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അർജൻ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ വലിച്ചു കീറി; നിരാശയിൽ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർ

പോത്തുകൽ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപിച്ച അർജൻ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകളാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്.

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അർജൻ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ വലിച്ചു കീറി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 7:57 PM IST

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മലപ്പുറം: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ ഇഷ്‌ട ടീമുകളുടെ കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സുകൾ നാടെങ്ങും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ വലിച്ചുകീറി നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ്.

പോത്തുകൽ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപിച്ച അർജൻ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകളാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്. മെയ് 22ന് സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്‌സുകളാണ് മെയ് 31 ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി നശിപ്പിച്ചത്. ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ പോത്തുകൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അർജൻ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ വലിച്ചു കീറി (ETV Bharat)

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വയോധികനായ ഒരാളാണ് ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡ് നശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ക്ലബ് അഗംങ്ങളുടെ ആരോപണം. ഒരു ഫ്‌ളക്‌സ് കൂടി സ്ഥാപിക്കുകയാമെങ്കിൽ അത് കൂടി നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട എന്നാണ് ആരാധകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. അർജൻ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും ആരാധകർ പിരിവെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്‌സ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ കടുത്ത വിഷമത്തിലാണ് ആരാധകർ. ലോകകപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഫുട്‌ബോൾ ടീമുകളുടെ ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡുകൾ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.

നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച്, അവ കൊണ്ട് 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' എടുക്കുന്ന കൂറ്റൻ ബൂട്ടണിഞ്ഞ കാലും ഫുട്ബോളും മലപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നഗരസഭ ഒരുക്കിയ ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വെറുമൊരു കൗതുകക്കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വിപത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാണ്.

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TAGGED:

POTHUKAL FRIENDS CLUB FLEX BOARDS
FIFA WORLD CUP 2026
FOOTBALL MALAPPURAM
FOOTBALL
POTHUKAL FRIENDS CLUB FLEX BOARDS

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