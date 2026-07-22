മൂന്ന് തലമുറ ഒന്നിച്ച അപൂർവ്വ നിമിഷം: മകളുടെ പ്രസവമെടുത്ത് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഷമീമ അൻവർസാദത്ത്
ഗൈനക്കോളജി സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോ. ഷമീമ അൻവർസാദത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും ഡോക്ടറുടെ കടമയും ഒരേപോലെ നിറവേറ്റപ്പെട്ട അപൂർവ്വ അനുഭവം സാധ്യമായത്.
Published : July 22, 2026 at 8:11 PM IST
എറണാകുളം: പ്രസവമുറി ഏതൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ താൻ പ്രസവമെടുത്ത കുഞ്ഞ് സ്വന്തം കൊച്ചുമകനാകുമ്പോൾ അതിന് കേവലം ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളുടെയും തിളക്കമേറെയാണ്. അത്തരമൊരു അപൂർവ്വ മുഹൂർത്തത്തിനാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ലേബർ റൂം സാക്ഷിയായത്.
ഗൈനക്കോളജി സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോ. ഷമീമ അൻവർസാദത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും ഡോക്ടറുടെ കടമയും ഒരേപോലെ നിറവേറ്റപ്പെട്ട അപൂർവ്വ അനുഭവം സാധ്യമായത്.
തൻ്റെ 26-കാരിയായ മകൾ അസ്ര അൻവർ സാദത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസവമെടുത്ത്, നവജാതശിശുവിനെ കൈകളിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ദൈർഘ്യമുള്ള തൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏടാണ് കുറിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഡോ. ഷമീമ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ്, ഗൈനക്കോളജി, ഐവിഎഫ്, റോബോട്ടിക് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധയാണ്. ആർക്കിടെക്റ്റും ഡിസൈനറുമായ മകൾ അസ്രയുടെ പ്രസവം ആദ്യം ദുബായിൽ നടത്തുന്നതിനാണ് കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അമ്മയുടെ പരിചരണത്തിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രസവം നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാവട്ടെ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും അപൂർവ്വമായൊരു അനുഭവം കൂടിയാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും പരിചരണവും സ്വന്തം നാട്ടിലും ലഭ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു മകളുടെ ഈ അനുഭവമെന്നും ഡോ ഷമീമ പറയുന്നു. ഈ ഗർഭകാലം ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിലും ഡോക്ടറെന്ന നിലയിലും തനിക്ക് പുതിയൊരു പഠനാനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ തലമുറയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്താഗതികളും മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. പ്രസവസമയത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ രീതികൾ പ്രശംസനീയമാണ്. ഇത് ഗർഭിണികൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഗർഭകാലത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്തതുമായ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ കൃത്യമായ 'ഫാക്ട് ചെക്കിങ്' നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ശരിയായ മെഡിക്കൽ അറിവുകൾ നൽകുന്നതിനായി ഡോ. ഷമീമ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ (@drshameemaofficial) ബോധവൽക്കരണ റീലുകളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
ലേബർറൂമിൽ വൈകാരികത മാറ്റിനിർത്തി, ഒരു സാധാരണ രോഗിയോട് പുലർത്തുന്ന അതേ പ്രൊഫഷണലിസവും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും തന്നെയാണ് മകൾക്കും നൽകിയതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യാതൊരുവിധ സങ്കീർണതകളുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി കുഞ്ഞ് പിറന്നു. 'ഹദീത് ഇസ അജ്ലാൻ' എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. യുഎഇയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറായ മുഹമ്മദ് അജ്ലാനാണ് അസ്രയുടെ ഭർത്താവ്. തൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോ രോഗിയെയും സ്വന്തം കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെ കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക്, സ്വന്തം മകളുടെ തന്നെ പ്രസവമെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അപൂർവ്വവും അവിസ്മരണീയവുമായ ഒരു നിമിഷമായി മാറുകയായിരുന്നു.
Also Read: ഇത് വിശപ്പു മാറ്റാൻ വ്രതമെടുത്ത അശരണരുടെ 'സ്വാമി അപ്പൂപ്പൻ'; 94ാം വയസിലും തുടരുന്ന കാരുണ്യനിറവ്