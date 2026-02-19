ETV Bharat / state

ആറ്റുകാലമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ? അനധികൃത ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകളിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം

മുതലക്കോടത്ത് കലുങ്ക് നിർമാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിലും സർക്കാരിന് വിമർശനം. 27 വയസുകാരനാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായതെന്ന് കോടതി.

MUTHALAKKOD ACCIDENT CASE BIKE ACCIDENT THODUPUZHA YOUTH DIED HIGH COURT
High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: അനധികൃത ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. ആറ്റുകാലമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം.

സ്പോൺസർമാരുടെ മുഖം വരാനാണ് ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശിച്ച ഹൈക്കോടതി അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്‌സുകൾ എത്രയും വേ​ഗം നീക്കം ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശം നൽകി. ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പേരിൽ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡ് വച്ചതിലാണ് വിമർശനം. രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമാക്കാരും ബോർഡ് വയ്‌ക്കുന്നത് മനസിലാക്കാം. ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ബോർഡെന്നും ആറ്റുകാലമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ന​ഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതോടെയാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അമിക്കസ് ക്യൂറിയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചത്.

യുവാവ് കുഴിയിൽ വീണ് സംഭവത്തിൽ വിമർശനം

മുതലക്കോടത്ത് കലുങ്ക് നിർമാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. "27 വയസുകാരനാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത്. സർക്കാരിന് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അറിവ് ഉണ്ടാകണം. സംഭവത്തിൽ പരസ്‌പരം കുറ്റപെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. അപകടം ഉണ്ടായ ശേഷം വകുപ്പുകളെ പഴിചാരിയിട്ട് കാര്യമില്ല. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും ഒരു വേദനയും തോന്നുന്നില്ലെ" എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വസ്‌തുത എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച സമയത്താണ് വിഷയം ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചത്. അതിനിടയിൽ അനധികൃത ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിമർശനമുണ്ടായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇടുക്കി തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ നിർമാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണാണ് ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ചത്. മുതലക്കോടം സ്വദേശി ജെയ്‌സ് ബെന്നി (27) ആണ് മരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 16 രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കുഴി മൂടാതെ അപകടാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കലുങ്ക് നിര്‍മാണത്തിനായി ഇവിടെ നിർമാണ പ്രവർത്തികള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ കുഴി മൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും യാതെരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞത്.

Also Read: രക്ഷകരാകേണ്ടവർക്ക് രക്ഷയില്ല; കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ

TAGGED:

MUTHALAKKOD ACCIDENT CASE
BIKE ACCIDENT THODUPUZHA YOUTH DIED
HIGH COURT
HIGH COURT KERALA
HIGH COURT CRITICIZED GOVERNMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.