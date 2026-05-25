ETV Bharat / state

''ഞങ്ങള്‍ സിനി പൂച്ചകള്‍... മത്തികഷ്‌ണം തിന്നാനും അറിയാം നന്ദി കാണിക്കാനും അറിയാം, പാമ്പ് സാർ മാറി നിന്നാട്ടെ''

സുനിത നൽകിയ മത്തിക്കഷ്‌ണത്തിന് പൂച്ച സാർ നന്ദി കാണിച്ചത് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള സർപ്പത്തിൽ നിന്നും സുനിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാണ്.

cat saving owner life Sini Cat Kozhikkode Cat face venomous snake സുനിത സിനി പൂച്ചകള്‍
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: നാട്ടിൻപുറത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ എത്തുന്ന നാടൻ പൂച്ചകൾ പലപ്പോഴും വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ ശല്യമായി മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ വടകരയിലെ മന്ദരത്തൂരിൽ കുഴിച്ചാൽ സുനിതയുടെ വീട്ടിലെ നാടൻ പൂച്ച ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലെ ഹീറോയാണ്. സുനിത നൽകിയ മത്തിക്കഷ്‌ണത്തിന് പൂച്ച സാർ നന്ദി കാണിച്ചത് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള സർപ്പത്തിൽ നിന്നും സുനിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാണ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നത്. നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പുതിയ വീടിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച ഷെഡിന് പുറത്ത് വസ്ത്രം അലക്കുകയായിരുന്നു സുനിത. അതിനിടയിൽ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സൂക്ഷിച്ച ഇടത്തേക്ക് എവിടെനിന്നോ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞെത്തി. ഇത് സിനി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പൂച്ചകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

സിനി പൂച്ചകള്‍ (ETV Bharat)

ഉടൻ തന്നെ ഒരു സിനി പൂച്ച പാമ്പിന് കാവൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിനി പൂച്ച സുനിതയുടെ അടുത്തെത്തി. തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ശരീരത്തിലെ ഉയർന്ന എഴുന്നേറ്റ് രോമങ്ങളുമായി സുനിതയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറെ നേരം ഉരച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ എന്തോ കളിക്കുകയാണെന്നാണ് സുനിത കരുതിയത്. പിന്നീട്എന്തോ പന്തികേട് മണത്ത സുനിത പൂച്ചയുടെ കൂടെ വീട്ടിനകത്തെത്തി. നോക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് അടുത്ത് പത്തിവിടർത്തി നിൽക്കുന്ന പാമ്പിനെ കണ്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ അതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനി പൂച്ചയെയും. ഉടൻ തന്നെ സുനിതയുടെ ഭർത്താവ് ചന്ദ്രനെ വിവരമറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം പ്രദേശത്തെ പാമ്പുപിടുത്തക്കാരിയായ മുതുവനയിലെ അമീനയെ അറിയിക്കുകയുംചെയ്‌തു. അമീന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും പാമ്പ് വീടിന് പുറത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അൽപനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനുശേഷം അമീന പാമ്പിനെ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോയി.

സംഭവം നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാതകെ താരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സിനി പൂച്ചകൾ. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്‌തത് മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകാമായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും തമാശയായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെവലിയ കാര്യമല്ലെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും കുസൃതികളുമായി സുനിതയുടെ വീട്ടിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് സിനിപൂച്ചകൾ. ഇന്നാട്ടിലാകെ ഇപ്പോള്‍ സിനി പൂച്ചകളാണ് താരം. നാട്ടുകാർക്കും സിനി പൂച്ചകളെ വലിയ കാര്യമാണിപ്പോള്‍. പൂച്ചകള്‍ക്ക് അൽപം ബഹുമാനമൊക്കെ നൽകാമെന്നാണ് നാട്ടുകാരിപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വേണ്ട രീതിയിൽ സിനി പൂച്ചകളെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: ഷൊർണൂർ ഇനി പഴയ ഷൊർണൂരല്ല... നിറങ്ങളും ചായങ്ങളും നിറഞ്ഞ് നഗര വീഥി, ലക്ഷ്യം ശുചിത്വബോധം

TAGGED:

CAT SAVING OWNER LIFE
SINI CAT KOZHIKKODE
CAT FACE VENOMOUS SNAKE
സുനിത സിനി പൂച്ചകള്‍
CAT SHOWED GRATITUDE SAVING OWNER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.