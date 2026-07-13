തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത വാഹനങ്ങള്ക്ക് പണം നൽകിയില്ല; പ്രതിഷേധവുമായി ഉടമകള്
വാഹനങ്ങളുടെ വാടക, ഡീസൽ ചെലവ്, ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള ബാറ്റ, ഭക്ഷണച്ചെലവ് തുടങ്ങിയവയുടെ കുടിശിക ഇതുവരെ പൂർണമായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വാഹന ഉടമകളുടെ പരാതി.
Published : July 13, 2026 at 8:30 PM IST
വയനാട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത വാഹനങ്ങള്ക്ക് പണം നൽകിയില്ല. ഇഎംഎയും ലോണും മുടങ്ങി വാഹന ഉടമകള് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്. വാടകയ്ക്കെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ കുടിശിക അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട്ടിലെ വാഹന ഉടമകളും ജീവനക്കാരും രംഗത്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും വാടകയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാത്തത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയെന്നും ഉടമകള് ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കാർ, ട്രാവലർ, ബസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വിന്യസിച്ചത്. എന്നാൽ വാഹനങ്ങളുടെ വാടക, ഡീസൽ ചെലവ്, ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള ബാറ്റ, ഭക്ഷണച്ചെലവ് തുടങ്ങിയവയുടെ കുടിശിക ഇതുവരെ പൂർണമായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വാഹന ഉടമകളുടെ പരാതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകുമ്പോൾ ഡീസൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള മുൻകൂർ തുക പോലും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ചാണ് സർവിസ് നടത്തിയതെന്നും വാഹന ഉടമകളും ജീവനക്കാരും, വയനാട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
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''ഇഎംഐ ലോൺ തിരിച്ചടവ്, ഇൻഷുറൻസ്, നികുതി, അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കാർ, ട്രാവലർ, ബസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വിട്ട് നൽകിയത്. ഇന്നും എസ്പി ഓഫിസിൽ പോയിരുന്നു. എന്നാൽ കുടിശിക തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടിൽ പണം വന്നില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന മറുപടി. ഏറെക്കാലമായി ഇതിന് പിന്നാലെയാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ കുടിശിക തിരികെ വേണം. എത്രനാള് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം. അതിനാലാണ് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത്,'' എന്ന് വാഹന ഉടമ സിജോ പറഞ്ഞു.
കുടിശിക ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വാഹനങ്ങളുടെ ലോൺ തിരിച്ചടവ്, ഇൻഷുറൻസ്, നികുതി, അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് വാഹന ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മഴക്കാലമായതിനാൽ ടൂറിസം മേഖലയിലും തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുടിശികയും അടിയന്തരമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ വ്യക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കണമെന്നും വാഹന ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉടൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് വാഹന ഉടമകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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