''മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, മുന്‍പേയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്''; ജീവനെടുക്കും വെടിക്കെട്ടുകളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നതിങ്ങനെ...

കൊല്ലം പുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിന് പിന്നാലെ നിയമങ്ങള്‍ കൂടുതൽ കർശനമായെങ്കിലും ഇന്നും അപകടങ്ങള്‍ ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 22, 2026 at 5:21 PM IST

''മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, മരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പേയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്''... ഇന്ന് കലക്‌ടറേറ്റിൽ വിളിച്ച് ചേർത്ത മന്ത്രിമാരുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ഒരു യുവതിയുടെ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഇത്. വെടിക്കട്ടില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ദുരന്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് പാഠം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്ന വിമര്‍ശനം മുൻപും നമ്മള്‍ കേട്ടതാണ്. കൊല്ലം പുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഉഗ്ര ശബ്‌ദത്തോടെയുള്ള രാത്രി വെടിക്കെട്ട് ഹൈക്കോടതി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിധി വന്ന് എട്ട് വർഷമായിട്ടും ഇത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതില്‍ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് വേണം കരുതാന്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂരിലുണ്ടായ അപകടവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുതന്നെ. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടന്ന് വരികയാണ്. ഇതുവരെ 14 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായിട്ടുള്ളത്. അഞ്ച് താത്ക്കാലിക പുരകളിലായാണ് പടക്ക നിർമാണം നടന്നത്. അഞ്ചിടത്തും തീ പടർന്നു. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്‌ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്കിപ്പുറവും കേട്ടതായാണ് വിവരം.

2024 ഒക്ടോബർ 24നാണ് നീലേശ്വരം അഞ്ഞൂറ്റമ്പലം വീരർകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ ആറ് പേർ മരിച്ചത്. ചാമുണ്ഡി തെയ്യത്തിന്‍റെ വെള്ളാട്ടം പുറപ്പാട് സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ തീപ്പൊരി പടക്കം സൂക്ഷിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വീണാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. നീലേശ്വരം ദുരന്തം വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മായും മുമ്പാണ് അഴിക്കോട് മറ്റൊരു ദുരന്തവും ഉണ്ടായത്. ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടപകടവും ഇടം പിടിക്കുകയാണ്.

നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും

2008ലെ സ്‌ഫോടക വസ്‌തു നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി (Explosives- amendment- Rules 2024) കേന്ദ്ര വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഗസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരുന്നു. വെടിക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് 200 മീറ്റർ അകലെ മാത്രമേ വെടിക്കെട്ട് നടത്താവൂ എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ.

വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 100 മീറ്റർ അകലെ ആളുകൾ നിൽക്കണം, ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന ഇടം ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി തിരിക്കണം, വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള അമിട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 50 സെന്‍റിമീറ്റർ വേണം തുടങ്ങി വെടിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35 വ്യവസ്ഥകൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.

ജീവനെടുക്കും വെടിക്കെട്ടുകള്‍: കേരളത്തില്‍ നടന്ന വെടിക്കെട്ട് അപകടങ്ങളില്‍ ഇതേവരെ 400ലധികം പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്. തൃശൂർ അപകടത്തിൻ്റെ കണക്കിന് പുറമെയാണിത്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണങ്ങളുണ്ടായത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. 2016ല്‍ കൊല്ലം പരവൂർ പുറ്റിങ്ങലിൽ ഉണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടമാണ് ഈ കണക്കിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി കൂട്ടിയത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ അന്ന് 114 പേരാണ് മരിച്ചത്. കേരളത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വെടിക്കെട്ട് അപകടമാണ് ഇത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചതും 2016ല്‍ ആണ്.

ജനം ഭീതിയോടെ ഓര്‍ക്കുന്ന ആ നാളുകള്‍:

2024 ഒക്ടോബർ 24 നീലേശ്വരം വീർക്കാവില്‍ നടന്ന വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ 150 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 2016ല്‍ കൊല്ലം പരവൂർ പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ 114 പേരാണ് മരിച്ചത്. കേരളത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വെടിക്കെട്ട് അപകടമാണ് ഇത്.

2016ല്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മരട് കൊട്ടാരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം താലപ്പൊലിക്ക് വെടിക്കെട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന തെക്കേ ചേരുവാരം വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. 2008ലും ഇതേ അമ്പലത്തില്‍ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. 2008 ഫെബ്രുവരി 18ന് കൊട്ടാരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം താലപ്പൊലി വെടിക്കെട്ടിനിടെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് പടക്കം വീണു പൊട്ടി മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

2013ല്‍ പാലക്കാട് പന്നിയംകുറുശ്ശി കുളങ്കുന്നത്ത് പടക്കനിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത്. 2011ല്‍ ഷൊർണൂരിനടുത്ത് ത്രാങ്ങാലിയിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് 13 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായി. 2006ല്‍ തൃശൂർ പൂരത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഏഴ് പേര്‍ മരിച്ചു.

1999ല്‍ പാലക്കാട് ആളൂരിൽ ചാമുണ്ടിക്കാവ് താലപ്പൊലി ഉത്സവത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ എട്ട് പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്. 1998ല്‍ പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് വെടിക്കോപ്പ് നിർമാണ ശാലയിൽ പൊട്ടിത്തറിയുണ്ടായി 13 പേര്‍ മരിച്ചു. 1997ല്‍ തൃശൂർ ചിയ്യാരം പടക്കനിർമാണ ശാലയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത്.

1990ല്‍ കൊല്ലം മലനടയിൽ പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ഷെഡ്ഡിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 26 പേര്‍ മരിച്ചു. 1989-തൃശൂർ കണ്ടശ്ശംകടവ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 12 പേര്‍ മരിച്ചു. 1984ലും ഇവിടെ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് 20 പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്.

1988ല്‍ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് സ്ത്രീ ജോലിക്കാർ മരിച്ചു. ആകെ പത്ത് പേരാണ് അന്ന് മരിച്ചത്. 1987ല്‍ ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ മരട് കൊട്ടാരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം താലപ്പൊലി വെടിക്കെട്ടിന് വെടിക്കെട്ടൊരുക്കുന്ന വടക്കേ ചേരുവാരം വെടിക്കെട്ട് പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചു. 1987ല്‍ തൃശൂർ വേലൂരിൽ വെള്ളാട്ടഞ്ചൂർ കൂട്ടന്മൂലി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 20 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായി.

1978ല്‍ തൃശൂർ പൂരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കുഴിയമിട്ട് ലക്ഷ്യം തെറ്റി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പതിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ എട്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. 1952 ജനുവരി 14ന് പകൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ശബരിമലയിലുണ്ടായ കരിമരുന്ന് സ്ഫോടനത്തില്‍ 68 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇവ കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ മറ്റ് 54 വെടിക്കെട്ട് അപകടങ്ങളിലായി 160ല്‍ അധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

