കേരളത്തിന് ആശ്വാസം; എസ്എസ്എ ഫണ്ട് ഉടൻ കൈമാറുമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ
സംസ്ഥാനം പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത് എസ്എസ്എ ഫണ്ടിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കകള് നിലനിന്നിരുന്നു.
Published : November 4, 2025 at 8:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സർവശിക്ഷ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തില് കേരളത്തിന് ആശ്വാസം. കേരളത്തിന് നൽകാനുള്ള എസ്എസ്എ ഫണ്ട് ഉടൻ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടഞ്ഞു വച്ച ഫണ്ട് നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രിംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷ്യൽ അധ്യാപകരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച കേസിലാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കൃത്യമായി എത്ര തുക നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. അർഹതപ്പെട്ട പണം കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേരളം സുപ്രിംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എസ്എസ്എ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് സ്പെഷ്യൽ അധ്യാപകരുടെ നിയമനം വൈകിപ്പിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടതോടെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പ്രകാരം അർഹമായ തുക നൽകുമെന്ന് അഡിഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ജനുവരി 31നകം കേസിൽ നിയമന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് നിര്ദേശിച്ചു. പിന്നാലെ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സ്പെഷൽ അധ്യാപകരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഫണ്ടുകള് ലഭ്യമാകുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
അധ്യാപകരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി രാകേഷ് ബസന്ത്, കെ.ആര്.സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് എന്നിവര് കോടതിയില് ഹാജരായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭട്ടിയാണ് തീരുമാനം സുപ്രിംകോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാല് സംസ്ഥാനം പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത് എസ്എസ്എ ഫണ്ടിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കകള് നിലനിന്നിരുന്നു. സിപിഐയുടെ എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന് പി.എം.ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത്.
എന്താണ് എസ്എസ്എ ഫണ്ട് ?
സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാനുള്ള ധനസഹായത്തെയാണ് എസ്എസ്എ ഫണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് അര്ഥമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് സാർവത്രിക പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. 6 നും 14 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്രം ഈ ഫണ്ട് നല്കുന്നത്. 2001 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം ഇപ്പോൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ലഭ്യത, ഗുണനിലവാരം, തുല്യത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു.
