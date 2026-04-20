2024 ലെ വേനല് ആവര്ത്തിക്കുമോ?; വരൾച്ചാ ഭീഷണിയില് മലയോര ജനത, കര്ഷകര് ദുരിതത്തില്
വേനൽ രൂക്ഷമായതോടെ വരൾച്ചാ ഭീഷണിയില് മലയോരം. 2024 ന് സമാനമായി പല മേഖലകളിലും വേനൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് വരൾച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് വിദഗ്ദർ. വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വലഞ്ഞ് കര്ഷകര്.
Published : April 20, 2026 at 3:22 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയുടെ മലയോര മേഖലകൾ കടുത്ത വേനലിൻ്റെ പിടിയിലായതോടെ വരൾച്ചയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശക്തമാകുന്നു. വേനൽ മഴയുടെ കുറവും ഉയർന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചികയും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്. ജലസ്രോതസുകൾ വറ്റി വരണ്ട് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പുകൾ അപകടകരമായി താഴുമ്പോൾ, വൈദ്യുതോത്പാദനത്തിലും കാർഷിക മേഖലയിലും ചോദ്യചിഹ്നങ്ങള് ഉയര്ത്തുകയാണ്. 2024 ലെ അനുഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമോയെന്ന ഭയത്തിലാണ് മലയോര ജനത .
മൂന്നാറിലുൾപ്പെടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് സൂചിക (യുവി ഇൻഡെക്സ്) ഉയർന്ന നിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പുറത്തു വിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ കഴിഞ്ഞ 18 വരെ ജില്ലയിൽ 58% വേനൽ മഴയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധാരണയായി 83.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ഇക്കാലയളവിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 35.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. ജില്ലയിൽ പല ഭാഗത്തും ലഭിച്ച വേനൽ മഴയിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില മേഖലകളിൽ 35.1 മില്ലി മീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് മഴ ലഭിച്ചത്. ഏലം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും മഴ കുറഞ്ഞത് ഏല്ക്ക ഉൽപാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വേനൽ ശക്തമായതോടെ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നു തുടങ്ങി. ഇടുക്കി ഡാമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ 8 അടിയിലധികം ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നത് വൈദ്യുതോൽപാദനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ഡാമിലേക്കുള്ള പ്രധാന നീരൊഴുക്കുകൾ പലതും വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2403 അടി പരമാവധി സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഇടുക്കി ജാമിൽ 2338 അടിയാണ് (35.98%)കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ജലനിരപ്പ്.
വേനല് കടുത്തതോടെ ഹൈറേജിലെ പല ജലാശയങ്ങളും കടുത്ത വരള്ച്ച നേരിടുന്നുവെന്ന് ടൈറ്റസ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. വൈദ്യതി ഉല്പ്പാദനത്തെയും കൃഷിയേയും ഇത് കാര്യമായി കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ജലാശയത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇല്ലാത്തതും കര്ഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"വേനല്മഴ പല ഭാഗങ്ങളിലും പെയ്തെങ്കിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് വേനല് മഴ ലഭിച്ചില്ല. 2024 ലെ വരള്ച്ചയ്ക്ക് സമാനമായ അസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത്തവണ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പൊന്മുടിയിലെ ഡാമുകളിലും സംഭരണ ശേഷിയേക്കേള് 25 30 ശതമാനം കുറവാണ്. ജലാശയത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇല്ലാത്തതോടെ കൃഷിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആനയിറങ്കൽ ഡാം തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ ജലം പ്രദേശവാസികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആനയിറങ്കൽ ഡാം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വേനല്ക്കാലത്ത് പൊന്മുടി ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം നല്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്" ടൈറ്റസ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.
പൊന്മുടി ഡാമിൽ 687.80 മീറ്ററും (പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 704.50 മീറ്റർ), ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ 1205 മീറ്റർ (പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 1207.02 മീറ്റർ), മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ 1581.90 മീറ്റർ (പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 1599.59 മീറ്റർ), കല്ലാർകുട്ടി ഡാമിൽ 453.70 മീറ്റർ (പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 456.59 മീറ്റർ), ഇരട്ടയാർ ഡാമിൽ 746.30 മീറ്റർ (പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 754.38 മീറ്റർ), കല്ലാർ ഡാമിൽ 818.80 മീറ്റർ (പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 824.48 മീറ്റർ) എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. കെഎസ്ഇബിയുടെ അധീനതയിലുള്ള കുണ്ടള ഡാമിലും ജല വിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മലങ്കര ഡാമിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിട്ടില്ല.
