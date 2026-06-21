വിപണിയിൽ 'വിലക്കയറ്റം' ഇല്ല, പക്ഷേ കർഷകൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തീ; ഞാലിപ്പൂവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുപഴങ്ങളുടെ വില പകുതിയായി ഇടിഞ്ഞു
പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. ഹോർട്ടികോർപ്പ് , വി.എഫ്.പി.സി.കെ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ നേരിട്ട് വിപണിയിൽ ഇടപെട്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് ന്യായവിലയ്ക്ക് പഴങ്ങൾ സംഭരിക്കണം
Published : June 21, 2026 at 2:04 PM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖലയെയും നാടൻ പഴവിപണിയെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ചെറുപഴങ്ങളുടെ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. മലയാളികളുടെ സദ്യവട്ടങ്ങളിലും നിത്യോപയോഗത്തിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഇനമായ ഞാലിപ്പൂവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുപഴങ്ങളുടെ വില വിപണിയിൽ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത് കർഷകർക്ക് വൻ പ്രഹരമാവുകയാണ്.
നിലവിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഞാലിപ്പൂവൻ പഴത്തിന് 50 രൂപ മാത്രമാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സീസണിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്.
പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണങ്ങൾ
വിപണിയിൽ ചെറുപഴങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി വർധിച്ചതും അതേസമയം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ ഉണ്ടായ കുറവുമാണ് നിലവിലെ വിലത്തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികളും കർഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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അനുകൂല കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ഇത്തവണ വൻതോതിൽ ചെറുപഴങ്ങൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വിപണിയിൽ പഴങ്ങളുടെ ലഭ്യത വൻതോതിൽ ഉയർന്നതോടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് വിൽപ്പന നടക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ പലപ്പോഴും പഴങ്ങൾ വിറ്റുപോകാതെ കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
വ്യാപാരികളുടെ സങ്കടം
"വളം വാങ്ങാനും വാഴ വെക്കാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകാനും വലിയ തുകയാണ് ചെലവായത്. കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ വണ്ടിക്കൂലി പോലും ഒത്തുപോകില്ല. സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ കൃഷിയിറക്കാൻ കർഷകർക്ക് കഴിയില്ലെന്നും വ്യാപാരിയായ സാബു പറഞ്ഞു.
ചെലവ് പോലും കിട്ടാതെ കർഷകർ
വിലയിടിവ് മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ചെറുതും വലുതുമായ കർഷകർ നേരിടുന്നത്. വളം, കീടനാശിനികൾ, തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി, ഗതാഗതച്ചെലവ് എന്നിവ കുത്തനെ ഉയർന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ഉൽപാദനച്ചെലവ് പോലും കർഷകന് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നില്ല.
പാട്ടത്തിന് ഭൂമിയെടുത്ത് വാഴക്കൃഷി നടത്തിയ പല കർഷകരും ഇതോടെ കടുത്ത കടക്കെണിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വാഴ നടുന്നതു മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള നീണ്ട മാസങ്ങളിലെ അധ്വാനത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തത് കർഷകരെ ഈ രംഗത്തുനിന്ന് അകറ്റാൻ കാരണമായേക്കും.
സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനിവാര്യം
പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. ഹോർട്ടികോർപ്പ് , വി.എഫ്.പി.സി.കെ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ നേരിട്ട് വിപണിയിൽ ഇടപെട്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് ന്യായവിലയ്ക്ക് പഴങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം.
ചെറുപഴങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ തറവില നിശ്ചയിക്കണമെന്നും പൊതുവിതരണ ശൃംഖല വഴി ഇവയുടെ വിപണനം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃഷി തുടരണമെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക പാക്കേജോ സബ്സിഡിയോ നൽകി സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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