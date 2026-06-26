അമ്മയെ കാട്ടാന കവര്ന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഇനി വനംവകുപ്പിന്റെ കാവല്, നേരിട്ടെത്തി കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് വനംമന്ത്രി
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഈ കുട്ടികളെ വനംവകുപ്പ് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ‘ദത്തെടുക്കുകയാണെന്ന്’ ലോഹാർട്ടിലെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Published : June 26, 2026 at 8:37 PM IST
ഇടുക്കി: അമ്മയുടെ ജീവന് കാട്ടാന കണ്മുന്നില് വച്ച് കവര്ന്നപ്പോള് ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചുനിന്ന ആ കുരുന്നുകൾക്ക് ഇനി വനംവകുപ്പിന്റെ കാവൽക്കൈകൾ. ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടത്ത് കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ അമ്മ മാരി കൺമുന്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷിനും രക്ഷിണയ്ക്കും തണലൊരുക്കാൻ വനംവകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വന്നു.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഈ കുട്ടികളെ വനംവകുപ്പ് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ‘ദത്തെടുക്കുകയാണെന്ന്’ ലോഹാർട്ടിലെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുട്ടികൾക്കായി മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിച്ച രണ്ട് കുഞ്ഞു സൈക്കിളുകൾ ആ കണ്ണീർവീട്ടിൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ കുഞ്ഞു സൈക്കിളുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടാകാം. കാരണം, ഈ സൈക്കിളിൽ കയറി അവർ പോകുന്നതും നോക്കിനിൽക്കാൻ ഇനി ആ അമ്മയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ എട്ടിനാണ് ഇവരുടെ ലോകം ഇരുളടഞ്ഞുപോയത്. ഒരു വർഷം മുൻപ് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മക്കൾക്ക് അമ്മ മാരിയായിരുന്നു എല്ലാം. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പതിവുപോലെ അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്ന രക്ഷിനെയും രക്ഷിണയെയും കാത്തിരുന്നത് കാട്ടാനയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന വിധിയായിരുന്നു.
കൺമുന്നിൽ അമ്മ ചോരയിൽ കുളിച്ചുവീണ ആ ദാരുണ ദൃശ്യം ഈ കുരുന്നുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇനിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല. അനാഥത്വത്തിന്റെ ആഴക്കടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്കാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ എത്തിയത്. കേവലം ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനപ്പുറം, വനംവകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു കുടുംബത്തെ സർക്കാർ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെയുണ്ടായത്.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ദത്തെടുക്കുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വകുപ്പ് നോക്കും. അവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക 'മെന്ററെ' ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകും. മാസച്ചെലവിനായി 5000 രൂപ നൽകുന്നതിന് പുറമെ, സ്കൂൾ ഫീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വനംവകുപ്പ് തന്നെ വഹിക്കും. ഭാവിയിൽ അവർക്കൊരു വീട് ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ മാതൃകയായി (New Model) ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്." എന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു
പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും വാക്കുകളിലൊതുങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കർശനമായ തുടർനടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ബന്ധു കൂടിയായ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എം. രമേശിനാണ് സംരക്ഷണച്ചുമതല. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ലക്ഷങ്ങളുടെ ധനസഹായത്തിനോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കോ ഈ കുരുന്നുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാതൃസ്നേഹത്തിന് പകരമാകാനാകില്ല, അത് തീർച്ചയാണ്. എങ്കിലും, വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങി വന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ താങ്ങ് തകർക്കുമ്പോൾ, അതിനൊരു പുതിയ പ്രതിരോധ മാതൃക തീർക്കാൻ വനംവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോഹാർട്ടിലെ ഈ വീടിന് ഇനി കാവലായി വനംവകുപ്പിന്റെ കൈകളുണ്ടാകും; തണലായി ഈ നാടുമുണ്ടാകും.
Also Read: വനവിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചു; വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഊർജ്ജിത നടപടികളുമായി കേരള വനംവകുപ്പ്