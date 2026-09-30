കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം കൊലപാതകം തന്നെ! കുറ്റം സമ്മതിച്ച് അമ്മ; പ്രതികരിച്ച് പിതാവ്
കുട്ടികളെ അമ്മ നിവേദ്യ കൊന്നതാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞതായി ഡിവൈഎസ്പി എസ് ശശിധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് കൊലപാതക കാരണമെന്ന് അറിയണമെന്ന് കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ.
Published : September 30, 2026 at 5:13 PM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ മേനോൻപ്പാറയിൽ കുളിമുറിക്കുള്ളിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ മരിച്ച നിലയിൽ സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. സംഭവം കൊലപാതകം തന്നെയെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടികളെ അമ്മ നിവേദ്യ കൊന്നതാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞതായി ഡിവൈഎസ്പി എസ് ശശിധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കുട്ടികള് എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്നും എന്തിന് കൊന്നുവെന്ന് അറിയണമെന്നും കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശിയുമായ ജോൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
''എന്താണ് കാരണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ കാണും. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ കുട്ടികള്ക്ക് നീതി വേണം,'' ജോൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ സംശയം തോന്നിയെന്ന് കുട്ടിതകളുടെ ബന്ധു പറഞ്ഞു. ''കുട്ടികള്ക്ക് നന്നായി നീന്തൽ അറിയാം. അവർ ഈ കോണ്ക്രീറ്റ് ടാങ്കിൽ നീന്തി കളിക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ ഉച്ചത്തിൽ ബഹളം വക്കുമല്ലോ... രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം എങ്ങനെ വീണു എന്നത് സംശയം തന്നെയാണ്,'' എന്നും ബന്ധു പറഞ്ഞു.
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശിയായ ജോൺ കുമാർ, നിവേദ്യ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ അഞ്ചുവയസുകാരി ജനിഫർ ജൂലിയറ്റും മൂന്നുവയസുകാരൻ റോബിൻ ക്രിസ്റ്റഫറുമാണ് മരിച്ചത്. മേനോൻപ്പാറയിലെ കൂരാൻക്കാട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ദുരൂഹതകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ ടാങ്കിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സംശയത്തിന് വകവച്ചത്.
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സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് വിറകുവെട്ട് തൊഴിലാളിയായ ജോൺ കുമാറും കുടുംബവും മേനോൻപാറയിലെ വാടകവീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നത്. കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും ഡിവൈഎസ്പി എസ് ശശിധരൻ പറഞ്ഞു.
കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അപകടമെന്ന് ആദ്യ മൊഴി
കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ആദ്യം അമ്മ നിവേദ്യ പറഞ്ഞത്. അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും ഇരുവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യം നിവേദ്യ നൽകിയ മൊഴി.
അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ്, ബാത്റൂമിലെ കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ കുട്ടികളെ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഏകദേശം മൂന്നടി ഉയരമുള്ള ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ പാലക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു.
അഞ്ചുവയസുകാരിയായ ജനിഫർ ജൂലിയറ്റിൻ്റെയും മൂന്നുവയസുകാരനായ റോബിൻ ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെയും മരണത്തോടെ കുടുംബത്തിലും പ്രദേശത്തും വലിയ ഞെട്ടൽ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.
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