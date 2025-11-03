ETV Bharat / state

രാജ്യത്തെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്‌പ്പ്; ആദ്യ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് സെൻസസിന് തുടക്കം

പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ കിസാൻ സമൃദ്ധി സഹ-യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് നിർബന്ധമാണ്.

Union Minister George Kurian launched the National Marine Fisheries Census 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 8:21 PM IST

എറണാകുളം : സമ്പൂർണമായി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്‌ത ദേശീയ മറൈൻ ഫിഷറീസ് സെൻസസ് 2025-ൻ്റെ ഭവനതല വിവരശേഖരണത്തിന് തുടക്കമായി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഇതോടെ അവസരമൊരുങ്ങുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ കിസാൻ സമൃദ്ധി സഹ-യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് നിർബന്ധമാണ്. പോർട്ടലിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.'സ്‌മാർട്ട് സെൻസസ്, സ്‌മാർട്ടർ ഫിഷറീസ്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മത്സ്യബന്ധന സെൻസസ് പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നടത്തുന്നത്.

തത്സമയ വിവരശേഖരണം ലോഞ്ചിങ്ങിനെ തുടർന്ന്, കേരളത്തിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തത്സമയം കൊച്ചിയിലെ സി എം എഫ് ആർ ഐ വേദിയിലെ സ്‌ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ വിവരശേഖരണവും തത്സമയ വിദൂര നിരീക്ഷണവും എളുപ്പമാക്കുന്ന 'വ്യാസ് ഭാരത്' 'വ്യാസ് സൂത്ര' എന്നീ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭവനതല വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്.

സെൻസസ് കാലയളവ്

നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ 45 ദിവസമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി വിവരശേഖരണം നടക്കുക. പരിശീലനം ലഭിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഫീൽഡ് സ്‌റ്റാഫുകൾ ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരും. ഒൻപത് തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നാല് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 4,000-ത്തിലധികം മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളിലെ 1.2 ദശലക്ഷത്തിലധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെയാണ് സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജനയുടെ കീഴിൽ ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയമാണ് സെൻസസിന് ഏകോപനം നൽകുന്നത്. സിഎംഎഫ്ആർഐ ആണ് നോഡൽ ഏജൻസി, ഫിഷറി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ് എസ് ഐ) പ്രവർത്തന പങ്കാളിയാണ്. ഇതാദ്യമായി, തത്സമയ വിവര ശേഖരണം, ജിയോ-റഫറൻസിങ്, തൽക്ഷണ പരിശോധന എന്നിവ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിനാണ് ഡിജിറ്റൽ ആപ്പുകൾ വികസിപ്പിച്ചത്. വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിശോധന സമയം കുറയ്ക്കാനുമാകും.

എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം: ജോർജ് കുര്യൻ

സെൻസസ് സംരംഭം വിജയകരമാക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പുകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സഹകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ അഭ്യർഥിച്ചു. കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടന്ന ചടങ്ങിൽ സെൻസസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് സഹമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ.

ജോർജ് കുര്യൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിൽ ട്രാൻസ്‌പോണ്ടറുകളും വലകളിൽ ആമ കുടുങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ടെഡുകളും സൗജന്യമായി സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കടലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ, നാവിഗേഷൻ, തത്സമയ ആശയവിനിമയം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാനാണ് ട്രാൻസ്‌പോണ്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമാകും എന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ പറഞ്ഞു.
