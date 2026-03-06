കാളയിൽ നിന്ന് കൈപ്പത്തിയിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാറ്റം; രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ചരിത്രം
ബാലറ്റ് പെട്ടികളിലെ നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി വോട്ടർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കിയ ചിഹ്നങ്ങളും അവയ്ക്കു പിന്നിലെ ചരിത്രവും
Published : March 6, 2026 at 4:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും ചുമരെഴുത്തും പ്രചരണവും സജീവമാണ്. പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങളായ അരിവാൾ ചുറ്റികയും കൈപ്പത്തിയും താമരയുമൊക്കെ ചുമരുകളിൽ നിറയുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിലെ ചരിത്രം അറിയുന്നതും രസകരമാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കും ഓരോ നിറത്തിലുള്ള ബാലറ്റ് പെട്ടികളായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാനാണ് വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ ചിഹ്നം 'നുകം വച്ച കാള' ആയിരുന്നു. എണ്ണ വിളക്കിൽ നിന്നാണ് ബിജെപി താമരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 75 വർഷമായി ഒരേ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ. സ്ഥാനാർഥികളും നേതാക്കളും മാറിവന്നാലും മാറ്റമില്ലാത്തത് അംഗീകൃത ചിഹ്നത്തിന് മാത്രം.
കളർ പെട്ടികളിൽ നിന്ന് ചിഹ്നത്തിലേക്ക്...
1937ലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന ആശയം രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്നത്. 1935ൽ നിലവിൽ വന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം, അവിഭജിത ഇന്ത്യയിലെ 11 പ്രൊവിൻസുകളിലേക്കായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. കരം അടച്ച് ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, കോൺഗ്രസിന് മഞ്ഞപ്പെട്ടി, ജിന്നയുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന് പച്ചപ്പെട്ടി എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിക്കും ഓരോ നിറത്തിലുള്ള ബാലറ്റുപെട്ടികൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. പെട്ടികളിൽ ഓരോന്നിലും വീഴുന്ന വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി വിജയികളെ നിശ്ചയിച്ചു. ആദ്യത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസാണ് വിജയിച്ചത്. അതാത് പ്രവിശ്യകളിൽ അവർ ഭരണത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു.
പിന്നീട്, രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുന്നത് 1951 ലാണ്. അപ്പോഴേക്കും സുകുമാർ സെന്നിൻ്റെ കാർമികത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. വോട്ടിങ്ങ് ബാലറ്റിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ബാലറ്റുപേപ്പറിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേരുമാത്രം വച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും സ്ഥാനാർഥികളെ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 'ചിഹ്നം' എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച 53 പാർട്ടികൾക്കും 533 സ്വതന്ത്രർക്കും ചിഹ്നങ്ങൾ വീതിച്ചു നൽകി. ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാനാർഥികൾ വോട്ട് തേടി. ബാലറ്റ് പേപ്പർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പെട്ടിയിലും ചിഹ്നം പതിപ്പിച്ചു. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. മാർക്ക് ചെയ്യാതെ ചിഹ്നം പതിപ്പിച്ച പെട്ടിയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഇട്ടാലും വോട്ടായി പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു.
കാളയിൽ നിന്ന് കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ്
കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി മത്സരിച്ചത് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലായിരുന്നില്ല. 'നുകം വച്ച കാള' ആയിരുന്നു ചിഹ്നം. അവർ കമ്മീഷന് പരിഗണനക്കായി സമർപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിഹ്നം 'ചർക്ക നടുക്കുള്ള പതാക' ആയിരുന്നു. നുകം വച്ച കാളയിൽ മത്സരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാതിവോട്ടുകളും നേടി. നെഹ്റുവിൻ്റെയും ശാസ്ത്രിയുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും കുറേക്കാലം കൂടി ഇതേ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയി. 1969 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദിര കോൺഗ്രസിനെ പിളർത്തി കോൺഗ്രസ് (ആർ) ഉണ്ടാക്കി. പഴയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് (ഒ) എന്നറിയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, ഈ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ദിരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ നാലു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിയെ ജയിപ്പിച്ച, 'നുകം വച്ച കാള' ചിഹ്നത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പുതിയൊരു ചിഹ്നം ഏറെ ആലോചനകൾക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ദിര തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 'പശുവും കിടാവും' ആയിരുന്നു അത്. എതിരാളികൾ മകൻ സഞ്ജയിനെയും ചേർത്ത് 'അമ്മയും മോനും' എന്നുവിളിച്ച് ആ ചിഹ്നത്തെ കളിയാക്കി.
1978ൽ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പശുവും കിടാവും ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചു. പി വി നരസിംഹറാവുവും ഭൂട്ടാ സിങ്ങും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. കമ്മീഷൻ മൂന്നു ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. 'ഹാഥ്, ഹാഥി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ' അതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ. ആലോചിക്കാൻ ഒരു രാത്രി സമയവും കൊടുത്തു. ആന്ധ്രയിലെ രാജരത്നം എന്ന കോൺഗ്രസുകാരൻ്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ദിര തങ്ങിയിരുന്നത്. രാജരത്നമാണ് കൈപ്പത്തി മതിയെന്ന് ഇന്ദിരയെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. 1952ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാനമായ ഒരു കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ തന്നെ പാർട്ടി ശിഥിലമായി. തുടർന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാതെ വന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടോളം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു.
ജനസംഘത്തിൻ്റെ വിളക്കിൽ നിന്ന് താമരയിലെത്തിയ ബിജെപി
ബിജെപിയുടെ ആദ്യരൂപമായ ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന് (ബിജെഎസ്) 1951ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായി വിളക്കാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ജനതാ പാർട്ടി പിളർപ്പുകളുടെ പരമ്പരയാണ് നേരിട്ടത്. 1980ൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. 1951ൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി രൂപം നൽകിയ 'അഖില ഭാരതീയ ജനസംഘം' എന്ന പാർട്ടിയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പൂർവസൂരികൾ. 'എണ്ണവിളക്ക്' ആയിരുന്നു അന്ന് അവരുടെ ചിഹ്നം. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ജനസംഘം മറ്റു പല പാർട്ടികളുമായി ലയിച്ച് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ചിഹ്നം 'കലപ്പയേന്തിയ കർഷകൻ' ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനത 1977ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസസിനെ നിലം തൊടീച്ചില്ല.
മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി. പോര് കാരണം ആ സർക്കാരിന് അൽപായുസ്സായിരുന്നു. 1980ൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ജനതാ പാർട്ടി പുനർജനിച്ചു. മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന നിബന്ധന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സംഹിതകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, കുങ്കുമ നിറത്തിലുള്ള താമരയെന്ന നിലയിൽ ചിഹ്നമായി ബിജെപിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ജനസംഘത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്ന വിളക്ക്, പഴയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മരം, കോൺഗ്രസ് ഒ യുടെ സ്ത്രീയും ചർക്കയും, ജനതാ പാർട്ടി- എസിൻ്റെ വയൽ ഉഴുന്ന കർഷകൻ എന്നീ നാല് ചിഹ്നങ്ങളും ജനതാ പിളർപ്പിൻ്റെ ഫലമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്ന് മരവിപ്പിച്ചു.
റഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ അരിവാൾ വിടാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിപ്ലവ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന അരിവാളും ചുറ്റികയും വിടാൻ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 1952ലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐ തങ്ങൾക്ക് അരിവാൾ ചുറ്റിക തന്നെ ചിഹ്നമായി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയുടെ കൊടി തന്നെ ചിഹ്നമായി അനുവദിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ സിപിഐ ചുറ്റികയ്ക്കു പകരം നെൽക്കതിർ വച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. പിന്നീട് 1964ലെ പ്രസിദ്ധമായ കൽക്കട്ടാ കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം പിളർന്നുമാറി. ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷയം വരുന്നത് 1967ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ അരിവാൾ ചുറ്റികയുടെ മുകളിൽ ഒരു നക്ഷത്രം കൂടി ചേർത്ത് അപേക്ഷിച്ച സിപിഎമ്മിന് ആ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു കിട്ടി. അന്നുമുതൽ ഈ രണ്ടു ചിഹ്നങ്ങളിലാണ് സിപിഐയും സിപിഎമ്മും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടുന്നത്.
ചിഹ്നങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അസ്ഥിത്വത്തെ നിർവചിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. എത്ര ചെറിയതോ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞതോ ആയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും അവയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നത്തിനുള്ള പ്രധാന്യം ഏറെ വലുതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു പാർട്ടി പിളരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നത്തിനായി നടക്കുന്ന പിടിവലി. അതോടൊപ്പം പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുകയെന്നത് അഭിമാനമായി കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് എല്ലാവരും. മാറിവരുന്ന നേതാക്കളെ ജനം ചിലപ്പോൾ മറക്കുമെങ്കിലും ചിഹ്നങ്ങൾ മറക്കുന്നില്ല. ഭരണത്തിലുള്ളപ്പോൾ സ്വന്തം ചിഹ്നത്തെ നാട്ടിലെങ്ങും പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നമായ ആനയുടെ അനേകായിരം ഭീമൻ പ്രതിമകൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ പടുത്തുയർത്തി. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വരുമ്പോഴേക്കും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിമകൾ തുണിയിട്ടു മൂടുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ.