ഇനി പോര് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മില്? വൈസ് ചാൻസലര് നിയമനത്തില് സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് ഇടപെടുമ്പോള്...
സുപ്രീംകോടതിക്ക് വിസി നിയമനത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ തർക്കം ഉടലെടുത്തത്? ജുഡീഷ്യറി ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അസാധാരണമായ അവസ്ഥ... അറിയാം വിശദമായി
Published : December 11, 2025 at 5:13 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:19 PM IST
കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ (വിസി) നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും നിയമനങ്ങൾ കോടതി തന്നെ നടത്തുമെന്ന അന്ത്യശാസനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവും (സർക്കാരും ഗവർണറും) തമ്മിലുള്ള സ്തംഭനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജുഡീഷ്യറി ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അസാധാരണമായ അവസ്ഥയാണിത് സംജാതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി, മാസങ്ങളായിട്ടും തർക്കം അവസാനിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കർശനമായ നിലപാട് എടുത്തത്. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള സ്തംഭനം വിദ്യാർഥികളെയും സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിയായി സിസ തോമസിനെയും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വിസിയായി ഡോ. പ്രിയ ചന്ദ്രനെയും നിയമിക്കണമെന്നാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ശുപാർശയിൽ സി. സതീഷ് കുമാർ (KTU), സജി ഗോപിനാഥ് (ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല) എന്നിവരുടെ പേരുകളാണുള്ളത്.
വിസിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് സുധാംഷു ധൂലിയ അധ്യക്ഷനായ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ കമ്മിറ്റിയോട് ഓരോ സർവകലാശാലയിലേക്കും ഓരോ പേര് വീതം ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗവർണറും സർക്കാരും സമവായത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ യോഗ്യരായ വിസിമാരെ കോടതി നേരിട്ട് നിയമിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തുമെന്ന വിധിയോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആർ എസ് ശശികുമാർ. ധൂലിയ കമ്മിറ്റിക്കും കോടതിയ്ക്ക് വിസി നിയമനത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ തർക്കം ഉടലെടുത്തത്? തുടങ്ങി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് ശശികുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
എന്താണ് ധൂലിയ കമ്മിറ്റി?
"ധൂലിയ കമ്മിറ്റി എന്നത് അടുത്തിടെ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല (KTU), ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് സർവ്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിസി നിയമനത്തെച്ചൊല്ലി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കം പരിഹരിക്കാനാണ് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് സുപ്രീം കോടതി ഈ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുധാംശു ധൂലിയയാണ് ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. വിസി നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാന ചുമതല. കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടും ശുപാർശകളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതി കേരള ഗവർണറോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും" -ശശികുമാർ പറഞ്ഞു.
കെടിയു ഡിജിറ്റൽ വിസി നിയമനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്?
ഡിജിറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. മുൻ വിസി ഡോ സജി ഗോപിനാഥിനെ തന്നെ വീണ്ടും നിയമിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഗവർണർ അതിന് എതിരാണ്. കാരണം ഡോ സിസ തോമസിനെ താൽകാലികമായി വിസിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. അവർ അവിടെ മുൻപ് കോടിക്കണക്കിന് അഴിമതി നടന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് മുഴുവൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടി സജി ഗോപിനാഥ് ചെയതതാണ്. അത്തരം ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അതാണ് ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ മൂലകാരണമെന്ന് ആർ എസ് ശശികുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ സെര്ച്ച് കമ്മിറ്റി നല്കിയ വിസി നിയമന പാനലില് നിന്നും ഡിജിറ്റലിലേക്ക് ഡോ സജി ഗോപിനാഥിനെയും സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയിലേക്ക് സി സതീഷ് കുമാറിനെയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നാം പേരുകാരായി നിയമിച്ചത്. ഗവര്ണര് ഡോ പ്രിയ ചന്ദ്രന്, ഡോ സിസ തോമസ് എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ശുപാര്ശ ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യത്തിലും ഇനി സുപ്രീം കോടതിയാകും തീരുമാനമെടുക്കുക. കമ്മിറ്റി ഒറ്റ പേര് നിർദേശിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എങ്ങനെയാണ് വിസിയെ നിയമിക്കുന്നത്?
യുണിവേഴ്സിറ്റി നിയമ പ്രകാരം സർവകാലശാലയിൽ വിസിയെ നിയമിക്കണ്ടേത് ഗവർണറാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലായത് കൊണ്ട് ഈ ഗവർണർ വിസിയെ നിയമിക്കുന്നതിൽ കേരള സർക്കാരിന് എതിർപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് 13 സർവകലാശാലകളിലും സ്ഥിരം വിസിമാർ ഇല്ലാതായിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി. ഗവർണർ നിർദേശിക്കുന്ന നോമിനി, യുജിസി നോമിനി കൂടാതെ നോമിനി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വേണം. അത് കൊടുക്കേണ്ടത് റൂളിങ് പാർട്ടിയാണ്.
എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോമിനിയെ അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. എന്നാൽ അതില്ലാതെ തന്നെ ഗവർണർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കമ്മിറ്റി അപൂർണമാണെന്ന് കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. കൂടാതെ ഗവർണറിൽ നിന്ന് അധികാരം മാറ്റുന്നതിനായി ശ്രമം നടത്തുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടു വരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് പാസായില്ല. പ്രസിഡൻ്റ് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ അവസരത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും സാങ്കേതിക യൂണിവേഴ്സിസിറ്റിലെയും വിസിമാരുടെ നിയമനം ഗവർണർ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്നാൽ അത് സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൈയിൽ എത്തുകയും കെടിയു ഡിജിറ്റൽ വിസി നിയമനം സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് നടത്തുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തത്. കമ്മിറ്റിയിലേയ്ക്ക് രണ്ട് നോമനികളെ സർക്കാരും രണ്ട് നോമിനകള ഗവർണറും കൊടുക്കണം. അത് വച്ച് രണ്ട് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റ്യീട്ട് ചെയ്യും. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പേര് ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്.
എന്നാൽ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്നത്, മുഖമന്ത്രിയുടെ സബോർഡിനേറ്റായി ഗവർണർ മാറും. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിക്കുന്ന ആളെ വേണം ഗവർണർ നിയമിക്കാൻ. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഗവർണർക്ക് റോൾ ഇല്ലാതെ ആവുമെന്ന് ആർ എസ് ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. വിസിയെ നിയമിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് അധികാരം ഇല്ല. ചാൻസലർ കമ്മിറ്റി കൊടുന്ന പാനലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗവർണർ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് യുണിവേഴ്സിറ്റി നിയമത്തിലുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ അത് നേരെ വിപരീതമാണ് നടക്കുന്നത്. കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത് ആ പാനലിൽ നിന്ന് വിസിയെ എടുക്കണം. മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ യുജിസി നോമിനി ഇല്ല. അത് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. നിയമ വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം?
സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത്. നിയമത്തെ കൈയ്യിലെടുക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്ക് ഇല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ചുമതല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അധികാരത്തെ ജുഡീഷ്യറി കൈയേറുന്നത് പോലെയാകുമെന്ന് ആർ എസ് ശശികുമാർ ആരോപിച്ചു. മുൻപ് ഇതെ കോടതി വിസി നിയമനം ഗവർണർ നേരിട്ട് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു സർക്കാർ പറയുന്ന പേര് അനുസരിച്ച് വേണം വിസിയെ നിയമിക്കാൻ എന്ന്.
യുജിസി നിയമം അനുസരിച്ച് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ അക്കാദിമിഷൻ മാത്രമെ പാടുള്ളൂ. ഇതിന് മുമ്പ് അക്കാദിമിഷൻ അല്ലാത്ത ആളെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി കമ്മിറ്റിയിൽ നിമയച്ചത്. അതുപോലെ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ യുജിസിയുടെ നോമിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ വിസി എംഎസ് രാജശ്രീയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ആ തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജഡ്ജിക്ക് വിസിയെ നിയമക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒരു അക്കാദമിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് ആർ എസ് ശശികുമാർ ചോദിച്ചു.
ഈ വിഷയത്തില് സേവ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിലപാട്?
യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വിധി. ഇത്തരം വിധി വന്നാൽ നാളെ അത് എല്ലാ സർവകലാശാലയേയും ബാധിക്കും. കമ്മിറ്റിയും അതിലെ ആളുകൾളും വിസിയെ നിയമിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. കോടതിക്ക് നിർദേശം കൊടുക്കാം. എന്നാൽ അവകാശത്തിൽ കൈകടത്താൻ പാടില്ല. കോടതി വിധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. ഗവർണറും സര്ക്കാരുമാണ് വിസിയെ നിയമിക്കേണ്ടത്. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിറ്റി അല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമായ പ്രതികരണം നടത്തേണ്ടത് ഗവർണർ ആണെന്നും ശശികുമാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read: വിസിയെ ഇനി സുപ്രീംകോടതി നിയമിക്കും; ഡിജിറ്റല്, കെടിയു വിഷയത്തില് നിർണായക തീരുമാനം