഞും നേതാക്കൾ കൊടുത്തപ്പോൾ പാർട്ടിയും രാഷ്ട്രീയ നയവും നിലപാടുകളും ഇല്ലാതായി. ഓരോ നേതാവും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പാർട്ടി കുടുംബസ്വത്തായി മാറി. ഇതോടെ കേരളകോൺഗ്രസുകൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ തകർന്നു.
നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ പാർട്ടികൾ സംസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ വികസനോന്മുഖമായ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് നിറച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന പാർട്ടിയായ കേരളകോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും കൈമോശം വന്നു. തൊട്ട് അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയും ആന്ധ്രയിൽ ചന്ദ്ര ബാബു നായിഡുവിൻ്റെ തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിയും തെലുങ്കാനയിൽ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മണ്ണിന്റെൻ്റെ മക്കൾ വാദവുമായി ഉദയം കൊണ്ട ശിവസേനയും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കോൺഗ്രസ് എന്നറിയപ്പെട്ട കേരളകോൺഗ്രസിന് ഒരു തവണ പോലും മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാനായില്ല.
നിലവിലെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി വീണ്ടും ചുരുക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്ന കേരളകോൺഗ്രസുകളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികം രാഷ്ട്രീയ ആയുസുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നതെന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻവൈസ്ചാൻസിലറും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ബി ഗോപകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിന്നുപോകുന്ന കക്ഷികളായി കേരളകോൺഗ്രസ് മാറി. പാർട്ടി രൂപീകരണ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിലില്ല. കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പാർട്ടിയുടെ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി ലയിച്ച് ഒന്നാകാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന് ഏറെക്കാലം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ തുടരാനും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.