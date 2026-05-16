മുഖ്യമന്ത്രി സതീശനെങ്കിലും "ഭരണം" ചെന്നിത്തലയുടെ കൈകളില്, ആഭ്യന്തരം "പവര്ഫുള്"
നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെയും കടുത്ത അനുനയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് 'തീപ്പൊരി' വകുപ്പുകളുമായി ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്
Published : May 16, 2026 at 7:48 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ദിവസങ്ങളോളം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, പുതിയ യു.ഡി.എഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ആഭ്യന്തര-വിജിലൻസ് വകുപ്പുകൾ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയിലേക്ക് എത്തിനില്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെയും നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെയും കടുത്ത അനുനയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് 'തീപ്പൊരി' വകുപ്പുകളുമായി ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്. നേരത്തെ, മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടികയില് ചെന്നിത്തല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിഡിയെ ആയിരുന്നു അവസാനം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സീനിയോറിറ്റിയുള്ള ചെന്നിത്തലയെ പോലെയുള്ളവര് മന്ത്രിസഭയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിനൊടുവിലാണ് ആഭ്യന്തരം കൈകളിലെത്തുന്നത്. ഇതാദ്യമായല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 2014-16 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം പൊലീസിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിലും സൈബർ സുരക്ഷയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. വിവാദങ്ങളിൽ ചാടാതെ പൊലീസിനെ നയിച്ച ആ പഴയ ട്രാക്ക് റെക്കോഡ് തന്നെയാണ് സതീശൻ സർക്കാരിൽ ഈ നിർണായക പദവി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി.ഡി. സതീശനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ ഉടലെടുത്ത കടുത്ത അസംതൃപ്തിക്ക് ഈ ആഭ്യന്തര, വിജിലൻസ് വകുപ്പുകളുടെ പദവിയോടെ വിരാമമാവുകയാണ്. ആഭ്യന്തരത്തിനൊപ്പം വിജിലൻസ് കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രണ്ടാമത്തെ നേതാവായി ചെന്നിത്തല മാറും. മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതല പൂർണ്ണമായും ചെന്നിത്തലയുടെ കൈകളിലായിരിക്കും.
മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് താൻ മാത്രമായി വരില്ലെന്നും, തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏതാനും എം.എൽ.എമാർക്ക് കൂടി അർഹമായ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണമെന്നുമുള്ള കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു ചെന്നിത്തല. കെ.സി. വേണുഗോപാലും സതീശനും ചെന്നിത്തലയുടെ വഴുതക്കാട്ടെ വസതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ചെന്നിത്തലയുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
പവര്ഫുള് ആഭ്യന്തരം
ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പവർ സെൻ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് "ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്". മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള 'നമ്പർ 2' പദവിയായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിസ്ഥാനം മാറുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു നാടിൻ്റെ സമാധാനവും, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയും, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ഭാവി പോലും നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അദൃശ്യമായ താക്കോൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പിലാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പൊലീസ് സേനയുടെ പരമാധികാരം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനാണ്. ക്രമസമാധാന പാലനം, വി.ഐ.പി സുരക്ഷ, കുറ്റാന്വേഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എവിടെ നിയമിക്കണം, ആർക്കെതിരെ എപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കസേരയാണിത്. പോലീസിന്റെ ലാത്തിക്കും തോക്കിനും പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ ഊർജ്ജം ഈ വകുപ്പാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും മാത്രം നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഈ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണും കാതുമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ അതിരഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ദിവസേന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മേശപ്പുറത്താണെത്തുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന് നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മ ചെറുതല്ല.
'വിജിലൻസ്'അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗമായ വിജിലൻസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഇരട്ടിയാകുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയോ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ കുടുക്കാനും, റെയ്ഡുകൾ നടത്താനും, അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടാനുമുള്ള അധികാരം ഈ വകുപ്പിനുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ അണിയറകളിൽ ശത്രുക്കളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ പലപ്പോഴും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഈ പവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സെൻട്രൽ ജയിലുകളും തടവുകാരുടെ നിയന്ത്രണവും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ, ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്ന ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സും ഈ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു സർക്കാർ ജനപ്രിയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പൊതുജനം വിലയിരുത്തുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നോക്കിയാണ്. നാട്ടിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ പൊലീസ് എത്ര വേഗത്തിൽ ഇടപെടുന്നു, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ മാർക്ക്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാനും നാടിനെ നിശ്ചലമാക്കാനും ചലിപ്പിക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഒരു 'സൂപ്പർ പവർ' തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്!
ചെന്നിത്തലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന്, ദേശീയ-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുൻനിര നായകനായി മാറിയ നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കെ.എസ്.യുവിൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നീ നിർണായക പദവികൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തലുകളും കഠിനാധ്വാനവും നിറഞ്ഞതാണ്.
തുടക്കം കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെന്നിത്തലയിൽ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തല തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്കൂൾ-കാമ്പസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി മാറിയ അദ്ദേഹം, കേരളത്തിലെ അണികൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു യുവനിരയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചു. തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായും പിന്നീട് ദേശീയ അധ്യക്ഷനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഡൽഹിയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
റെക്കോർഡുകളുടെ നായകൻ
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വലിയ പദവികൾ തേടിയെത്തിയ ചരിത്രമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടേത്.
- ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി: 1986-ൽ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വയസ്സിൽ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി എന്ന റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
- പാർലമെൻ്റിലെ യുവസാന്നിധ്യം: ഹരിപ്പാട്, കോട്ടയം, മാവേലിക്കര മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാല് തവണ ലോക്സഭാംഗമായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
സംഘടനയെ നയിച്ച കരുത്തൻ (KPCC പ്രസിഡൻ്റ്)
കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ 2005-ലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. നീണ്ട ഒൻപത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു. പാർട്ടിയിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ഘടകകക്ഷികളുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തവും സമവായപരവുമായ ശൈലിക്ക് സാധിച്ചു. 2011-ൽ യു.ഡി.എഫിനെ വീണ്ടും ഭരണത്തിലേറ്റുന്നതിൽ ഈ സംഘടനാ മികവ് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ജനകീയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും
2014-ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹം പൊലീസിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും ജനസൗഹൃദ ഭരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകി. പിന്നീട് 2016 മുതൽ 2021 വരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയിലെ മികച്ച പാർലമെൻ്റേറിയനെ കേരളത്തിന് കാണിച്ചുതന്നത്. പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം കാലാവധിയിൽ സ്പ്രിൻക്ലർ വിവാദം, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാർ, ലൈഫ് മിഷൻ ക്രമക്കേടുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി വൻ അഴിമതികൾ വസ്തുതകളുടെയും രേഖകളുടെയും പിൻബലത്തോടെ അദ്ദേഹം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഒരു 'ഷാഡോ മുഖ്യമന്ത്രി'യെപ്പോലെ സർക്കാരിനെ നിരന്തരം പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പോഴത്തെ പദവിയും പ്രസക്തിയും
നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എ.ഐ.സി.സി ചുമതലയുമുള്ള അദ്ദേഹം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിർണായക സാന്നിധ്യമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യേ നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനുള്ള ചെന്നിത്തലയുടെ അസാധാരണമായ കഴിവും ഭരണപരിചയവുമാണ് ഇപ്പോഴും കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സമവായ നേതാവായി അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്.
