'നീതി ഇപ്പോഴും അകലെ'; കുടുംബത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബം

Published : October 15, 2025 at 4:05 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (എ.ഡി.എം.) ആയിരുന്ന നവീൻ ബാബു വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കുടുംബം. കേസിലെ നിർണായക കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചതായി മനസ്സിലാക്കിയെന്നും കുടുംബത്തിൽ പോലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. ഒപ്പം നിന്നവർക്ക് മാത്രം നന്ദിയെന്നും കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
'കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 15 ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. തൻ്റെ വേദനയും ദുഃഖവുമെല്ലാം സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ കെ മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തില് പോലും ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമം നടന്നു. നീതി അകലെയാണ്. നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. വേദനയില് പങ്കുചേര്ന്ന ധാരാളം പേര് ഉണ്ട്.
മനുഷ്യത്വമുള്ള കേരള ജനത ഒപ്പം നിന്നു. ഇപ്പോഴും ആശ്വസിപ്പിക്കാന് ആളുകള് വരുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ സഭകളും റവന്യൂ ജീവനക്കാരും ആശ്വസിപ്പിക്കാന് ഒപ്പം നിന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകരും നാട്ടുകാരും കൂടെ നിന്നു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടെ മുന്നോട്ടു പോകാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞു.
കണ്ണൂര് സെഷന്സ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കേസെന്നും ഡിസംബര് 16ന് പരിഗണിക്കുമെന്നും തുടരന്വേഷണമാണ് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ സഹോദരന് പ്രവീണ്ബാബു പറഞ്ഞു. പല നിര്ണായക കാര്യങ്ങളും മറച്ചുവച്ചതായി അഡീഷനല് കുറ്റപ്പത്രം സമര്പിച്ചപ്പോള് മനസ്സിലായി. 13 കാര്യങ്ങള് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് വാദം കേള്ക്കാനുണ്ടെന്നും പ്രവീൺ പറഞ്ഞു. പ്രശാന്തൻ്റെയും സിപിഎം നേതാവ് പി പി ദിവ്യയുടെയും കലക്ടറുടെയും ഫോണ് രേഖകള് പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും എല്ലാ നിയമവഴികളും തേടുമെന്നും പ്രവീണ് പറഞ്ഞു.
2024 ഒക്ടോബർ 14 ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയ നവീൻ ബാബുവിന് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റില് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി പി ദിവ്യ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തില് ക്ഷണിക്കാതെയെത്തി നവീൻ ബാബുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയില് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നവീൻ ബാബു മാനസിക വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരിന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പള്ളിക്കുന്നിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സില് നവീൻ ബാബുവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുകയയൊരുന്നു. തലേന്ന് രാത്രി മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബം കാത്തുനിന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് എത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പി പി ദിവ്യയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.
നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാല് കുടുംബത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണമില്ലെന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലപാടുകള് കോടതികള് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
