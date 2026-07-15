കാടുകയറി നശിക്കുന്ന ഡി.ടി.പി.സി കെട്ടിടം, ദുരിതത്തിലായി സഞ്ചാരികൾ
മൂന്നാറിൽ അധികൃതരുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം
Published : July 15, 2026 at 7:23 PM IST
ഇടുക്കി: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മൂന്നാറിലേക്ക് പ്രതിദിനം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ്. എന്നാൽ, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അധികൃതരുടെ കടുത്ത അവഗണനയുടെയും നിസംഗതയുടെയും പ്രകടമായ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്.
വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ട ഡിടിപിസി (ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ) വക കെട്ടിടം വർഷങ്ങളായി പരിപാലനമില്ലാതെ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വിദേശികളടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികൾ വലയുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമിച്ച സർക്കാർ കെട്ടിടം സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
കാടുകയറി നശിക്കുന്ന കെട്ടിടം; താവളമാക്കി സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ
മൂന്നാർ ടൗണിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിടിപിസി കെട്ടിടം ഒരുകാലത്ത് സഞ്ചാരികൾക്കായി സജീവമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കെട്ടിടവും അതിന്റെ പരിസരവും പൂർണ്ണമായും കാടുകയറിയ നിലയിലാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തകർന്നുതുടങ്ങി.
പകൽസമയങ്ങളിൽ പോലും ഭയത്തോടെയല്ലാതെ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. രാത്രിയാകുന്നതോടെ ഈ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറും. ലഹരിപയോഗവും അനാവശ്യ കൂട്ടംചേരലുകളും ഇവിടെ പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാര് ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നാറിലെ ക്രമസമാധാന നിലയ്ക്കും ടൂറിസം മേഖലയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കും വലിയ തോതിൽ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം: വലഞ്ഞ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും
പ്രതിദിനം നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന മൂന്നാറിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി പൊതുശൗചാലയങ്ങളുടെ കുറവാണ്. ടൗണിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളില്ല.
"ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒരു ശൗചാലയത്തിനായി അലയേണ്ടി വരുന്നത് തികച്ചും ലജ്ജാകരമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തയാറാകാത്ത അധികൃതർ ടൂറിസം വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തികച്ചും വിരോധാഭാസമാണ്." - ഒരു പ്രാദേശിക ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റർ പ്രതികരിച്ചു.
ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തം; നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും സമരത്തിലേക്ക്
നിലവിലെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണം: വർഷങ്ങളായി നശിച്ചുകിടക്കുന്ന ഡിടിപിസി കെട്ടിടം അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പുനരുപയോഗിക്കണം.
* ആധുനിക പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ ടൗണിൽ സ്ഥാപിക്കണം.
* വിവരശേഖരണ കേന്ദ്രം: സഞ്ചാരികൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകാൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്ക് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിക്കണം.
* സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ: സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഭാഗത്ത് പൊലീസിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണവും ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കണം.
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വരുമാനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിടാതെ, മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അധികൃതർ ഇനിയും കണ്ണടച്ചാൽ ശക്തമായ ജനകീയ സമരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.
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